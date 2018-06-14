 Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы по делу о "крымских турбинах" Siemens

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Читайте: "Они уже не могут быть надежным партнером", - вице-премьер РФ Дворкович о Siemens после ситуации с турбинами в оккупированном Крыму

Таким образом, Siemens не удалось доказать необходимость признания недействительной сделки по приобретению четырех ее газотурбинных установок структурой "Ростеха". "Технопромэкспорт", в свою очередь, не смог убедить суд в необходимости признать недействительными части пунктов контракта. Еще одна кассация будет рассматриваться в том же суде уже через неделю, 21 июня.

В начале заседания председатель судебного состава Елена Петрова предоставила слово каждой из сторон, дав возможность тезисно изложить свои аргументы в пользу пересмотра решений, вынесенных Арбитражным судом Москвы 21 декабря 2017 года и Девятым арбитражным апелляционным судом 7 марта 2018 года. Обе кассации были поданы в отношении этих решений.

Также читайте: Руководство Siemens и немецкое правительство обещают не допустить запуска турбин в оккупированном РФ Крыму, - Климкин

Представитель "Технопромэкспорта" (компания настаивает на исключении из контракта пунктов, касающихся ограничения использования турбин и необходимости соблюдения санкций) отметил, что "выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела". По его словам, "соблюдение санкционных режимов на территории РФ" противоречит многим нормативным актам и признается ими "недобросовестным". Судья уточнила, почему контракт был подписан, несмотря на наличие в нем упомянутых пунктов. "Такая редакция была навязана нам другой стороной. Изменения были включены в последний момент", - ответил юрист.

Представитель Siemens сделал акцент на том, что при вынесении своих решений суды нарушили нормы материального права. Так, по его утверждению, судами была применена не действовавшая на тот момент редакция статьи 178 Гражданского кодекса, в результате чего была неверно истолкована попытка Siemens доказать, что контракт был заключен в силу заблуждения "под влиянием обстоятельств". Также, добавил юрист, оценивая доводы истцов (Siemens) о "притворности" договора, суды проводили оценку договора с точки зрения "мнимости". "О мнимости истцы не заявляли. Доводы были о том, что сделка притворна. Этот довод судами не проверялся", - заключил представитель немецкой стороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Немецких дельцов опыт ничему не учит", - Тымчук о согласовании землей Германии строительства Nord Stream 2

Резолютивная часть была оглашена через 10 минут после совещания судей за закрытыми дверями. "Решения Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2017 года и Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2018 года оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения", - зачитала решение судья Елена Петрова. На этом судебное заседание было объявлено закрытым.

21 июня в том же Арбитражном суде Московского округа будет рассматриваться другая кассационная жалоба структуры Siemens - на решение Арбитражного суда Москвы от 17 января 2018 года и подтвердившее его решение Девятого арбитражного суда от 9 апреля 2018 года. Речь пойдет об отклоненном судами иске, в котором "Сименс Технологии Газовых Турбин" требовали признать контракт недействительным и настаивали на истребовании имущества из незаконного владения.

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.



Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым



О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Российская сторона заявляет, что после того, как один из двух "Технопромэкспортов", с которым был заключен контракт, перепродал турбины другому "Технопромэкспорту", эти турбины уже считаются "приобретенными на вторичном рынке", и их уже не касаются ограничения по первоначальному контракту.