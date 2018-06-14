 На систематическом взяточничестве задержан Начальник подразделения ГСЧС в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины
В сообщнии отмечается: "Правоохранители установили, что подполковник службы гражданской защиты организовал незаконный механизм вымогательства денег от представителей предприятий и учреждений. За сумму от пятисот до полутора тысяч гривен с человека злоумышленник обещал ускорить выдачу свидетельства о прохождении противопожарного обучения.
Также оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным десяти тысяч гривен от представителя автошколы, за предоставление разрешительных документов на начало ее работы.
Сотрудники СБУ задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере две тысячи гривен. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с прокуратурой и при содействии ГСЧС".
Полный провал Аваковской рехвормы! Ничего кроме формы, названия и автомобилей не изменилось. Все поголовно берут взятки, причем некоторые специально, как старые ДАИшники , устраивают засады в кустах, делают видеофиксацию, а потом за полштрафа отпускают!👿
Йдеться про трьох ротенбергів, які є у американських санкційних списках.
"Також під санкції не потрапило російське підприємство "Мінудобрєнія" (м. Розсош), яке належить Аркадію Ротенбергу - давньому другу Путіна та його "гаманцю".
"Мінудобрєнія" лише у 2017 році поставило в Україну 168,3 тис тонн аміаку та 161,7 тис тонн добрив."
https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/14/637795/
СБУ не хоче пояснити чому?