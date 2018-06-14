 Двое наемников РФ задержаны на Донетчине, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил совместно с сотрудниками Национальной полиции в Донецкой области задержаны 2 граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-проверочных мероприятий установлено, что в 2014 году они добровольно вступили в состав НВФ.
По данным фактам в районный отдел полиции направлены уведомления по ч.2 ст. 260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Или он во время фотосессии писал заяву на прием в нову полицию - очьень важьно?
Антитеррористическая операция (15728)27.06.17 21:52 Российский разведчик-контрактник Агеев взят в плен на Луганщине - Би-Би-Си-----фотками заваливали и с больницы ,и с допросов.Фамилии,имена,откуда...А это что?
Двое наемников РФ задержаны на Донетчине,
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задержаны 2 граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области, которые подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях"Источник: https://censor.net.ua/n3071577
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Что-то не вяжется..