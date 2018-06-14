 Такого решения нет, - Гримчак о возможном назначении главой Донецкой ОВГА

Об этом сказал сам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ю. Грымчак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Ведущий спросил: "Надо говорить: "Добрый вечер, глава военно-гражданской администрации Донецкой области?". На это Ю.Гримчак ответил: "Нет, решение принимает президент, и такого решения нет".

Ю.Гримчак также добавил: "Насколько я понимаю, там источники в АП сказали, что это так. Но я не знаю, что такое источники в АП. Это для меня загадка".

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Как сообщалось, Павел Жебривский был уволен с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации по собственному желанию. 13 июня президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники распространили информацию, что освободившуюся должность займет Ю.Гримчак.