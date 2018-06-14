 Украине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева, - Гримчак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Надо согласие России. Это ядерное государство и никто не хочет начинать Третью мировую войну... На сегодня есть позиция, которую более-менее поддерживают во всем мире, - это миротворческая миссия на всей территории с последующей передачей контроля Украине. Но надо, чтобы создались условия, когда Россия согласится на это, потому, что другого условия существования самой России не будет", - сказал Ю.Гримчак.

При этом замминистра добавил: "Мне кажется, что этот момент – момент проблемы существования самой России – приближается".

Говоря о предложенных вариантах возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, Ю.Гримчак упомянул план главы МВД Арсена Авакова: "Я не понимаю, что такое "тактика маленьких шагов", и я не понимаю, почему оккупационные войска должны отойти и дать возможность контроля Украине… Если давление международного сообщества приведет к тому, что Россия уйдет, то она уйдет со всей территории. Но я не вижу причин, по которым Россия сегодня уйдет из Горловки".

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Он отметил, что за последний год фиксировались выводы техники и отбытие каких-то советников из оккупированных территорий Донбасса, "но потом что-то менялось и все возвращалось".

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.