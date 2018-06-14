 Самолет со 169 пассажирами на борту при приземлении в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт "Киев" закрыт на 5 часов

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба аэропорта, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Терминал "F" запустим в 2019 году, - замдиректор "Борисполя" Дыхне

"Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета", - говорится в сообщении.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем до конца года, - Омелян

Руководством принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.