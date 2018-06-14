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 Политика Украины
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 Украина и 37 стран обратились к генсеку ООН Гутеррешу с просьбой содействовать освобождению Сенцова, - Ельченко

Украина передала официальное письмо от имени 38 стран генеральному секретарю ООН перед его визитом в России с просьбой оказать содействие в освобождении из российского плена Олега Сенцова и других политических заложников Кремля.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы передали Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 стран, в том числе Украины, стран Евросоюза, США, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии с просьбой содействовать в освобождении Олега Сенцова и других украинских политических заключенных Кремля. Благодарны нашим партнерам за беспрецедентный шаг солидарности", - отметил украинский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

"Сегодня исполняется ровно месяц, как голодает Олег Сенцов, и, как мы знаем, в ближайшие дни Генсек ООН планирует посетить Россию. Рассчитываем, что этот вопрос будет поднят во время встреч с российской стороной", - отметил Ельченко.

В письме, в частности, отмечается важность роли ООН в освобождении украинских пленников Кремля и содержится призыв к руководству Организации Объединенных Наций по дальнейшему содействие в этом процессе.

Также смотрите: Канадские парламентарии призвали Россию освободить Сенцова и других политзаключенных. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3071581
 
   
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Скажите комсомолке Меркель - пусть тоже голодает. Она наверно хотела Нобелевскую премию получить, потому помешала отвоевать Крым и Донбасс.
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Может пора престать кланяться этому импотентному недоразумению с ездящим в рашку кацаполюбом во главе а ставить вопрос об ликвидации этого непонятного образования под названием *ООН*
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Гутереш поперся на футбол и собрался выступить на Валдае.
Перед этим Мун лебезил перед рашкой. Похоже, что ребята не понимают всю дикость кацапского режима.
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При любом раскладе РАБссия повторит подвиг Александра Матросова в августе 1991 годаа... Украина и 37 стран обратились к генсеку ООН Гутеррешу с просьбой содействовать освобождению Сенцова, - Ельченко - Цензор.НЕТ 4602
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Нова Савченко. З російської тюрми виходять тільки агентами, які підписали про співпрацю, інакше смерть.
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знаете почему плохо живем ? потомушта вор на воре сидит . Сталин не крал и другим не давал , какта так
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І заморив голодом 10 млн українців. Десь так.
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я к тому что эти правители должны показать себя лучше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и 37 стран обратились к генсеку ООН Гутеррешу с просьбой содействовать освобождению Сенцова, - Ельченко
 
 
 
 
 
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