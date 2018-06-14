Комиссия Киевсовета согласовала увеличение скорости до 80 км/ч на 22 улицах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

По результатам проведенного анализа были определены 22 столичные улицы, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км / ч в период с 1 апреля по 1 ноября.

"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться ними быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км / ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км / ч ", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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Увеличить скорость движения могут разрешить на следуюющих участках:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе; при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманской);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев"; при условии проведения капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса);

- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры);

- ул. Борщаговская;

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

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Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.