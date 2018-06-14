 Сурков продолжит "заниматься Донбассом", - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Да", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая вопрос, продолжит ли Сурков "заниматься Донбассом".
Накануне указом президента РФ Владимира Путина Сурков был переназначен на должность помощника главы государства.
В середине мая источник сообщал "Интерфаксу", что в новой архитектуре администрации президента России Сурков, скорее всего, не будет заниматься украинским направлением. "Предполагается, что текущая позиция Владислава Юрьевича, связанная с этим направлением, изменится. Однако, нельзя исключать, что его опыт и политическое влияние в регионе останутся устойчивыми и востребованными", - говорил он.
Напомним, Сурков ведет переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Они провели четыре встречи: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Переговорщики обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата.
Цюцюр смоктатимуть вилупки.
Хитровыепаных армян(это не грузины) в украинской политике должно быть не больше одного - или тимошенкян или авякян иначе будет пистец.Избавится от больной та еще проблема, а если еще авакян вростет.
Авякян все камерами заставил для усиления власти, знает какое епало куда ходит и что делает и как его унитожить. Теперь полмиллиарда на мусарские вертолеты нашел деньги, когда на 10 оплотов у шнырей нет денег(инвестирует в еще продолжительное свое воровство). Ладно там 5 штук, но нафуя ему полусотни? Таким количеством можно воевать с кем угодно, а особенно с народом.
Или авякян или тимошян. Чаша вреда от авакова уже начинает переливаться - пора избавляться от него и с конфискацией миллиардов, наворованных им- тихо сидит как и тимошкян, не оствечивается, свои темные армянские дела мутит.Иначе вся армения побежит в украинкую политику миллиарды хапать, от своих шнырей не возможно избавиться, еще армян не хватало.А лучше избавится от двоих армян подальше и поскорее, видя какие кульбиты начудила эта епанутая со сдачей крыма и нападения хуйла на украину и как она насилует мозги украинцам лживым трепом. Расстрелять тимошенко сразу после кравчука за сдачу яо на лживый наепательсий меморандум(слова Memorandum on Security ASSURENCES(заверения) это не GUARANTEES и они вообще никуя не значит), которым можно только жопу подтереть.3й я. арсенал в мире за кусок бумаги подтереть жопу, ценность которого сотни триллионов $$$$$ по значимости - за такое на молекулы разобрать это даже не капля в море.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/14/7083138/
1016Языком младенца глаголит истина..
https://www.facebook.com/dmitry.paramonov.7/posts/1348592651938591