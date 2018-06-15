 68 украинских правоохранителей прошли отбор и стали кандидатами в миротворцы ООН, - МВД. ФОТОрепортаж

В целом на начальном этапе сдачи было 95 кандидатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

По словам начальника отделения обеспечения миротворческой деятельности НГУ Александра Астахова, список утвержденных офицеров с их результатами отправят в Нью-Йорк, где их данные внесут в миротворческую базу, откуда комиссия может направлять их в миссии. Тем временем во все структурные подразделения МВД будет направлено распоряжение о прохождении этими офицерами военно-врачебной комиссии (ВВК) и в дальнейшем будут формироваться их выездные дела.

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"После кадровой комиссии срок ожидания для кандидатов будет колебаться от одного месяца и максимум до следующего экзамена. Количество мест для ваших военнослужащих утверждено Президентом Украины. Сегодня это такое соотношение: в Демократической Республике Конго - 5, в Южном Судане - 30-35, на Кипре - 10. Следующая ротация будет осуществляться в зависимости от того, сколько миротворцев и из какой страны вернется. По окончанию экзаменов в базу данных ООН по миротворческим миссиям уже на следующей неделе зачислят 13 фамилий гвардейских офицеров", - отметил глава комиссии ООН Ханс Петер Килланд.









Отметим, в Международный день миротворцев, 29 мая, в Киеве начался предварительный отбор сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины для участия в миротворческих операциях ООН.