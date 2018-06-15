 Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину, - Трюдо

Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада остается надежным и непоколебимым другом Украины, когда речь идет о противодействии незаконной аннексии Россией Крыма, о российском вмешательстве на Донбассе, о тренировках нашими подразделениями в Украине украинских сил, о подписании Соглашения о свободной торговле, о том, что мы продолжаем присматриваться к более близким торговым связям между нашими странами", - сказал Трюдо.
Он добавил, что высказал эту мысль во время недавнего телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко. "Как я сказал Президенту Порошенко всего несколько дней назад во время разговора с ним, мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину на ее пути к большему прогрессу и успеху для всех", - подчеркнул глава правительства Канады.
Нащадки бандерівців, як не як..
Тільки старі імігранти ставлять наголос на передостанньому складі: бандерІвці.
Ну, те, що 8 місяців зими, 2 - літа, і ще 2 - перехідний сезон, Бог уже з ним.
Осінні кольори - неймовірні.
(І розбиті-побиті дороги Монреаля ... Цього їм мало, то тепер риють тротуари... ) ...
Тому Трюдо нічого іншого сказати і не може (подобається йому то чи ні).
Я від себе дуже вдячна Харперу і його уряду за допомогу і підтримку на самому початку важких для нас подій.