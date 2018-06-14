 В Сенате США представили проект резолюции с призывом ввести санкции против лиц, причастных к нарушениям религиозных свобод в Крыму и на Донбассе, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США, опубликованном в Facebook.

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"Как, в частности, отмечается в резолюции, учитывая, что власть Российской Федерации осуществила вторжение в украинский Крым и силой, а также незаконно его оккупировала, она обязана в соответствии с требованиями международного права, в том числе в соответствии с Женевскими конвенциями, защищать религиозные свободы жителей оккупированной территории", - сообщает украинское посольство в США на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также, по информации дипучреждения, в документе отмечается, что в течение всего времени оккупации Крыма РФ несет ответственность за нарушение религиозных свобод на полуострове, которые, как подчеркивается, уже имели место в виде похищений, задержаний и заключений представителей отдельных религиозных групп, в том числе мусульман из числа крымских татар, прихожан Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской грекокатолической церкви и христиан-протестантов.

В резолюции также говорится об аналогичной ответственность РФ также за соблюдение религиозных свобод на контролируемых ею территориях Донецкой и Луганской областей.

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"В документе содержится призыв к президенту США ввести санкции в виде отказа в американской визе и замораживании собственности иностранных лиц, которые прямо или косвенно причастны к серьезным нарушениям религиозных свобод, в частности на временно оккупированных Россией территориях Украины", - информирует посольство Украины в США.