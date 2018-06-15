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 Происшествия
  2015  38
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Все про:посольство РФ (295) пьянство (637) консул (68)

 Пьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова. ФОТО

Журналистка Алена Лунькова обнародовала информацию, что российский консул в Киеве Иван Заворин хотел ехать пьяным за рулем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице.
Ужинали .. в Чачапури. Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине. Который, закончив свою трапезу, сел за руль.      (символично, русский консул в Украине ест в грузинском ресторане) Похоже, они везде чувствуют себя безнаказанно. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может".

Пьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова 01
Пьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова 02
Пьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова 03
Пьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова 04

Источник: https://censor.net.ua/n3071584
 
   
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Молодцы полицейские! И небезразличные патриоты тоже!
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пора уже петиных торговых партнеров гнать с Украины с петей вместе
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нет как обычно мордвин праздновал свое изгойство 404.
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- жодна з країн ЧМ 2018 не бойкотувала
- в арабів виграли 5:0
- Трамп їм , сьогодні , вилизав ( до речі - про ЦН про це не написав ?)
- нафта стабільна і буде дорожчати ...
їм є що святкувати .
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Пьяный российский консул в Киеве Заворин пытался ехать за рулем, но полиция не позволила, - так він тверезим не буває🙋🍷
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Шел четвертый год войны...консулы оккупантов ездили пьяными в столице Украины...
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и никто даже морду не набьет,я бы не прошел мимо кацапского посла,что то он сильно расслабился в логове хфашистов
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- аж усіх щурів там знудило Пьяный российский консул в Киеве Заворин пытался ехать за рулем, но полиция не позволила, - журналистка Лунькова - Цензор.НЕТ 1321...))
чи , це у човні щурі ,а у будці - свиней нудити від хитання починає ? Пьяный российский консул в Киеве Заворин пытался ехать за рулем, но полиция не позволила, - журналистка Лунькова - Цензор.НЕТ 8718
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та никого там не тошнит,даже не икается,будка исправно получает с каждого украинца и кладет себе на оффшорные банковские счета в фонд будущих поколений будки
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" А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может".

Выслать в 24 часа - это тоже не может? Впрочем, за поребриком обязательно обидятся и одного нашего тоже вышлют.
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В качестве жеста доброй воли полицейские в Киеве специально для русских должны возить с собой бутылку Боярышника на опохмел
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полиция - очьень важьно ничего сделать не может, но ведь патриоты легко могут сделать с этой свинособакой то что нужно.
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это она с кацапами никогда ничего сделать не может, а с патриотами так у них всегда всё получается, так бы было и тут.
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Стоп-стоп! Как я понял, это его великолепный затылок, на фотке? Или- он с дамой, на заднем плане? Как-то не скрепно... футбол не смотрел. А вот полиция сработала откровенно плохо! Шо, нельзя было дождаться пока это чмо тронется?! А вот тогда- уже и протокол... бумаги... АтпИчатки пальцев... Можно и МИДу подсуетиться. Однако! Профилактировали просто.
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А як поліції зупинити потім дипломатичну автівку?
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А как всегда останавливали! Имеются прецеденты, не единожды. И всегда(!) дипломатЬ расейский был под газом. У меня, на памяти, есть три случая. ГУГЛить лень.
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Уявляєш ситуацію коли б там ще пасажир був? Той консул просто би закрився і поїхав не зупиняючись.
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Это ж куда бы он поехал? Если грамотно остановить, заблокировав, как это и происходило ранее. А всего-то надо два Приуса, для такого. Повторяю: это уже проходили, не единожды. И- успешно.
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Потім би говорили, що це був напад на дипломатів.
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Консул Третьего Рейха в пьяном виде разьезжал по Москве в 1943 году.
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президент Рузвельт і його оточення мають бізнес в Німеччині і платять податки в казну Рейха ...
Великобританія купує (за формулою "Ротердам+"...) вугілля в Німеччини і по підсумках 1943 нарощує з Рейхом обсяги торгівлі ...
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бухающие журналюги, увидели, типа, похожего, на кацапоконсула, который сел за руль, но, видать, тот, принял Алену Лунькову, за Мату Хари, понял, что за ним понесется, вся фейсбучная свора, благополучно свалил, но Алену, эт не остановило, ведь перед, этим, она аж 4 раза пыталась, вызвать полицию, видно, с пьяных глаз,перепутала и вызывала такси. А, ну да, а кацапоконсул, вообще, дебил, наверное, литруху Кремлевской, с горла хлебал, лишь бы Алене попасться, на глаза, именно, в этом ресторане))))
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Сука, это гротеск... - 1944 год, посол Германии развлекается в питейных заведениях Москвы, посылает милицию нах. и спокойно уходит!!! Занавес!
Оффшорники, бегите!!!
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А чому не розривають дипломатичні відносини України і росії?
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Петя боится. А в это время фирташ с Левочкиным обговорили в мацкве кандидатуру Бойко на выборы президента. И начали его раскрутку.
Вы представляете эту шестерку РосУкрЭнерго ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ?
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Я впевнений, що у Бойка нема шансів бути обраним на посаду президента. А ось якщо був би другий тур Порошенка і Бойка, то в такому випадку Порошенко виграє вибори.
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Колёса ему проткнуть не пытались? А надо было б.
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все правильно вдруг приходят люди в гражданском,протыкают колеса послу и ставят писяк под глазом,официально иммунитет не нарушен,полиция дипломата не трогала
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В грузинском ресторане все бы подтвердили, что козло дипломат нажрался чачи, наблевал под стол, матерился и бросался с кулаками на посетителей, угрожая немедленно ввести войска, а потом случайно налетел на косяк, свернул челюсть и проломил себе лоб, а кто потом над ним в сортире надругался, изнасиловав бутылкой, уже никто не видел.
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А що ж це москаль в грузінському ресторані був? не скрєпно якось)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова. ФОТО
 
 
 
 
 
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