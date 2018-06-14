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 Украине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева, - Гримчак

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак убежден, что Украине необходимо дождаться определенного благоприятного момента, когда Россия не сможет не согласиться на введение миротворческой миссии ООН на Донбассе на условиях Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надо согласие России. Это ядерное государство и никто не хочет начинать Третью мировую войну... На сегодня есть позиция, которую более-менее поддерживают во всем мире, - это миротворческая миссия на всей территории с последующей передачей контроля Украине. Но надо, чтобы создались условия, когда Россия согласится на это, потому, что другого условия существования самой России не будет", - сказал Ю.Гримчак.

При этом замминистра добавил: "Мне кажется, что этот момент – момент проблемы существования самой России – приближается".

Говоря о предложенных вариантах возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, Ю.Гримчак упомянул план главы МВД Арсена Авакова: "Я не понимаю, что такое "тактика маленьких шагов", и я не понимаю, почему оккупационные войска должны отойти и дать возможность контроля Украине… Если давление международного сообщества приведет к тому, что Россия уйдет, то она уйдет со всей территории. Но я не вижу причин, по которым Россия сегодня уйдет из Горловки".

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Он отметил, что за последний год фиксировались выводы техники и отбытие каких-то советников из оккупированных территорий Донбасса, "но потом что-то менялось и все возвращалось".

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3071570
 
   
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Обоснуйте свое ку-ку,политики под твоим флагом запрещают Украине освобождать свои захваченые кацапами територии и в то-же время не реагируя на применение окупантами запрещенного оружия.Твой ООН вообще никак не отреагировало на захват Крыма и как истинные миротворцы нифига не сделали чтоб перенести ЧМ по футболу из страны агрессора.Так в чем мое ку-ку?Выходит что в Украине нет ни войны ни нет окупации Крыма.Так зачем нам миротворцы?Тем более что где эти сраные миротворцы там раздел страны и бесконечная война.Наведите хоть один пример справедливой эфективности голубых касок.
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эти сраные миротворцы там раздел страны и бесконечная война



бесконечную войну Украина уже имеет. тебе не жаль слез украинских матерей, не обливается кровью сердце по ежедневно почти погибающим лучшим украинским парням?
Украина одна в одиночку не сможет справится с азиопской паРашей. нужно давление и санкционное и дипломатическое, нужно максимальное вовлечение мирового сообщества, нужны миротворцы, но, естественно, не на условиях обосРашки. а просто освободить вот так, с разбегу, Крым и выйти к границе с паРашей на неконтролируемом сейчас 400-км отрезке- это нереально при таком соотношении сил.
ни Украина сейчас пока не в состоянии это сделать одна, ни Запад воевать не станет, а миротворцы на нормальных условиях, перед этим отвод.
так шта, это тебе нужно сперва обосновать, почему миротворцы - это плохо и как ты собираешься решать проблему выдавливания паРаши с луГандонских дЫр сиоами одной Украины. диванные стратеги такие смешные.)

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Согласен,Украина сама не могла себя защитить.А где были вы америкосы,ЕС и другие гаранты Будапештского меморандума?Почему вы сильнейшие мира сего тупо молчали при анексии Крыма и при убийстве наших солдат регулярными войсками кацапии под Иловайском что матери погибших тогда плясали и веселились?
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а я понимаю твое возмущение. Обама, херов миротворец, не сделал всего того, что должен был сделать. но, даже те слабые санкции превзошли реакцию, на которую расчитывало пуйло. после нападения на Грузию и этого не было.
сейчас же в Белом доме просто чмо и клоун, на которое у рашистов есть компромат и инструмент давления, не будь конгресса и друзей Украины в Америке, не видали бы Вы и нынешних санкций и давления на обосРашку. сейчас же санкции и давление закреплены законодательно и контролируются конгрессом.
посмотрим, будет ли импичмент для рыжего клоуна. еще не вечер. но Украину все таки одну с азиопской паРашей уже не оставят.
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"когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева"

