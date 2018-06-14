 Сурков продолжит "заниматься Донбассом", - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Да", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая вопрос, продолжит ли Сурков "заниматься Донбассом".

Накануне указом президента РФ Владимира Путина Сурков был переназначен на должность помощника главы государства.

В середине мая источник сообщал "Интерфаксу", что в новой архитектуре администрации президента России Сурков, скорее всего, не будет заниматься украинским направлением. "Предполагается, что текущая позиция Владислава Юрьевича, связанная с этим направлением, изменится. Однако, нельзя исключать, что его опыт и политическое влияние в регионе останутся устойчивыми и востребованными", - говорил он.

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Напомним, Сурков ведет переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Они провели четыре встречи: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Переговорщики обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата.

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