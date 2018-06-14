 Украине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева, - Гримчак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Надо согласие России. Это ядерное государство и никто не хочет начинать Третью мировую войну... На сегодня есть позиция, которую более-менее поддерживают во всем мире, - это миротворческая миссия на всей территории с последующей передачей контроля Украине. Но надо, чтобы создались условия, когда Россия согласится на это, потому, что другого условия существования самой России не будет", - сказал Ю.Гримчак.
При этом замминистра добавил: "Мне кажется, что этот момент – момент проблемы существования самой России – приближается".
Говоря о предложенных вариантах возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, Ю.Гримчак упомянул план главы МВД Арсена Авакова: "Я не понимаю, что такое "тактика маленьких шагов", и я не понимаю, почему оккупационные войска должны отойти и дать возможность контроля Украине… Если давление международного сообщества приведет к тому, что Россия уйдет, то она уйдет со всей территории. Но я не вижу причин, по которым Россия сегодня уйдет из Горловки".
Он отметил, что за последний год фиксировались выводы техники и отбытие каких-то советников из оккупированных территорий Донбасса, "но потом что-то менялось и все возвращалось".
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.
бесконечную войну Украина уже имеет. тебе не жаль слез украинских матерей, не обливается кровью сердце по ежедневно почти погибающим лучшим украинским парням?
Украина одна в одиночку не сможет справится с азиопской паРашей. нужно давление и санкционное и дипломатическое, нужно максимальное вовлечение мирового сообщества, нужны миротворцы, но, естественно, не на условиях обосРашки. а просто освободить вот так, с разбегу, Крым и выйти к границе с паРашей на неконтролируемом сейчас 400-км отрезке- это нереально при таком соотношении сил.
ни Украина сейчас пока не в состоянии это сделать одна, ни Запад воевать не станет, а миротворцы на нормальных условиях, перед этим отвод.
так шта, это тебе нужно сперва обосновать, почему миротворцы - это плохо и как ты собираешься решать проблему выдавливания паРаши с луГандонских дЫр сиоами одной Украины. диванные стратеги такие смешные.)
сейчас же в Белом доме просто чмо и клоун, на которое у рашистов есть компромат и инструмент давления, не будь конгресса и друзей Украины в Америке, не видали бы Вы и нынешних санкций и давления на обосРашку. сейчас же санкции и давление закреплены законодательно и контролируются конгрессом.
посмотрим, будет ли импичмент для рыжего клоуна. еще не вечер. но Украину все таки одну с азиопской паРашей уже не оставят.
молчал бы уже лучше, дебил соевый.
когда это пуйло вдруг да согласится на условия Украины?? Чего он тогда на Донбасс лез?
Амнистия оркам и фактический контроль ими территории, особый статус даунбасса и Украина отстравивает тот срач, что он учинили - это условия Киева??
совсем уже от безнаказанности и молчания лохотуров берега потеряли, свинота соева.
И - нифига ....
Тепер влада вже відкрито говорить , що війна закінчиться лише тоді , коли Раша цього захоче !
На РАБссии денех нет..........
Феерические идиоты, больше нечего сказать. Но в его словах есть скрытый смысл, действующая власть не будет форсировать возвращение этих анклавов в состав Украины, это может показаться странным, но сегодня такой сценарий не выгоден никому, по разным причинам, американцам, русским, немцам, французам и лично господину порошенко. Честно говоря, многим украинцам тоже не очень хочется возвращать эти зазомбированные территории, да еще и с правом голоса, разве нет? Тогда конечно, только ждать, главное не свалиться в эту реку самому, потому что там, немного дальше, тоже кто-ждет...
По состоянию на октябрь 2016 года продовольственную помощь получали 43 215 557 человек из 21 328 525 домохозяйств.[1] Средний месячный размер пособия на человека составил 126,13 долларов, на домохозяйство - 256,93 долларов.[1]
Для получения помощи домохозяйства должны соответствовать определённым критериям, прежде всего по уровню доходов.