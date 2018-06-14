Комиссия Киевсовета согласовала увеличение скорости до 80 км/ч на 22 улицах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
По результатам проведенного анализа были определены 22 столичные улицы, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч в период с 1 апреля по 1 ноября.
"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км / ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км / ч ", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Увеличить скорость движения могут разрешить на следуюющих участках:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе; при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманской);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев"; при условии проведения капитального ремонт проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса);
- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);
- ул. Борщаговская;
- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).
Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
А ещё я уверен, что от ведения подобного ограничения в скорости загазованность города увеличится на порядок, ибо увеличится время каждого автомобиля в заведённом сос тоянии. То бишь если я по старым правилам добирался из точки А в точку Б за условно 35 минут, то по этим за 42, а то и больше, вот и рахуйте выхлопные газы от дыбилов при власти, что в последствии приведёт опять же к убыли населения. От така хуйня, малята.
В Германии тоже если автобан заходит в город - на нем не 50 км/ч ограничение.
Законы Украины должны быть одни для всей страны а не как дышло,кто как хочет туда его направляет.
В Законе прямо прописано, что местные власти имеют право обозначать дороги с другим скоростным режимом, отличным от указанного в законе.
По наших дорогах страшно їздити зі швидкістю 60 км/год. А коли розглянуть питання про перехід на червоне світло членам БПП?
Шкварки News @ShkvarkiUA 7 ч.7 часов назад
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