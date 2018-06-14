 Украина и 37 стран обратились к генсеку ООН Гутеррешу с просьбой содействовать освобождению Сенцова, - Ельченко

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы передали Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 стран, в том числе Украины, стран Евросоюза, США, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии с просьбой содействовать в освобождении Олега Сенцова и других украинских политических заключенных Кремля. Благодарны нашим партнерам за беспрецедентный шаг солидарности", - отметил украинский дипломат.

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"Сегодня исполняется ровно месяц, как голодает Олег Сенцов, и, как мы знаем, в ближайшие дни Генсек ООН планирует посетить Россию. Рассчитываем, что этот вопрос будет поднят во время встреч с российской стороной", - отметил Ельченко.

В письме, в частности, отмечается важность роли ООН в освобождении украинских пленников Кремля и содержится призыв к руководству Организации Объединенных Наций по дальнейшему содействие в этом процессе.

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