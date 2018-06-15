 Наемники РФ за сутки 20 раз применили тяжелое вооружение: двое украинских воинов погибли, 6 - ранены, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 14 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 15 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 5 раз артиллерию калибра 122 мм", - сказано в сообщении.
"На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное, на Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", - добавили в штабе.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 - получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения", - констатировали в штабе.
кацапів треба знищувати!!!
Зцілення пораненим.
Кривавий чс ... Навіть приймаючи таку спортивну подію, не можуть зупинитися, звикли до крові, продовжують вбивати. Футбольне свято для когось ?
Раненным скорейшего выздоровления...............
Царство Небесне загиблим воїнам, пораненим швидкого одужання.
Хай здохне путлєр і його підхуйловники.
"
Количества украинских войск, развернутых у границ с ДНР, более чем достаточно, чтобы стереть с лица земли Донецк и все его окрестности.
Руководство ДНР и ЛНР неоднократно сообщало о том, что Украина стянула к линии разграничения огромное количество тяжелой техники и личного состава. Только вокруг ДНР расположены позиции тридцати батальонов - это несколько десятков тысяч
"
Вечная память погибшим ребятам.
Співчуття рідним та побратимам..
Одужання пораненим бійцям.
Після "гарантій" Будапешта ми не повинні звертати уваги на жодні "заброни",тим більше мінські.Озброюватися і швидко! http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/turchinov-rozpoviv-jaku-zbroju-dopomozhe-v-ato-ne-porushujuchi-minsk-1547673.html …
Слава Героям Украины.
россии плевать. Поскольку с оккупированной стороны погибает всякая мразь и большинство с украинскими паспортами. А с украинской - лучшие воины!
не знаходжу слів, щоб повспівчувати родинам загиблих... і розділити їх розпач і горе-біду
є слова надії для поранених - видужуйте... живіть
(Боже, почуй нас)