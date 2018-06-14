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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (20166) права человека (748) религия (672) санкции (6808) свобода собраний (43) Донбасс (16401) Сенат США (60)

 В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство

Двухпартийная группа сенаторов во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Роджером Викери представила проект резолюции по ситуации в области религиозных свобод в регионе ОБСЕ, которая возлагает на РФ ответственность за нарушение религиозных свобод во временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

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"Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая, что власть Российской Федерации осуществила вторжение в украинский Крым и силой, а также незаконно его оккупировала, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе в соответствии с Женевскими конвенциями, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории", - сообщает украинское посольство в США на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также, по информации дипучреждения, в документе отмечается, что в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове, которые, как подчеркивается, уже имели место в виде похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, в том числе мусульман из числа крымских татар, прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской грекокатолической церкви и христиан-протестантов.

В резолюции также говорится об аналогичной ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

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"В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживании собственности иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - информирует посольство Украины в США.

В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071558
 
 
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During the dinner, Trump also seemed to question why the G7 leaders were siding with Ukraine. The president told leaders that "Ukraine is one of the most corrupt countries in the world," the source said.
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справедливости ради, одна из коррумпированных, но после россии, с которой тот так мечтает целоваться в десна...
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Ну и логика просто пц ..! Следуя ей Бразилия например , португальская ,, а Аргентина испанская .Да что уж там , американский штат Нью Мексико тоже принадлежит Испании ибо подавляющая часть его жителей испаноговорящие .
Уважаю Америку но её президент просто клинический идиот .!! .
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Как можно быть таким дебилом и говорить такое, будучи президентом США, англоязычного государства?
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Россия объявила повышенную боеготовность на Черном Море, опасаясь нападения… Украины

Черноморский флот России приведен в состояние повышенной боевой готовности, «чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу, который стартовал в Москве в четверг», сообщили источники в русской банде «МО» агентству Рейтер.
В Москве говорят, что Украина, по их мнению, якобы «наращивает военное присутствие в регионе в качестве провокации во время мундиаля».
Между тем Рейтер не смог подтвердить данные об усилении военного присутствия Украины у независимых источников, чиновники в Киеве также этого не подтверждают.
Между тем в Москве говорят, что силы России у побережья Крымского полуострова приведены в состояние повышенной боевой готовности и это связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.
«Из-за чемпионата мира и ожидания возможных провокаций Украины у побережья Крыма командование приняло решение повысить уровень боеготовности флота», - сказал один из источников Рейтер, пожелавший остаться неназванным, поскольку, мол, «не уполномочен комментировать оперативные планы в СМИ».
Русские заявляют, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.
«Есть опасения, что на чемпионате мира Украина может устроить провокацию», - повторил агентству Рейтер источник в морской авиации, также пожелавший остаться неназванным.
«Поэтому там должна быть со стороны Азовского моря такая группировка сил, которая отбрасывает мысли о вторжении в территориальные воды (России)».
Сообщается, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как чемпионат мира завершится 15 июля.
Украинские ВМС и канцелярия секретаря совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментируют перегруппировку ВМФ России.
В ответ на вопрос о том, планирует ли Украина т.н. «провокации», о которых вдруг заговорили в Москве, офис Турчинова сообщил Рейтер: «Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам».
Между тем не исключено, что русские сами задумали военную провокацию, и заранее пытаются возложить ответственность на Украину. Напомним также, что после того, как состоялись олимпийские игрища в Сочи, правящий в России чекистский режим напал на Украину и захватил Крым.
Ряд комментаторов считают, что нельзя быть уверенным в том, что Москве не учинит очередную агрессию против своих соседей после окончания чемпионата мира по футболу, который проходит на фоне продолжающегося массового убийства мирных жителей в Сирии, химического теракта в Солсбери, гибридной агрессии против США и Европы, активных кибератак против стран западного альянса, продолжающейся оккупации Крыма и войны на Донбассе, и прямого обвинения Кремля в теракте против малазийского Боинга, жертвами которого стали сотни людей.
Приехав в Россию на футбольный шабаш, страны Запада и правящие режимы т.н. «мусульманских» государств фактически разделили с правящим режимом в России ответственность за все преступления Кремля.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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плохая новость, они и войска ввели в Грузию, потому что "она на них напала" В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство - Цензор.НЕТ 772
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хоть мелкая но напольза для русни намечается.
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что-то они вводят те санкции, как рубят хвост собаке по сантиметру. Русские до сих пор ржут от этих санкций. И ЧМ по футболу разрешили там провести, хот были все док-ва что раша нечестно его выиграла. Смысл что очередному 2-му секретарю иванова аннулируют америк. визу???
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объясни мне корякъ кто такие эти руские?
И вообще ты подписался на газету "мордовский удмуртъ"?
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Если бы хотели наказать оккупантов, этот полуостров стал бы необитаемым.
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как не печально но именно сделать это мешает винницкий юденрат с лолитой кокориной. Но это скоро закончится и крысы на острове получат свое.
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да нам посрать на изгойку и монголоидную мордву которая там прозябает. Ты понял каратай?
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Оно готово терпеть любые оскорбления.Обычный ватный терпила.Лишь бы писать на этом сайте.Гордости ноль.Из секты мышибратья.
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Выиграли у абсолютно не топ сборной,а ты уже в штаны наложило)Не позорься опарыш.
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http://www.bagnet.org/news/world/367975/trampa-vydvinuli-na-nobelevskuyu-premiyu-mira
тутачки вот Трамп-пам-пам все-таки на (ш)Нобелевскую премию мира "тянет".... В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство - Цензор.НЕТ 2496
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да ну и путен на него. Наше дело малое - русню в Украине уничтожать.
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На чемпіонат футбольний на москальщину кивають хлопці.

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Трамп смеётся над Украиной,которая легко отдала своё ядерное оружие,а за коррупцию в Украине говорит,что она стабильно крепкая и возглавляют коррупцией все партии власти. В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство - Цензор.НЕТ 5064
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И? что дальше?
Ты думаешь что это изменит отношение народа к монголоидным свинособакам из изгойки 404?
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А украинцам какое дело до ВАШИХ рынков? Сами разбирайтесь...
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Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки", что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.
Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
Издание напоминает, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.
Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.
Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или же они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.
Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.
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Президент США Дональд Трамп назвал Крым частью России, когда участвовал в саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке. Скандальное заявление политик сделал во время ужина 8 июня, когда члены клуба G7 обсуждали международные дела, сообщает BuzzFeed со ссылкой на анонимные дипломатические источники.

Пытаясь найти аргументы в пользу российских притязаний на Крым, Трамп заявил, что "все жители полуострова говорят по-русски". Развивать эту идею дальше и утверждать, что США являются частью Великобритании, поскольку американцы говорят по-английски, Дональд Трамп не стал.

Вместо этого он попенял другим членам "Большой семерки", что они поддерживают в споре вокруг Крыма Украину - "одно из самых коррумпированных государств в мире". Добавим, что Трамп фактически привел излюбленный тезис президента России Владимира Путина, который неоднократно упрекал соседнее государство в коррупции.

"Что там сейчас происходит с коррупцией? Что в Европе говорят про коррупцию на Украине? Все ругают руководство Украины за то, что они мало делают в этой сфере", - сказал Путин в июньском интервьюавстрийскому каналу ORF.

Остается загадкой, были ли высказывания Трампа по поводу Крыма и Украины неудачной попыткой пошутить или же американский президент обозначил крутой поворот во внешней политике США.

Журналистам BuzzFeed не удалось получить комментарий от сотрудников Белого дома.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство
 
 
 
 
 
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