 Для остановки нарушителя на блокпосте в зоне ООС полицейский применил оружие, - пресс-центр Объединенных сил

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Командование Объединенных сил четко придерживается выбранного курса на замену формата функционирования блокпостов в рамках операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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Так, с начала операции, количество блокпостов было уменьшено почти в три раза.

Замена формата функционирования таких блокпостов в операции объединенных сил имеет целью не только уменьшить их количество, а главным образом направляется для облегчения процедуры прохождения контроля гражданами в районе проведения операции и создание эффективной системы контроля за перемещением оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ как с территории Донецкой и Луганской областей так и на территорию проведения операции Объединенных сил а также выявления лиц, причастных к деятельности террористических организаций.

Блокпосты постепенно становятся более функциональными. За счет их уменьшения, на действующих и вновь созданных блокпостах интенсивно внедряются новейшие средства наблюдения и контроля. Обеспечивается соответствующий уровень условий выполнения задач личным составом привлекаемого к несению службы. Кроме стационарных блок постов, в районе операции Объединенных сил ежесуточно работают около 100 мобильных блок постов и патрулей, которые сделают невозможным любую противоправную деятельность, связанную с попыткой обойти действующую систему контроля.

Созданная система блокпостов никоим образом не препятствует и не ограничивает права законопослушных граждан, в то же время попытки кого бы избежать и обойти существующий порядок перемещения в районе проведения операции Объединенных сил, будут решительно пресекаться, а виновные в нарушениях привлечены к ответственности.

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Ярким примером этого является случай произошедший 13.06 2018 в вечернее время суток на одном из стационарных блокпостов, на рубеже изоляции с Харьковской областью.

Работники полиции из состава Объединенных сил, четко следуя инструкции о порядке выполнения заданий на блокпосту, определенными дорожными знаками и сигналами предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться на указанном блокпосту и выполнить требования норм Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украина на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", представить для проверки документы и транспортное средство.

Вмесмто этого, нарушитель, которым оказался житель. Харьков, проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и требования работников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно выехать с территории блокпоста. Но, решительными действиями с применением штатного вооружения работники полиции из состава Объединенных сил пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения операции. Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и оказывается квалифицированная правовая оценка их действиям.

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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Наев С.И. принял решение о награждении работника Национальной полиции, который умелыми действиями правильно выполнил задание по несению службы на блокпосту и прекратил правонарушение.

В очередной раз подчеркиваем, что Объединенные силы в своей деятельности руководствуются только законами Украины и выполняют задачи по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Главным приоритетом Объединенных сил остается верховенство права. открытость и прозрачность в своей деятельности".