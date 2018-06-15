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 Политика Украины
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 24 освобожденных заложника уже получили по 100 тыс. грн помощи, - МинВОТ

Начата выплата единовременного пособия в размере 100 тыс. гривен лицам, которые были лишены личной свободы на оккупированной территории на Донбасса и были освобождены 27 грудня 2017 г. и 24 января 2018 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По состоянию на 14 июня 2018 г. на получение помощи подали заявления 71 человек из 74 ожидаемых. МинВОТ перечислены средства на счета органов социальной защиты 14 областей на общую сумму 4,8 млн грн для выплаты 48 лицам, из которых 24 - уже получили выплаты на личные счета", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 освобожденных в декабре заложников получат по 50 тыс. грн, - Жебривский

В ближайшее время помощь получат все, кто подал заявления, отметили в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3071583
 
 
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сколько мы налогов тратим например на служебную машину вотминистра он не на Ланосе ездит и не на Сенсе ....есть данные автопарка миВОТ ???
но инфу серьезную передают в последнее время на Цензоре толь и слышен -этот мин ВОТ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины24 освобожденных заложника уже получили по 100 тыс. грн помощи, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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