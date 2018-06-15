 Наемники РФ за сутки 20 раз применили тяжелое вооружение: двое украинских воинов погибли, 6 - ранены, - пресс-центр ОС

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 14 июня 2018 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 15 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм и 5 раз артиллерию калибра 122 мм", - сказано в сообщении.

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"На Луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное, на Донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский. Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", - добавили в штабе.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 - получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, в течение 14 июня, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения", - констатировали в штабе.

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