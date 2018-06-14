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Все про:конвертцентр (298) налоговая милиция (1252) ГФС (2615)

 Налоговики добились ареста 9,4 млн грн на счетах компании организаторов конвертцентра

В рамках расследования деятельности конвертационного центра, оборот которого составил более 300 млн грн, наложен арест на 9,4 млн грн, которые находятся на банковских счетах подконтрольной организаторам "конвертцентра" компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по ч.3 ст. 212, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 и ч. 2 ст.205 и ч.3 ст.209 УК Украины. В рамках расследования была прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям Киевской, Полтавской, Харьковской областей и г. Киева услуги по минимизации налогов и перевода безналичных средств в наличные.

Смотрите: Ликвидирован конвертационный центр, организованный одной из черкасских семей. ФОТОрепортаж

Предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных фигурантам 4 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам, на основании постановления суда наложен арест на счета в банковском учреждении одной из транзитно-конвертационных компаний, задействованной в противоправной деятельности, на которых находятся 9,4 млн грн.

Также смотрите: Налоговая милиция на Кировоградщине ликвидировала два крупных "конвертационных центра" с оборотом 455 млн грн. ФОТО

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3071569
 
 
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