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Все про:Винницкая область (432) ДТП (4860) смерть (5017) добровольцы (514) Ян Осока (251)

 15 июня в Виннице похоронят добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП в зоне Операции объединенных сил

15 июня, в Виннице состоится прощание с погибшим в ДТП в зоне проведения ООС добровольцем Алексеем Васильевичем Зиновьевым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Викторович Зиновьев, 1989 года рождения, доброволец 2-й отдельной тактической группы ДУК ПС (2 отдельная рота огневой поддержки им. капитана Воловика), который также входил в состав 24-й Винницкой резервной сотни ДУК, который погиб 12 июня в результате ДТП в зоне проведения ООС на Донбассе.

Начало прощания с погибшим насостоится 12-00 по адресу: г. Винница, ул Цимлянская, 29. Погибшего похоронят на Аллее почетных захоронений на кладбище Лука-Мелешковская

У него остались родители в селе Винницкие Хутора.

15 июня в Виннице похоронят добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП в зоне Операции объединенных сил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071571
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия15 июня в Виннице похоронят добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП в зоне Операции объединенных сил
 
 
 
 
 
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