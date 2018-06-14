 Такого решения нет, - Гримчак о возможном назначении главой Донецкой ОВГА

Об этом сказал сам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ю. Грымчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ведущий спросил: "Надо говорить: "Добрый вечер, глава военно-гражданской администрации Донецкой области?". На это Ю.Гримчак ответил: "Нет, решение принимает президент, и такого решения нет".
Ю.Гримчак также добавил: "Насколько я понимаю, там источники в АП сказали, что это так. Но я не знаю, что такое источники в АП. Это для меня загадка".
Как сообщалось, Павел Жебривский был уволен с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации по собственному желанию. 13 июня президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники распространили информацию, что освободившуюся должность займет Ю.Гримчак.
Прежде чем такое постить нужно предупреждать.
от зачем...
(попил чайку...)
буде вжито 1000000000 літрів "настоянки глоду"
Как по мне, лучшее за сегодня фото, четко символизирующее Россию. Под завязку накачанный ботоксом пaпyас в набедренной повязке с руками по локти в крови
Шож, пойду еще соточку успокоительного приму. А ты перестань гадость постить на ночь😀 иначе науспокаиваюсь сильно, а завтра в пять вставать
"Інтер" ви підари як і ваші хозяЄва
Зараз на Інтері. Без коментарів.
Несколько факультетов МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах принудительно эвакуировали из-за начала чемпионата мира по футболу
В частности, были эвакуированы корпуса юридического, экономического, биологического, физического факультетов, а также Главное здание МГУ. Преподаватели юрфака вынуждены принимать экзамены у студентов прямо на улице. Студенты и преподаватели сообщают, что работа научных лабораторий парализована
Источник сообщает, что эвакуация также прошла в торговом центре "Капитолий" на станции метро "Университет".
По данным издания, людей вывели из института геохимии им. В.И. Вернадского... и др.
Эвакуация также проводилась из зданий по десяти адресам, сосредоточенным вокруг стадиона "Лужники".
дьявола не удержать
Настроение офигенное, жалко не пью, накатил бы.
Бутусов почему нельзя там комменты написать?
Оторвался бы от души! Земля этой свинье стекловатой.