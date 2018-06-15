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 Наемники РФ за сутки 20 раз применили тяжелое вооружение: двое украинских воинов погибли, 6 - ранены, - пресс-центр ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. Вдоль всей линии соприкосновения идут интенсивные боевые действия. Наемники РФ за минувшие сутки 33 раза обстреляли украинские позиции, 20 из них осуществлялись из запрещенного тяжелого вооружения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 14 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 15 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 5 раз артиллерию калибра 122 мм", - сказано в сообщении.

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"На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное, на Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", - добавили в штабе.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 - получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения", - констатировали в штабе.

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Наемники РФ за сутки 20 раз применили тяжелое вооружение: двое украинских воинов погибли, 6 - ранены, - пресс-центр ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071594
 
   
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співчуття сім"ям загиблих, одужання пораненим...
кацапів треба знищувати!!!
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зверніть увагу!!!!! будь-яка критика парашенки і олігархічного шобла за сране згібриджене АТО і смерті кожного дня українців за їх сите паскудне життя, нещадно блокується продажним, зацензореним "Цензором"
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Світла пам*ять загиблим.
Зцілення пораненим.

Кривавий чс ... Навіть приймаючи таку спортивну подію, не можуть зупинитися, звикли до крові, продовжують вбивати. Футбольне свято для когось ?
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Погибшим воинам вечная и светлая память. Пусть покоятся с миром............

Раненным скорейшего выздоровления...............
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Та і поранені дуже важкі останнім часом... Що взагалі відбувається?
Царство Небесне загиблим воїнам, пораненим швидкого одужання.
Хай здохне путлєр і його підхуйловники.
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что-то будет. Сепары пишут сегодня
"
Количества украинских войск, развернутых у границ с ДНР, более чем достаточно, чтобы стереть с лица земли Донецк и все его окрестности.
Руководство ДНР и ЛНР неоднократно сообщало о том, что Украина стянула к линии разграничения огромное количество тяжелой техники и личного состава. Только вокруг ДНР расположены позиции тридцати батальонов - это несколько десятков тысяч
"
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Количество обстрелов уменьшилось, а потери у наших увеличились... Пристрелялась наволочь или проходят обкатку пидарассейские артиллеристы.
Вечная память погибшим ребятам.
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Интенсивные боевые действия идут по всей линии разграничения...
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Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.



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Дуже шкода.Кожен день плачуть українські матері.Світла і Вічна пам"ять нашим захисникам.Рідним сил і терпіння.Плачу.Нема таких слів,їх не придумали,щоб полегшити біль втрати.Мої співчуття рідним.Всім загиблим за Україну Вічна пам"ять.
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жаль что сепары и их родные по прежнему получают украинские пенсии и жрут наши продукты. если это не прекратить то война не окончится никогда.
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Вічний спокій полеглим синам України.
Співчуття рідним та побратимам..
Одужання пораненим бійцям.
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Вчера по Интеру крутили открытие ЧМ в Пидорашке и выступление путлера, а вечером переключаю каналы, а там уголовник Рабинович и жид Червоненко рассказывают басни. А в это время, когда шоколадный агент по телефону травит с кремлем и каждый день гибнут наши пацаны. Сука, у нас война или не война!
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война! а ты на диване рабиновича и червоненко слушаешь. по какому каналу, если не секрет? мне они не попадались уже лет 5-6.
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Зато ты петину шоколадку каждый день видишь у себя во рту ,гнида соевая Найманці РФ за добу 20 разів застосували важке озброєння: 2 українських воїнів загинуло, 6 - поранено, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 5710
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Червоненко час звиздел на ньсван, а Рабинович имеет свой час на 112.
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У нас СОСО ой пардон ОСОС,ну в общем где то так
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коли ви вже прозрієте нарешті? чи ніколи не читали про війну, чи в кіно не бачили? війна, це коли одна держава, її керівництво, вся армія, весь народ, нищить іншу державу, її керівництво, армію, весь народ. так шо ж відбувається у нас? ху.йло каже громадянська війна, парашенка стверджує що АТО, а на мою думку все, що відбувається у нас на сході, більше схоже на хуйлопарашенський бізнес-проект, іншими словами - договрнячок, от тільки глибинні інтереси у кожної зі сторін, абсолютно різні. Абсолютно зрозуміло чого хоче нікчемний недокуорк путін, це загнати Україну в імперське стійло, і малозрозуміле бажання гібридноговальцмана, побудувати на території України "Рошен". А ціну за це гібридство високочиновних виродків, традиційно сплачують простолюдини з народу, життями своїх батьків, братів, синів і дочок.
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Украину спасет только ядерное оружия, пускай и только "грязное". Гаранты украинской безопасности либо воюют с Украиной либо расцеловывают самых подлых диктаторов но имеющих ядерное оружие.
Після "гарантій" Будапешта ми не повинні звертати уваги на жодні "заброни",тим більше мінські.Озброюватися і швидко! http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/turchinov-rozpoviv-jaku-zbroju-dopomozhe-v-ato-ne-porushujuchi-minsk-1547673.html …

Слава Героям Украины.
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Я не могу понять чего мы четыре года ждем????? Давно уже пора пойти и порвать эту обаную рассею и донецких педаратистов.....Чего тянем кота за яйца?? У нас самая мощная в Гейропе армия,богатый боевой опыт,так чего стоим,кого ждем...Новый командующий,новая техника. Сколько там того Донецка ???? Да блин два дня и мы на границе с рашкой и сепары уже стоят на коленях и едут на Буковину лес валить.
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Кошмар!!! Ещё 2 убитых.
россии плевать. Поскольку с оккупированной стороны погибает всякая мразь и большинство с украинскими паспортами. А с украинской - лучшие воины!
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нема порядних слів, щоб висказати те, що кожного ранку бажаю тварюкам-іудам-каінам
не знаходжу слів, щоб повспівчувати родинам загиблих... і розділити їх розпач і горе-біду
є слова надії для поранених - видужуйте... живіть
(Боже, почуй нас)
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Какие-такие наемники РФ при нерасторгнутром "Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією". Согласно международному праву, межгосударственные договора имеют приоритет над односторонними внутригосударственными актами. Стало быть у нас с Россией благоухает дух дружбы, сотрудничества и партнёрства, а "страна-агрессор, оккупанты и российско-террористические войска с наемниками" - внутриукраинские пропагандистские бредни. Как-то это всё напоминает балаган "Голубая устрица", где можно и рыбку съесть и удачно присесть.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ за сутки 20 раз применили тяжелое вооружение: двое украинских воинов погибли, 6 - ранены, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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