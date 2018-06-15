 Канада и в дальнейшем будет поддерживать Украину, - Трюдо

Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада остается надежным и непоколебимым другом Украины, когда речь идет о противодействии незаконной аннексии Россией Крыма, о российском вмешательстве на Донбассе, о тренировках нашими подразделениями в Украине украинских сил, о подписании Соглашения о свободной торговле, о том, что мы продолжаем присматриваться к более близким торговым связям между нашими странами", - сказал Трюдо.

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Он добавил, что высказал эту мысль во время недавнего телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко. "Как я сказал Президенту Порошенко всего несколько дней назад во время разговора с ним, мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину на ее пути к большему прогрессу и успеху для всех", - подчеркнул глава правительства Канады.