EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Киевские новости
  10325  29
Все про:аэропорт (1123) Киев (16009) самолет (2044) авиасообщение (388)

 Самолет со 169 пассажирами на борту при приземлении в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт "Киев" закрыт на 5 часов

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба аэропорта, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Терминал "F" запустим в 2019 году, - замдиректор "Борисполя" Дыхне

"Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета", - говорится в сообщении.

На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны запустить полноценное авиасообщение с Закарпатьем до конца года, - Омелян

Руководством принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.

Самолет со 169 пассажирами на борту при приземлении в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт Киев закрыт на 5 часов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071572
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все полеты кончались бы хорошо, если бы не было земли.
 показать весь комментарий
 
 
Все полеты заканчиваются хорошо... если "механик" не оставил в воздухозаборнике ТОПОР!
 показать весь комментарий
 
 
Заберите у них лицензию. На таких гробах уже практически никто не летает.
 показать весь комментарий
 
 
У нас гроза дуже сильна.Може це вплинуло.Слава Богу,всі живі і здорові
 показать весь комментарий
 
 
из Анталии? Кто то, в шортах, за отдельную плату, попросил, порулить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Небось тормоза отвалились. Хватит летать на бляхах. Если половина хохлов орет что пятилетняя иномарка на еврономерах ето гроб на колесах то что говорить о 30-ти летних самолетах уже по три раза списанных и подшаманенных и пущенных опять в експлуатацию.
 показать весь комментарий
 
 
То, на чем летает брава перестали выпускать более двадцати лет назад. А возраст своих самолетов брава не афиширует.
 показать весь комментарий
 
25,5 лет средний возраст флота "Браво".
Пока самолет обслужен и выполняются все требования производителя, на нем можно летать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и летай с ними на здоровье, я с ними пас. Хватило одного раза.
 показать весь комментарий
 
 
Это дело такое.
Браво в основном на чартерах сидит и вопрос полета с ними - это удачно приобретенный тур.
 показать весь комментарий
 
Летал я с ними на регулярке, дали на замену. А туры покупаем с правом выбора авиаперевозчика и времени вылета.
 показать весь комментарий
 
Кто не рискует, тот шампанского не пьёт (с)
 показать весь комментарий
 
Да, и откуда мне знать обслужила ли компания "четырех самолетов" согласно требованиям производителя?
 показать весь комментарий
 
Экипажу, который не прошел курс обучения на конкретной модели самолета, никто не позволит на нем летать.
Тем более, на международных авиарейсах.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня кацапи не взнали Марадону Літак зі 169 пасажирами на борту під час приземлення викотився за злітно-посадкову смугу, аеропорт "Київ" не працюватиме 5 годин - Цензор.НЕТ 2460

 показать весь комментарий
 
 
та чурка абыкнавенный...гастарбайтер из таджикистана
 показать весь комментарий
 
 
Слышь, Ахмет, этот вот говорит, что он Мадонна, бей трансвестита!
 показать весь комментарий
 
Летчик во время посадки наверное трансляцию ЧМ по футболу смотрел
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамолет со 169 пассажирами на борту при приземлении в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт "Киев" закрыт на 5 часов
 
 
 
 
 
 вверх