 В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.
"Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая, что власть Российской Федерации осуществила вторжение в украинский Крым и силой, а также незаконно его оккупировала, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе в соответствии с Женевскими конвенциями, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории", - сообщает украинское посольство в США на странице в соцсети Фейсбук в четверг.
Также, по информации дипучреждения, в документе отмечается, что в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове, которые, как подчеркивается, уже имели место в виде похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, в том числе мусульман из числа крымских татар, прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской грекокатолической церкви и христиан-протестантов.
В резолюции также говорится об аналогичной ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.
"В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживании собственности иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - информирует посольство Украины в США.
Уважаю Америку но её президент просто клинический идиот .!! .
Черноморский флот России приведен в состояние повышенной боевой готовности, «чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу, который стартовал в Москве в четверг», сообщили источники в русской банде «МО» агентству Рейтер.
В Москве говорят, что Украина, по их мнению, якобы «наращивает военное присутствие в регионе в качестве провокации во время мундиаля».
Между тем Рейтер не смог подтвердить данные об усилении военного присутствия Украины у независимых источников, чиновники в Киеве также этого не подтверждают.
Между тем в Москве говорят, что силы России у побережья Крымского полуострова приведены в состояние повышенной боевой готовности и это связано с проведением в России чемпионата мира по футболу.
«Из-за чемпионата мира и ожидания возможных провокаций Украины у побережья Крыма командование приняло решение повысить уровень боеготовности флота», - сказал один из источников Рейтер, пожелавший остаться неназванным, поскольку, мол, «не уполномочен комментировать оперативные планы в СМИ».
Русские заявляют, что усиление боеготовности включает отправку в район Азовского моря дополнительных кораблей и дополнительные боевые вылеты авиации ВМФ. По словам источников, задействованы подразделения ВМФ и береговых войск.
«Есть опасения, что на чемпионате мира Украина может устроить провокацию», - повторил агентству Рейтер источник в морской авиации, также пожелавший остаться неназванным.
«Поэтому там должна быть со стороны Азовского моря такая группировка сил, которая отбрасывает мысли о вторжении в территориальные воды (России)».
Сообщается, что состояние повышенной боеготовности сохранится до 31 июля, в то время как чемпионат мира завершится 15 июля.
Украинские ВМС и канцелярия секретаря совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментируют перегруппировку ВМФ России.
В ответ на вопрос о том, планирует ли Украина т.н. «провокации», о которых вдруг заговорили в Москве, офис Турчинова сообщил Рейтер: «Независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам».
Между тем не исключено, что русские сами задумали военную провокацию, и заранее пытаются возложить ответственность на Украину. Напомним также, что после того, как состоялись олимпийские игрища в Сочи, правящий в России чекистский режим напал на Украину и захватил Крым.
Ряд комментаторов считают, что нельзя быть уверенным в том, что Москве не учинит очередную агрессию против своих соседей после окончания чемпионата мира по футболу, который проходит на фоне продолжающегося массового убийства мирных жителей в Сирии, химического теракта в Солсбери, гибридной агрессии против США и Европы, активных кибератак против стран западного альянса, продолжающейся оккупации Крыма и войны на Донбассе, и прямого обвинения Кремля в теракте против малазийского Боинга, жертвами которого стали сотни людей.
Приехав в Россию на футбольный шабаш, страны Запада и правящие режимы т.н. «мусульманских» государств фактически разделили с правящим режимом в России ответственность за все преступления Кремля.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
И вообще ты подписался на газету "мордовский удмуртъ"?
тутачки вот Трамп-пам-пам все-таки на (ш)Нобелевскую премию мира "тянет"....
Ты думаешь что это изменит отношение народа к монголоидным свинособакам из изгойки 404?
Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
Издание напоминает, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.
Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одна из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.
Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или же они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.
Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.
Пытаясь найти аргументы в пользу российских притязаний на Крым, Трамп заявил, что "все жители полуострова говорят по-русски". Развивать эту идею дальше и утверждать, что США являются частью Великобритании, поскольку американцы говорят по-английски, Дональд Трамп не стал.
Вместо этого он попенял другим членам "Большой семерки", что они поддерживают в споре вокруг Крыма Украину - "одно из самых коррумпированных государств в мире". Добавим, что Трамп фактически привел излюбленный тезис президента России Владимира Путина, который неоднократно упрекал соседнее государство в коррупции.
"Что там сейчас происходит с коррупцией? Что в Европе говорят про коррупцию на Украине? Все ругают руководство Украины за то, что они мало делают в этой сфере", - сказал Путин в июньском интервьюавстрийскому каналу ORF.
Остается загадкой, были ли высказывания Трампа по поводу Крыма и Украины неудачной попыткой пошутить или же американский президент обозначил крутой поворот во внешней политике США.
Журналистам BuzzFeed не удалось получить комментарий от сотрудников Белого дома.