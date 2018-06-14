 15 июня в Виннице похоронят добровольца Алексея Зиновьева, погибшего в ДТП в зоне Операции объединенных сил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Викторович Зиновьев, 1989 года рождения, доброволец 2-й отдельной тактической группы ДУК ПС (2 отдельная рота огневой поддержки им. капитана Воловика), который также входил в состав 24-й Винницкой резервной сотни ДУК, который погиб 12 июня в результате ДТП в зоне проведения ООС на Донбассе.

Начало прощания с погибшим насостоится 12-00 по адресу: г. Винница, ул Цимлянская, 29. Погибшего похоронят на Аллее почетных захоронений на кладбище Лука-Мелешковская

У него остались родители в селе Винницкие Хутора.