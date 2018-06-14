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 Двое наемников РФ задержаны на Донетчине, - Госпогранслужба

Пограничники совместно с полицией задержали в Донецкой области двух участников НВФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил совместно с сотрудниками Национальной полиции в Донецкой области задержаны 2 граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-проверочных мероприятий установлено, что в 2014 году они добровольно вступили в состав НВФ.

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По данным фактам в районный отдел полиции направлены уведомления по ч.2 ст. 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". 

Источник: https://censor.net.ua/n3071577
 
 
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Чувака поймали, когда он на столе с листом А4 спал?
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ну конечно. они грузы перемещали и были торговыми партньорами вальцмана.
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а где фотка второго любителя хуйла ввиди?
Или он во время фотосессии писал заяву на прием в нову полицию - очьень важьно?
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А где фотка первого?Просто когда были реальные задержания типа грушников или вот это--
Антитеррористическая операция (15728)27.06.17 21:52 Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - Би-Би-Си-----фотками заваливали и с больницы ,и с допросов.Фамилии,имена,откуда...А это что?
Двое наемников РФ задержаны на Донетчине,

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задержаны 2 граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях"Источник: https://censor.net.ua/n3071577

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Что-то не вяжется..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое наемников РФ задержаны на Донетчине, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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