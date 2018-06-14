 Во время непогоды ветка дерева смертельно травмировала женщину в Киеве, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, информация об инциденте размещена на сайте Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Вечером в дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение о несчастном случае: на женщину упало дерево и смертельно травмировало ее.

По вызову немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления полиции, сотрудники ГСЧС, экипаж скорой медицинской помощи.

По прибытии правоохранители установили, что две родственницы направлялись в дом, когда в это время в результате грома откололась ветвь от дерева и упала на одну из них. Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью предоставления правовой квалификации события"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо детей пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО