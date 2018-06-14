 Дело импортеров "секонд-хэнда", уклонившихся от уплаты НДС на 6,9 млн грн, направлено в суд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе досудебного расследования установлена группа из трех человек, в состав которой входили руководитель и основатель одного из предприятий-импортеров. Эти лица по предварительному сговору в течение 2 лет осуществляли ввоз на таможенную территорию Украины одежды и обуви "секонд - хенд" по заниженной таможенной стоимости. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налога на добавленную стоимостьна сумму более 6,9 млн грн.
Во время следствия установлена реальная стоимость ввозимой одежды и обуви, а также изъяты поддельные документы, которые подавались в региональную таможню.
С целью возмещения нанесенных государству убытков, наложен арест на имущество подозреваемых, в т. ч. партию одежды и обуви на общую сумму почти 5,6 млн грн.
2011 год
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html