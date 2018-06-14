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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2844) пограничники (1082) Россия (69632) Слободян (303)

 После 2014 года Россия заменила всех своих пограничников на границе с Украиной, - Слободян

После оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году Россия заменила всех пограничников, которые несли в службу на сопредельных с Украиной территориях.

Об этом в эфире Громадського сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"После 2014 года всех российских пограничников, которые или имели родственные связи в Украине или были замечены в теплых отношениях с украинцами, их всех попереводили и заменили пограничниками из дальних регионов, не имеющих родственников в Украине", - сказал Слободян.

По его словам, это было сделано, чтобы "исключить какие-то контакты и утечку информации". Слободян привел пример, когда российские пограничники предупреждали украинских об обстреле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ применили "ослепляющие лазеры" в районе поста "Марьинка": получивший ожог сетчатки глаза пограничник госпитализирован, - Госпогранслужба

"Это уже не секрет, что в начале 2014 года, когда с территории России обстреливали наших пограничников у пункта пропуска Должанский и Изварино ... мы получали звонки от российских пограничником с предупреждением о том, что по нам будут стрелять ... Их очень быстро поменяли ", - отметил представитель ГПСУ.

Сейчас, по словам Слободяна, украинские пограничники не поддерживают никаких контактов с российскими.

Также читайте: МИД РФ сравнил украинских пограничников с сомалийскими пиратами из-за задержания крымского судна "Норд"

Источник: https://censor.net.ua/n3071560
 
 
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Пограничники не назначаются на пожизненно как судьи, ясно что 4 года там не будут !
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Зато шоколадные гении до этого не додумались
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не писти калмык. ты сам придумал это смешное название на роися.
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Саудовскую Аравию обыграть несложно. Чи не победа.
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наоборот-хорошо . нехрен в рашапездии им делать.
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Если бы кучу бабла на взятки фифа не спалили, вас бы там тоже небыло) Так что не звизди)
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Сейчас этот ватный клоун вылезет снова и весь вечер будет накладывать в штаны от вяликой победы)Но так же быстро будет выгнан сцаной тряпкой)
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Вы были правы! Вот я и снова! Сколько раз пытался тут объяснить, что спамить бесполезно. Аккаунтов полно, прокси тоже. Попробуйте аргументировано общаться на любые темы. Это не сложно. Конечно проще послать на... и заспамить, но это разве добавляет бонусов в рейтинг самооценки?
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соя занята безальтернативным мыролюбством и поставками электрики и газа на крысм. Онижы с русней братьянавекъ.
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логічно ...обірвали всі коррумповані звязки ...якби "наші" були нашими мали б вчинити аналогічно ...ну хіба що залишити пару десятків для роботи контррозвідки (якби у нас така служба була нашою)
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...У Сумській області вже кілька років поспіль працює російський дитячий воєнізований табір «Юні розвідники Сумщини».Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий блогер Антон Ходза.За його словами, на діяльність організації, яка раніше функціонувала за підтримки Росспівробітництва в Україні, активісти вперше звернули увагу ще в 2016 році.Також він додав, що діяльність табору після галасу не згорнули. Так, «юних розвідників Росії» збирають, але під патронатом УПЦ МП. При цьому організатор табору Сергій Бобирєв стверджує, що заходи проводяться «з благословення» Архієпископа Сумського і Охтирського РПЦ Євлогія.«Новий заїзд з 5 липня. Готують нову зміну для батальйону Прілєпіна, напевно. Або в «Спарту». Або в «П'ятнашкУ», - додав Ходза.Читайте также: Возле кинотеатра "Ультрамарин" в Киеве появился новый лагерь ромовНа сайті скаутів-розвідників Росії повідомляється, що Організація юних розвідників Сумської області є одним з підрозділів російського об'єднання скаутів. Зазначено, що Сергій Бобирєв є керівником сумського загону розвідників, а чисельність українського представництва організації, заснованого в 1993 році, становить 30 осіб.На сайті також розміщено цитату керівника сумського загону: «Україна - це частина Росії, на тому ми і стоїмо. Завжди готовий! За Батьківщину!».Після 2014 року Росія замінила всіх своїх прикордонників на кордоні з Україною, - Слободян - Цензор.НЕТ 25https://antikor.com.ua/articles/242857-na_sumshchini_pratsjuje_rosijsjkij_vojenizovanij_tabir
якось так ...
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https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
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Господин Путин.Вы редкая гнида и пидорас конченный.То что вы сделали вам конечно же "зачтется".Думаю и культ личности не заставит себя ждать,после того как вы сдохните(надеюсь это произойдет в ближайшем будущем).То что у вас нет семьи.о многом говорит.Вы как человек полное ничтожество и скорее всего сами это осознаете.Очевидно ,что ваш комплекс неполноценности это как раз следствие вашего осознания.Вы очень плохой актер и неумело скрываете свою ненависть ко всему что слабо вписывается в ваше представление о мире,жизни.Вы патологический лжец и любой психиатр или человек владеющий азами этой науки легко вас уличит во лжи.Вы лжете всегда,везде и всем.Вы лжете даже себе и от этого скорее всего у вас развилось какое то психическое заболевание.Вы больной негодяй,который взял в заложники страну.Своей болезнью вы заразили большую часть населения России. Но ГОСПОДЬ БОГ всегда неуклонно следит за происходящим на земле.И кара небесная вас настигнет
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Цікаво. а звідки цей поц має таку, доволі таємну, інформацію?
куратори з ФСБ злили?
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@cynicarea
Если придурки едут на чемпионат в фашистскую страну, потому что они вне политики, то мне как-то похуй, когда их грабят, потому что я вне криминала
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Вообще-то погранцы постоянно меняют дислокацию. Еще во времена СССР дольше пяти лет на одном месте не служили. И семьи военных вели кочевую жизнь. Не знаю, зачем это делается. Может, чтобы коррупцией не обрастали? Но это старая традиция. Після 2014 року Росія замінила всіх своїх прикордонників на кордоні з Україною, - Слободян - Цензор.НЕТ 6879
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле 2014 года Россия заменила всех своих пограничников на границе с Украиной, - Слободян
 
 
 
 
 
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