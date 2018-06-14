 С украинским воином Николаем Вильчинским попрощаются на Волыни 15 июня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николай Григорьевич Вильчинский, 1992 года рождения, житель села Старики Гороховского района, гранатометчик 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 12 июня в районе поселка Новгородское на Горловском направлении от пули снайпера. Тяжело раненного бойца не успели довезти до госпиталя.

Николай Вильчинский закончил ПТУ №27 в городе Берестечко. Проходил срочную службу на флоте. 5 лет работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2-го разряда берестечкового участка Гороховского отделения ПАО "Волыньгаз", в бригаде внутридомовых систем газоснабжения. В августе 2014 был призван по мобилизации, принимал участие в боях за село Крымское. С прошлогодней осени служил по контракту.

Встреча кортежа состоится возле знака Луцк (Ривненское кольцо) в 00.30 ночи. Затем он следует на Цуманский пост.

Маршрут следования:

00:30 Ринвенское кольцо - 1:00 Цуманский пост - ориентировочно 1:30 - Луцк - село Шклинь - 9:00 Горохов.

15 июня 2018, в 9:00 часов, возле Свято-Вознесенской часовни Горохова жители района будут встречать траурный кортеж с телом погибшего бойца.

В 9.30 состоится панихида у Символическое Креста в центре города.

После панихиды колонна отправится в родное село бойца Старики, где на следующий день состоится чин погребения

У Николая Вильчинского остались родители, жена и двое маленьких детей, младшая дочь родилась 4 мая 2018.

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