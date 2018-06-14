 После 2014 года Россия заменила всех своих пограничников на границе с Украиной, - Слободян

Об этом в эфире Громадського сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"После 2014 года всех российских пограничников, которые или имели родственные связи в Украине или были замечены в теплых отношениях с украинцами, их всех попереводили и заменили пограничниками из дальних регионов, не имеющих родственников в Украине", - сказал Слободян.
По его словам, это было сделано, чтобы "исключить какие-то контакты и утечку информации". Слободян привел пример, когда российские пограничники предупреждали украинских об обстреле.
"Это уже не секрет, что в начале 2014 года, когда с территории России обстреливали наших пограничников у пункта пропуска Должанский и Изварино ... мы получали звонки от российских пограничником с предупреждением о том, что по нам будут стрелять ... Их очень быстро поменяли ", - отметил представитель ГПСУ.
Сейчас, по словам Слободяна, украинские пограничники не поддерживают никаких контактов с российскими.
якось так ...
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куратори з ФСБ злили?
Если придурки едут на чемпионат в фашистскую страну, потому что они вне политики, то мне как-то похуй, когда их грабят, потому что я вне криминала