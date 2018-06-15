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 295 населенных пунктов в 4 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за непогоды в 4 областях обесточены 295 населенных пунктов. В Василькове повреждены кровли 8 зданий, а в Глевахе ранен человек из-за падения ветки дерева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"С 14 по 15 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Киевская - 173 н.п., Винницкая - 72 н.п., Житомирская - 31 н.п., Черкасская - 19 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сказано в сообщении.

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"В Голосеевском районе г. Киев в результате падения дерева травмирован 1 человек (1984 г.р.), которая умерла в карете скорой помощи. В г.. Васильков Киевской области, по предварительным данным, повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажные жилые дома и столовая детского сада. В пгт Глеваха Васильковского района в результате падения ветви дерева травмирован 1 человек (1992 г.р.), который в состоянии средней тяжести был госпитализирован. Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды", -добавили в ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3071596
 
 
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ото вчора в Києві тягало блискавиці небасами і теліпало дерева!
але вишні води напилися...такі ягоди класні стали)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия295 населенных пунктов в 4 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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