молчал бы уже лучше, дебил соевый.
когда это пуйло вдруг да согласится на условия Украины?? Чего он тогда на Донбасс лез?
Амнистия оркам и фактический контроль ими территории, особый статус даунбасса и Украина отстравивает тот срач, что он учинили - это условия Киева??
совсем уже от безнаказанности и молчания лохотуров берега потеряли, свинота соева.
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НАТО и США не хотят войны в Европе и это очевидно,потому то Украине запрещено покупать серьёзное оружие с 2014 года
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Якщо НАТО і США не хочуть війни в Україні,то хай вводять своїх миротворців в Україну.ООН -це меркантильна організація,а не миротворча організація.Тобто мир у світі її цікавить,тільки тоді, якщо це вигідно більшості її членів в радбезі.
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ну если такое ляпает зам министра по оккупированным территориям , возникает вопрос , а в том ли кресле сидит этот чинуша ? и рабочие место его должно быть не в кресле за столом , а на свежем воздухе с метлой!!
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для перемоги Україна має консолідуватися, але це також означає кінець олігархічного раю, бо консолідоване суспільство не дасть над собою знущатися як це відбувається зараз.. Олігархи на чолі з Порошенком чи Тимошенко чи хто б не був з олігархічної масовки краще здадуть Україну ворогу в разі відкритої зовнішньої агресії ніж будуть займатися консолідацією та мобілізацією суспільства на перемогу. в такому випадку вони збережуть і свої статки і привілегії домовившись з ворогом. для перемоги українці не чекати мають, а забрати владу у олігархів та мобілізуватися на перемогу.
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Удел трусливых государств - ждать, бояться, молясь что какие-то мифические "благоприятные моменты" наступят (на самом деле - не наступят).
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Удел трусливых государств/колбасные мигранты уверены что сбежав из Украины они совершили геройский подвиг. И потому вправе вы….. ся перед воюющими на фронте и работающими в тылу украинцами.
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Удел трусливых - прятаться за чужими флагами и разносить свою вонь по всему миру.
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Всі знають ,що путін заветує місію миротворців по-любому.Значить дайте йому ту можливість,хай ветує.Тобто ООН з путіним проти миру в ОРДЛО.Ми матимемо вже ясність в питанні з ООН-неспроможна.Але у нас війна і гинуть люди.Звертаємось до НАТО,США ,ЄС про організацію миротворців,так як ООН не виконала свою місію.Не треба нічого чекати і гаяти час.А НАТО,США,ЄС сказати,якщо вони не введуть миротворців,то Україна буде змушена звільняти сама окуповані території.Хай вибирають-третя світова (якщо почнеться масштабна війна України з путіни,то вона засмокче і інші країни) або мир.
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На Мировом рынке вооружений продается всё что угодно,покупай не хочу,Украине запрещено покупать оружие,продавать можно,покупать нельзя.Спасибо НАТО за поддержку...
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25 лет уже жду , когда же вы , суки , уже наворуетесь и сдохните .
И - нифига ....
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А які б новини були... Сьогодні від невідомого вірусу здохли директори дитсадків, шкіл і вузів, керівництво онкоцентрів, та інших медзакладів, 450 депутатів і весь кабмін.
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Чемпионат мира по футболу в фашистской стране уже однажды ФИФА проводило,это было в 1934 года когда ФИФА проводило чемпионат в Италии Бенито Муссолини...,теперь на РАБссии
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вітаємо - мінськими угодам Україну загнали в глухий кут !
Тепер влада вже відкрито говорить , що війна закінчиться лише тоді , коли Раша цього захоче !
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Що тут скажеш, тільки оце - одкровення провладного варіята...
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Я рідко помиляюся в своїх прогнозах, і всім ура-патріотам повідомляю радісну новину: Велика війна таки буде. З бомбардуваннями міст авіацією і не виключено навіть однію- двома ядерними боєголовками.
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Интересно, сколько би минут прожил єтот ждун, после того как заявил что пока Гитлер не согласится, освобождать Киев нельзя
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Войны не будет по нескольким причинам.
На РАБссии денех нет..........
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Коболев правильно делает, он нихуя не ждет, взяли и выписали себе премию без всяких там ожиданий. А грымчак хоть и антогонист ему, в чем-то похож на коболева, он очень увлеченно обсуждает на всех уровнях как будет жить лугандония в составе Украины, хотя сама лугандония, по какой-то неведомой причине, совершенно не мыслит в этом русле. Правда разница очевидна, коболев и витренко делят шкуру слегка прибитого в Стокгольме медведя, а грымчак, как мудрый китаец, терпеливо ждет вглядываясь в мутные воды реки жизни, когда труп этого самого медведя проплывет мимо издохнув от стыда за содеянное...
Феерические идиоты, больше нечего сказать. Но в его словах есть скрытый смысл, действующая власть не будет форсировать возвращение этих анклавов в состав Украины, это может показаться странным, но сегодня такой сценарий не выгоден никому, по разным причинам, американцам, русским, немцам, французам и лично господину порошенко. Честно говоря, многим украинцам тоже не очень хочется возвращать эти зазомбированные территории, да еще и с правом голоса, разве нет? Тогда конечно, только ждать, главное не свалиться в эту реку самому, потому что там, немного дальше, тоже кто-ждет...
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Зам.министра промышленности и торговли РАБссии Виктор Евтухов заявил : вводятся продуктовые карточки,а это значит денех нет,но вы держитесь...Пенсионный возраст повысили на РАБссии не случайно,но это не санкции Конгресса,это депилизм РАБссии по полному Тарифу...,так уже было,после вхождения в Афганистан в 1979 году,а в 1982 году принимали Продовольственную Программу..жрать нечего было,а следом и Перестроечка Горбачидзе пришла... Україні потрібно дочекатися слушного моменту, коли РФ погодиться на введення миротворців на Донбас на умовах Києва, - Гримчак - Цензор.НЕТ 2138Плешивый повторяет беготню ВОКРУГ Онежского Озера... Україні потрібно дочекатися слушного моменту, коли РФ погодиться на введення миротворців на Донбас на умовах Києва, - Гримчак - Цензор.НЕТ 9877
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Американская программа льготной покупки продуктов (англ. Supplemental Nutrition Assistance Program), известная как программа выдачи продуктовых талонов (англ. food stamps) - федеральная программа помощи жителям Соединённых Штатов Америки, не имеющим доходов или имеющим низкие доходы. Отвечает за программу Министерство сельского хозяйства США. В настоящее время большая часть средств распределяется с помощью пластиковых карт, однако ранее для этого использовались бумажные талоны номиналом 1, 5 и 10 долларов США. Данные талоны могли использоваться для приобретения любых необходимых продуктов в магазинах. В конце 90-х годов XX века бумажные талоны были вытеснены дебетовыми пластиковыми картами, обращающимися в специальной системе EBT, в связи с чем в 2008 году из названия программы исчезло упоминание о талонах.

По состоянию на октябрь 2016 года продовольственную помощь получали 43 215 557 человек из 21 328 525 домохозяйств.[1] Средний месячный размер пособия на человека составил 126,13 долларов, на домохозяйство - 256,93 долларов.[1]

Для получения помощи домохозяйства должны соответствовать определённым критериям, прежде всего по уровню доходов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева, - Гримчак
 
 
 
 
 
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