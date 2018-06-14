 Выражаем слова благодарности за поддержку украинских заложников в РФ, - МИД о резолюции Европарламента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.
В тексте отмечается: "Украина высоко ценит поддержку Европейского Парламента и благодарна за принятие 14 июня 2018 резолюции по масштабным нарушениям Россией прав человека и политически мотивированным преследованиям против граждан Украины. Четкое требование европарламентариев к кремлевскому режиму освободить всех незаконно заключенных по сфабрикованным делам граждан Украины на территории России и временно оккупированном Крыму - важный шаг, который усиливает международное давление на Россию.
Символично, что решение Европейского парламента было принято в день начала чемпионата мира по футболу, которым Кремль цинично пытается отвлечь внимание международного сообщества от своих дерзких преступлений и системных нарушений прав человека.
Своей четкой позицией Европейский Парламент выразил солидарность с незаконно удерживаемым в российской тюрьме гражданином Украины Олегом Сенцовым и требует от российских властей его немедленного и безусловного освобождения.
Украина приветствует призыв Европарламента к государствам-членам ЕС сохранять консолидированную позицию по усилению санкционного давления против России, а также рассмотреть целевые ограничительные меры против лиц, причастных к политически мотивированным преследованям.
Который раз требуем от кремлевского режима прекратить нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и немедленно освободить всех незаконно удерживаемых по политическим мотивам граждан Украины".
ровно 4 года назад, добровольцы (фактически 50 бойцов) из Айдара освободили город Щастя на Луганщине от русских оккупантов и их пособников...
В ходе освобождения города были уничтожены 9 путинских оккупантов и террористов, несколько местных коллаборационистов взяты были в плен.