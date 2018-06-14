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 Киевские новости, Авто
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 Комиссия Киевсовета согласовала увеличение скорости до 80 км/ч на 22 улицах

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты согласовали проект решения "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч в период с 1 апреля по 1 ноября".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

По результатам проведенного анализа были определены 22 столичные улицы, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км / ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км / ч ", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Городские власти смогут ранжировать максимальную скорости на определенных улицах до 80-90 км/ч, - Геращенко. ВИДЕО

Увеличить скорость движения могут разрешить на следуюющих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе; при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманской);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев"; при условии проведения капитального ремонт проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса);
- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);
- ул. Борщаговская;
- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Также читайте: Фиксация превышения скорости 50 км/ч в населенных пунктах будет внедряться в течении 2018 года, - МВД

Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Источник: https://censor.net.ua/n3071574
 
   
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Це наслідки реформи місцевого самоврядування- та тобі воно не треба.)))
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наконец то. маразм двигаться по 3-4 рядной дороге с отбойниками и без пешеходных переходов со скоростью 50 км.
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Незаперечний доказ того, що в Києві немає відремонтованих та реконструйованих доріг.)))
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На многих перечисленных выше дорогах, ям хватает.
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На НЕбагатьох. Ямковий ремонт та ремонт тріщин постійно по всьому місту проводиться.
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Соловейко сыдыть у гнизди на Закревского. Оттуда ям не видно
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Единственная цель этих нововведений потрошиной власти это срубить бабла на штрафах. На то, что будут жить украинцы или нет им наплевать, бо иначе бы они так нагло и открыто не воровали.
А ещё я уверен, что от ведения подобного ограничения в скорости загазованность города увеличится на порядок, ибо увеличится время каждого автомобиля в заведённом сос тоянии. То бишь если я по старым правилам добирался из точки А в точку Б за условно 35 минут, то по этим за 42, а то и больше, вот и рахуйте выхлопные газы от дыбилов при власти, что в последствии приведёт опять же к убыли населения. От така хуйня, малята.
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алё...так скорость увеличили-значит время меньше будет .шота у тебя не то с газами
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Какая разница что будет ограничение 80-ть или 50-ть ,всеравно мусора не могут определять скорость,у них просто нету приборов .
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В Германии по городу(!) 50 км/ч..........,есть также ограничения 30 и 10 км/ч
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Это трассы с отбойниками, без перекрестков, без наземных пешеходных переходов, без светофоров. Смысл там ехать 50 км/ч?
В Германии тоже если автобан заходит в город - на нем не 50 км/ч ограничение.
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Я этого не знала (специфика трассы)........
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в Бельгии 80- 100 км/час разрешено только на автобанах, в черте города - 30, но выделены спец. полосы для городского транспорта и такси и отдельно для велосипедистов, так что на автобусе добираешься намного быстрее, чем на своей машине
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А в бельгийских городах есть улицы по 3-4 полосы в каждую сторону? Там тоже 30 ?
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Так в Германии и с кацапами в очко долбятся. Что же етперь всем в очко с козломордыми долбиться? Кроме того в Европе дороги уже чем в Украине.
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Всё так! В Киеве, кстати, прослеживается наследие имперско-совковой архитектуры - очень широкие магистральные улицы, в Европе ничего подобного нет. В европейских городах обычно максимум две полосы в каждую сторону, из которых одна очень-очень плотно заставлена припаркованными машинами.
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в Европе городские дороги говно полное,не предназначены для автомобилей,а вот в новых странах английского мира,дороги супер,широкие и удобный
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Согласен. Просто в Европе основные города застраивались, когда никаких автомобилей и в мечтах не было. Две лошади разъедутся - и нормально. А в Америке и Австралии города строились гораздо позже, уже с расчётом на интенсивное автомобильное движение. Потому в США и Канаде везде будет комфортно ездить на Сабурбане, а где-нибудь в Амстердаме, Риме или Барселоне - разве что на Смарте.
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Мы жалуемся на сепаратизм на востоке страны,а чем отличается от сепаратистов решение киевсовета который отменяет Закон Украины?Что киевляне строят свою киевроссию отдельную от законов страны или свою панамскую страну?
Законы Украины должны быть одни для всей страны а не как дышло,кто как хочет туда его направляет.
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Решение Киевсовета не отменяет закон.
В Законе прямо прописано, что местные власти имеют право обозначать дороги с другим скоростным режимом, отличным от указанного в законе.
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Комиссия Киевсовета согласовала увеличение скорости до 80 км/ч на 22 улицах.

По наших дорогах страшно їздити зі швидкістю 60 км/год. А коли розглянуть питання про перехід на червоне світло членам БПП?
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Не знаю как тебе, видимо вечному пассажиру Быдловозов и Душегубок, но нужно быть совсем тупым и криворуким чтобы на скорости 60км/час что то серьезное натворить. Реально хорошая иномарка на етой скорости ползет. И даже 80км/час ето не большая скорость. Конечно ето не касается отечественных лАнусов и Жигулей которые до сих пор продаются в Украине и которым даже 50км/час ето екстрим.
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тут это...зрада.вернее бомбаж зрады Комісія Київради погодила збільшення швидкості до 80 км/год на 22 вулицях - Цензор.НЕТ 2503

Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 7 ч.7 часов назад

В сєкті зради потєря Комісія Київради погодила збільшення швидкості до 80 км/год на 22 вулицях - Цензор.НЕТ 7463 Навіки пав монумент "Сява - наш пєрдизєнт!" Сльози на очах...

Комісія Київради погодила збільшення швидкості до 80 км/год на 22 вулицях - Цензор.НЕТ 9513
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ну а в чем он соврал ? все правильно сказал - не принадлежит... он ими управляет )))) он не член партии, он ее мозг )))
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на Телиги 80? особенно, в час пик... Бабий Яр, ждет вас.
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На Телиги пробка обычно до обеда в одну сторону после обеда в другую. А так гони хоть 120.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКомиссия Киевсовета согласовала увеличение скорости до 80 км/ч на 22 улицах
 
 
 
 
 
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