 Налоговики добились ареста 9,4 млн грн на счетах компании организаторов конвертцентра

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 212, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 и ч. 2 ст.205 и ч.3 ст.209 УК Украины. В рамках расследования была прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям Киевской, Полтавской, Харьковской областей и г. Киева услуги по минимизации налогов и перевода безналичных средств в наличные.

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Предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных фигурантам 4 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам, на основании постановления суда наложен арест на счета в банковском учреждении одной из транзитно-конвертационных компаний, задействованной в противоправной деятельности, на которых находятся 9,4 млн грн.

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Досудебное расследование продолжается.