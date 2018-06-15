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 Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1099) переименования (434)

 Комиссия Киевсовета согласовала переименование 11 улиц в столице

14 июня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевсовета.

В сообщении отмечается: "В частности, намерены переименовать:
1) улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;
2) улицу Невскую на улицу Нивську в Шевченковском районе;
3) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
4) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в ​​Святошинском районе;
5) улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;
6) улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;
7) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкая в Подольском районе;
8) переулок Баумана в переулок Фузикив в Шевченковском районе;
9) переулок Невский в переулок Нивський в Шевченковском районе;
10) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
11) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.

Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевсовет переименовал 7 улиц в столице

Источник: https://censor.net.ua/n3071587
 
 
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Це все нормально, але як тепер бути з документами?
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да никак не будет - все это страшилки. В Киеве хрен знает когда исчезли Жовтневый и Зализнычный районы, а в паспортах до сих пор стоит выдано РОВД Жовтневого района в г. Киеве и никто ни хрена не менял и не требовал.
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А документи на квартири не треба обмінювати?
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Причем здесь, когда выдан? Регистрацию надо менять в паспорте.
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хрена ты умничаешь? какая, нахер регистрация и кто ее менял?!
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Почему именно нужно незвучными фамилиями называть???
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Идиоткая власть. Хоть бы дождались выборов. Придет оппоблок и начнет по новой менять. Проспект Путина, улица Жириновского, переулок Шойгу Чеслово!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета согласовала переименование 11 улиц в столице
 
 
 
 
 
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