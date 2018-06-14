 Самолет со 169 пассажирами на борту при приземлении в Жулянах выкатился за взлетно-посадочную полосу, аэропорт "Киев" закрыт на 5 часов

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба аэропорта, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в Терминале в зале прилета", - говорится в сообщении.
На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.
Руководством принято решение о закрытии аэропорта "Киев" на 5 часов до 1:00 15 июня.
Пока самолет обслужен и выполняются все требования производителя, на нем можно летать.
Браво в основном на чартерах сидит и вопрос полета с ними - это удачно приобретенный тур.
Тем более, на международных авиарейсах.