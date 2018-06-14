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 Политика Украины
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Все про:Гримчак (267) Жебривский (628) назначение (1336) ОГА (1344) Донецкая область (3977)

 Такого решения нет, - Гримчак о возможном назначении главой Донецкой ОВГА

Решения о назначении Юрия Гримчака главой Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) нет.

Об этом сказал сам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ю. Грымчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: "Останусь в команде президента", - Жебривский рассказал о планах и своем преемнике

Ведущий спросил: "Надо говорить: "Добрый вечер, глава военно-гражданской администрации Донецкой области?". На это Ю.Гримчак ответил: "Нет, решение принимает президент, и такого решения нет".

Ю.Гримчак также добавил: "Насколько я понимаю, там источники в АП сказали, что это так. Но я не знаю, что такое источники в АП. Это для меня загадка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал указ об увольнении Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Как сообщалось, Павел Жебривский был уволен с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации по собственному желанию. 13 июня президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники распространили информацию, что освободившуюся должность займет Ю.Гримчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3071561
 
 
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...і червонопузий. Від мороза. Ненавиджу червону мерзоту.
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Золотое дно, контрабас через даунбас идущий контролировать.
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любий друг) зміняється ригом- товаришем по партії! гуд!!!
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О-ла-ла... Помню сказки этого мюнхаузена... Не ожидал. Шо тут сказать... Пичалька.
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Лучший друг луцика. И идиот по самую маковку.
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О первом- не знал. Во втором- был убежден. Не одинок я, оказывается...
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рыго-барыгам такие и нужны ибо 50% на верх будут закидывать без шуму и пыли.
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Пеца рокирует бовдуров ,а толку 0,0.,тоже самое АТО =ОСС ,а дамбас уже не вернуть ,ведь Пеца не даром засел на Банковой
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как засел так и повиснет он на гилляке.
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К стати . оказывается соево рыгоанальная гнида грымчак родственник , я не побоюсь это написать на ночь - жинкы третьего тысячолиття. ( она же агент лолиты фобос и деймос).
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Стоп. Я не писал чтобы так в лоб вы начали пугать на ночь глядя таким ужасом. Как теперь спать ложиться?
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Да.
Прежде чем такое постить нужно предупреждать.
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та отож - як кажуть поганих)) жінок не буває - буває мало с2н5он))))
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Это к югику ( агенту лолиты по кличке "алкаш") не относиться. Он привык, он постоянно в тумане, поэтому ему не страшно.
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Так как у меня пока не "на ночь", рискну подтвердить. Да, вот этой:

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Таня, для чого таке на ніч постити?! страхіття - зрозуміло чого югік бухає! )))))
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Таня, ну зачем？ Шоб ты была мене здорова😀 Пойду соточку успокоительного хряпну, фух.
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Та шо за мужики пошли?! Такого рішення немає, - Гримчак про можливе призначення головою Донецької облВЦА - Цензор.НЕТ 5121 Между прочим представитель Порошенко в Раде, а не хухры-мухры.)))) Он это "личико" на все официальные приемы берет.
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так на то, что ты показала только югик и повелся, а он не мужик вовсе. Кстати его запои это "личико" в некоторой степени поясняет😀
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щось мало коментарів, мабуть всі прилипли до екранів моніторів, ЧС з футболу підглядають.... Такого решения нет, - Гримчак о возможном назначении главой Донецкой ОВГА - Цензор.НЕТ 3801
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Саудитам сигнал. Послать нахер путена и трампа, и поднять добычу нефти. Т.Е.,привести баррель к 45. И будет счастье
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нація св"яткує....
буде вжито 1000000000 літрів "настоянки глоду"
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Ну, тут как бы надвое не разорваться...
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Бойкот для дипломатии, быдло поехало..
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 32 мин.32 минуты назад

Как по мне, лучшее за сегодня фото, четко символизирующее Россию. Под завязку накачанный ботоксом пaпyас в набедренной повязке с руками по локти в крови
Такого рішення немає, - Гримчак про можливе призначення головою Донецької облВЦА - Цензор.НЕТ 2671
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Странные у тебя ассоциации, на маньячные похожие, Фреди Крюгера наверно в детстве насмотрелась
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А шо кацап, шо Федя Крюгер - есть ли разница?
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ты добить решила？
Шож, пойду еще соточку успокоительного приму. А ты перестань гадость постить на ночь😀 иначе науспокаиваюсь сильно, а завтра в пять вставать
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*/* Такого рішення немає, - Гримчак про можливе призначення головою Донецької облВЦА - Цензор.НЕТ 3750
Несколько факультетов МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах принудительно эвакуировали из-за начала чемпионата мира по футболу
В частности, были эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического, физического факультетов, а также Главное здание МГУ. Преподаватели юрфака вынуждены принимать экзамены у студентов прямо на улице. Студенты и преподаватели сообщают, что работа научных лабораторий парализована
Источник сообщает, что эвакуация также прошла в торговом центре "Капитолий" на станции метро "Университет".
По данным издания, людей вывели из института геохимии им. В.И. Вернадского... и др.
Эвакуация также проводилась из зданий по десяти адресам, сосредоточенным вокруг стадиона "Лужники".
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Так хочется, чтобы, прости Господи, там что-то случилось в это время.
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Сдох говорухин - свинья вонючая, побольше таких новостей.
Настроение офигенное, жалко не пью, накатил бы.
Бутусов почему нельзя там комменты написать?
Оторвался бы от души! Земля этой свинье стекловатой.
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эдох мордвин да и путен с ним. он уже в аду вместе с доктором лизой менгле и хором с хорьками александрова.
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Две единственные ленты, которые не вызывают отторжения. Асса и Место встречи..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТакого решения нет, - Гримчак о возможном назначении главой Донецкой ОВГА
 
 
 
 
 
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