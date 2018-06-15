EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Фоторепортаж
  243  2
Все про:МВД (7553) миротворцы (700) отбор (96) Национальная гвардия (1068)

 68 украинских правоохранителей прошли отбор и стали кандидатами в миротворцы ООН, - МВД. ФОТОрепортаж

Представители ООН отобрали 68 украинских правоохранителей - кандидатов в миротворцы и среди них 13 нацгвардейцев. Военнослужащие структур МВД 12-13 июня подтверждали знания иностранного языка, сдавали экзамены по вождению автомобилем и стреляли из пистолета Макарова.

В целом на начальном этапе сдачи было 95 кандидатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

По словам начальника отделения обеспечения миротворческой деятельности НГУ Александра Астахова, список утвержденных офицеров с их результатами отправят в Нью-Йорк, где их данные внесут в миротворческую базу, откуда комиссия может направлять их в миссии. Тем временем во все структурные подразделения МВД будет направлено распоряжение о прохождении этими офицерами военно-врачебной комиссии (ВВК) и в дальнейшем будут формироваться их выездные дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил субвенцию в 200 млн грн на выплату компенсации за жилье для семей погибших афганцев, миротворцев и людей с инвалидностью

"После кадровой комиссии срок ожидания для кандидатов будет колебаться от одного месяца и максимум до следующего экзамена. Количество мест для ваших военнослужащих утверждено Президентом Украины. Сегодня это такое соотношение: в Демократической Республике Конго - 5, в Южном Судане - 30-35, на Кипре - 10. Следующая ротация будет осуществляться в зависимости от того, сколько миротворцев и из какой страны вернется. По окончанию экзаменов в базу данных ООН по миротворческим миссиям уже на следующей неделе зачислят 13 фамилий гвардейских офицеров", - отметил глава комиссии ООН Ханс Петер Килланд.

68 украинских правоохранителей прошли отбор и стали кандидатами в миротворцы ООН, - МВД 01
68 украинских правоохранителей прошли отбор и стали кандидатами в миротворцы ООН, - МВД 02
68 украинских правоохранителей прошли отбор и стали кандидатами в миротворцы ООН, - МВД 03
68 украинских правоохранителей прошли отбор и стали кандидатами в миротворцы ООН, - МВД 04

Отметим, в Международный день миротворцев, 29 мая, в Киеве начался предварительный отбор сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины для участия в миротворческих операциях ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3071591
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошо, но миротворцы нам не нужны, нам нужны войны, что бы освободить Украинскую землю от рашстской погани.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины68 украинских правоохранителей прошли отбор и стали кандидатами в миротворцы ООН, - МВД. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх