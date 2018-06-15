EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  279  1
Все про:Борисполь (509) непогода (366) самолет (2044) МАУ (53)

 В "Борисполе" произошла чрезвычайная ситуация - из-за сложных погодных условий взлетевший самолет вернулся в аэропорт

В аэропорту "Борисполь" в Киеве произошла чрезвычайная ситуация. Самолет, вылетвший в Тель-Авив вернуля в аэропорт из-за сложных погодных условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице МАУ в Фейсбуке..

В сообщении отмечается: "Самолет Boeing 767-300ER, выполнявший рейс PS777 Киев-Тель-Авив, вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в 20:03 14 июня. Взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчерам о внеплановой посадке.

В 20:38 воздушное судно успешно приземлилось в Международном аэропорту "Борисполь". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры доставлены в терминал, им будет предоставлено необходимое обслуживание на время ожидания отправления рейса. Безопасность пассажиров и экипажа является приоритетной для авиакомпании, поэтому пассажиры смогут вылететь в место назначения после замены самолета и улучшения погодных условий".

Напомним, 14 июня самолет со 169 пассажирами на борту при приземлении в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт "Киев" закрыт на 5 часов

Источник: https://censor.net.ua/n3071586
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
отключили двигатель.. а левый или правый? В "Борисполе" произошла чрезвычайная ситуация - из-за сложных погодных условий взлетевший самолет вернулся в аэропорт - Цензор.НЕТ 4272
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "Борисполе" произошла чрезвычайная ситуация - из-за сложных погодных условий взлетевший самолет вернулся в аэропорт
 
 
 
 
 
 вверх