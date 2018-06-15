 В "Борисполе" произошла чрезвычайная ситуация - из-за сложных погодных условий взлетевший самолет вернулся в аэропорт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице МАУ в Фейсбуке..

В сообщении отмечается: "Самолет Boeing 767-300ER, выполнявший рейс PS777 Киев-Тель-Авив, вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в 20:03 14 июня. Взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчерам о внеплановой посадке.

В 20:38 воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту "Борисполь". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры доставлены в терминал, им будет предоставлено необходимое обслуживание на время ожидания отправления рейса. Безопасность пассажиров и экипажа является приоритетной для авиакомпании, поэтому пассажиры смогут вылететь в место назначения после замены самолета и улучшения погодных условий".

Напомним, 14 июня самолет со 169 пассажирами на борту при приземлении в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт "Киев" закрыт на 5 часов