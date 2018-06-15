 Комиссия Киевсовета согласовала переименование 11 улиц в столице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевсовета.
В сообщении отмечается: "В частности, намерены переименовать:
1) улицу Александра Бойченко на улицу Украинского Пласта в Днепровском районе;
2) улицу Невскую на улицу Нивську в Шевченковском районе;
3) улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
4) улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
5) улицу Мельникова на улицу Юрия Ильенко в Шевченковском районе;
6) улицу Павла Пестеля на улицу Братства Тарасовцев в Шевченковском районе;
7) площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкая в Подольском районе;
8) переулок Баумана в переулок Фузикив в Шевченковском районе;
9) переулок Невский в переулок Нивський в Шевченковском районе;
10) улицу Александра Сабурова на улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
11) улицу Тверскую на улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Данное решение будет способствовать демократизации общества и направлено в память выдающихся украинских деятелей.
Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Далее решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета".