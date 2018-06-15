 24 освобожденных заложника уже получили по 100 тыс. грн помощи, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По состоянию на 14 июня 2018 г. на получение помощи подали заявления 71 человек из 74 ожидаемых. МинВОТ перечислены средства на счета органов социальной защиты 14 областей на общую сумму 4,8 млн грн для выплаты 48 лицам, из которых 24 - уже получили выплаты на личные счета", - говорится в сообщении.

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В ближайшее время помощь получат все, кто подал заявления, отметили в министерстве.