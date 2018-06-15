 Пьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице.

Ужинали .. в Чачапури. Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине. Который, закончив свою трапезу, сел за руль. (символично, русский консул в Украине ест в грузинском ресторане) Похоже, они везде чувствуют себя безнаказанно. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может".







