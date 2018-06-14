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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1303) МИД (4591) Россия (69632)

 Выражаем слова благодарности за поддержку украинских заложников в РФ, - МИД о резолюции Европарламента

Министерство иностранных дел в официальном комментарии выразило поддержку Европейскому парламенту за антироссийскую резолюцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины. 

В тексте отмечается: "Украина высоко ценит поддержку Европейского Парламента и благодарна за принятие 14 июня 2018 резолюции по масштабным нарушениям Россией прав человека и политически мотивированным преследованиям против граждан Украины. Четкое требование европарламентариев к кремлевскому режиму освободить всех незаконно заключенных по сфабрикованным делам граждан Украины на территории России и временно оккупированном Крыму - важный шаг, который усиливает международное давление на Россию.

Символично, что решение Европейского парламента было принято в день начала чемпионата мира по футболу, которым Кремль цинично пытается отвлечь внимание международного сообщества от своих дерзких преступлений и системных нарушений прав человека.

Своей четкой позицией Европейский Парламент выразил солидарность с незаконно удерживаемым в российской тюрьме гражданином Украины Олегом Сенцовым и требует от российских властей его немедленного и безусловного освобождения.

Украина приветствует призыв Европарламента к государствам-членам ЕС сохранять консолидированную позицию по усилению санкционного давления против России, а также рассмотреть целевые ограничительные меры против лиц, причастных к политически мотивированным преследованям.

Который раз требуем от кремлевского режима прекратить нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и немедленно освободить всех незаконно удерживаемых по политическим мотивам граждан Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

Источник: https://censor.net.ua/n3071575
 
 
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Этот день в истории.
ровно 4 года назад, добровольцы (фактически 50 бойцов) из Айдара освободили город Щастя на Луганщине от русских оккупантов и их пособников...
В ходе освобождения города были уничтожены 9 путинских оккупантов и террористов, несколько местных коллаборационистов взяты были в плен.
Выражаем слова благодарности за поддержку украинских заложников в РФ, - МИД о резолюции Европарламента - Цензор.НЕТ 2229
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Серьёзная резолюция, очень убедительная.
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Конечно Да. Я смотрел дебаты, меня они удовлетворили. Особенно по Сенцову.
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