EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  897  17
Все про:налоги (2446) налоговая милиция (1252) ГФС (2615)

 Дело импортеров "секонд-хэнда", уклонившихся от уплаты НДС на 6,9 млн грн, направлено в суд

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении группы лиц по факту умышленного уклонения от уплаты налогов и служебной подделки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе досудебного расследования установлена ​​группа из трех человек, в состав которой входили руководитель и основатель одного из предприятий-импортеров. Эти лица по предварительному сговору в течение 2 лет осуществляли ввоз на таможенную территорию Украины одежды и обуви "секонд - хенд" по заниженной таможенной стоимости. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налога на добавленную стоимостьна сумму более 6,9 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине объявлено подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом

Во время следствия установлена реальная стоимость ввозимой одежды и обуви, а также изъяты поддельные документы, которые подавались в региональную таможню.

С целью возмещения нанесенных государству убытков, наложен арест на имущество подозреваемых, в т. ч. партию одежды и обуви на общую сумму почти 5,6 млн грн.

Также читайте: Налоговики разоблачили схему незаконного экспорта шрота подсолнечника и добились возмещения государству 2,1 млн грн причиненного ущерба

Источник: https://censor.net.ua/n3071553
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну что нищенки, теперь будете налоги на бушную одежду платить
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ты не визжи Дело импортеров "секонд-хэнда", уклонившихся от уплаты НДС на 6,9 млн грн, направлено в суд - Цензор.НЕТ 5777
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
сочувствую, но что ты от меня хочешь? мне тебя жалко, Ок? Теперь ииздуй от сюда соевый чёрт Справу імпортерів "секонд-хенду", які ухилилися від сплати ПДВ на 6,9 млн грн, направлено до суду - Цензор.НЕТ 8524
 показать весь комментарий
 
Порохо6от кращий за кацапа, але гірший за пі4араса. Це сумно...
 показать весь комментарий
 
БПП все повторяет за ПР ! тарифы, вебмани, секонд-хенды..
 показать весь комментарий
 
 
Так це ж одні й ті самі пі4араси. У них навіть інфопі3дота переходить за спадщиною)
https://podrobnosti.mk.ua/2016/07/15/piarschik-glavy-nikolaevskoy-bpp-aleksandr-noynec-okazalsya-storonnikom-russkogo-mira.html
 показать весь комментарий
 
і скільки років тепер цим імпортерам в секонді ходити?
 показать весь комментарий
 
это только держмордам жены могут продавать авто и квартиры по заниженым ценами и им за это ничего не будет. У- Украина.
 показать весь комментарий
 
 
Власники секонд-хендів просто не згодались передати свої крамниці у "сліпий траст"(ТМ).
 показать весь комментарий
 
 
"Дело импортеров "секонд-хэнда", уклонившихся от уплаты НДС на 6,9 млн грн, направлено в суд" - одних судят других не судят. Офшорники тоже уклонились от уплаты налогов на суммы гораздо большие чем 6,9 млн грн., а их никто даже не думал судить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДело импортеров "секонд-хэнда", уклонившихся от уплаты НДС на 6,9 млн грн, направлено в суд
 
 
 
 
 
 вверх