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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Канада (1101) Крым (20166) парламент (777) Трюдо Джастин (83)

 Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину, - Трюдо

Канада остается надежным другом Украины и оказывает ей поддержку перед лицом российской агрессии.

Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада остается надежным и непоколебимым другом Украины, когда речь идет о противодействии незаконной аннексии Россией Крыма, о российском вмешательстве на Донбассе, о тренировках нашими подразделениями в Украине украинских сил, о подписании Соглашения о свободной торговле, о том, что мы продолжаем присматриваться к более близким торговым связям между нашими странами", - сказал Трюдо.

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Он добавил, что высказал эту мысль во время недавнего телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко. "Как я сказал Президенту Порошенко всего несколько дней назад во время разговора с ним, мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину на ее пути к большему прогрессу и успеху для всех", - подчеркнул глава правительства Канады.

Источник: https://censor.net.ua/n3071590
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Канаді велика подяка за підтримку.
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Діаспора наша досить впливова.
Нащадки бандерівців, як не як..
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Канадобандерівці. Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8263
Тільки старі імігранти ставлять наголос на передостанньому складі: бандерІвці.
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учора за саудитов болел, думал выиграют у кацапа, но не шмогли...а канадцы молодцы, в хоккей играют лучше всех в мире.
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Чудова країна. І природа красива. Шкода що я її лише на моніторі комп'ютера бачив. Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину, - Трюдо - Цензор.НЕТ 3741
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А чому так песимістично ?

Ну, те, що 8 місяців зими, 2 - літа, і ще 2 - перехідний сезон, Бог уже з ним. Канада і надалі підтримуватиме Україну, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8051
Осінні кольори - неймовірні.

(І розбиті-побиті дороги Монреаля ... Цього їм мало, то тепер риють тротуари... ) ... Канада і надалі підтримуватиме Україну, - Трюдо - Цензор.НЕТ 8051
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Тут є так: підтримка України Канадою не залежить і не міняється від уряду (чи то ліберали, чи то консерватори), то - невід*ємна частина політики країни.
Тому Трюдо нічого іншого сказати і не може (подобається йому то чи ні).
Я від себе дуже вдячна Харперу і його уряду за допомогу і підтримку на самому початку важких для нас подій.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада и в дальнейшем будет поддерживать Украину, - Трюдо
 
 
 
 
 
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