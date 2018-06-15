 Пьяный российский консул в Киеве Заворин ехал за рулем, но полиция остановила и запретила. Ушел пешком, - журналистка Лунькова. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Она отметила: "Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице.
Ужинали .. в Чачапури. Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине. Который, закончив свою трапезу, сел за руль. (символично, русский консул в Украине ест в грузинском ресторане) Похоже, они везде чувствуют себя безнаказанно. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может".
- в арабів виграли 5:0
- Трамп їм , сьогодні , вилизав ( до речі - про ЦН про це не написав ?)
- нафта стабільна і буде дорожчати ...
їм є що святкувати .
чи , це у човні щурі ,а у будці - свиней нудити від хитання починає ?
Выслать в 24 часа - это тоже не может? Впрочем, за поребриком обязательно обидятся и одного нашего тоже вышлют.
Великобританія купує (за формулою "Ротердам+"...) вугілля в Німеччини і по підсумках 1943 нарощує з Рейхом обсяги торгівлі ...
Оффшорники, бегите!!!
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