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 Сурков продолжит "заниматься Донбассом", - Песков

Помощник президента РФ Владислав Сурков, переназначенный на свой пост в администрации президента, продолжит заниматься "урегулированием конфликта на востоке Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: "Россия, без сомнения, будет воевать", - Сурков рассказал о "геополитическом одиночестве" России на ближайшие сотни лет

"Да", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая вопрос, продолжит ли Сурков "заниматься Донбассом".

Накануне указом президента РФ Владимира Путина Сурков был переназначен на должность помощника главы государства.

В середине мая источник сообщал "Интерфаксу", что в новой архитектуре администрации президента России Сурков, скорее всего, не будет заниматься украинским направлением. "Предполагается, что текущая позиция Владислава Юрьевича, связанная с этим направлением, изменится. Однако, нельзя исключать, что его опыт и политическое влияние в регионе останутся устойчивыми и востребованными", - говорил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт

Напомним, Сурков ведет переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Они провели четыре встречи: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Переговорщики обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сурков принял участие в открытии памятника уничтоженным на Донбассе "российским добровольцам". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3071552
 
 
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Війна триватиме... Тримаємось браття. Слава Україні!!! Смерть ворогам України!!!
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Здравствуй, Придонбасье, на десятилетия! Эти твари нас в покое не оставят.
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хуйло тихой сапой всех пересидит - микрона, меркельшу, потужного брехуна.
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Все прояснится намного раньше, через год, когда пройдут выборы президента в Украине...
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нет у нас ни Богдана,ни Адольфа,одна куета остонадоевшая хороводы водит...
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"Донбасом вони займатимуться", еге ж...
Цюцюр смоктатимуть вилупки.
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Для справки. О санкциях. Сурков - путенский идеолог войны против Украины. Ни одна виза, шо в Штаты, шо в Шенген не онулированы. Катается, куда хочет. В Испании и Франции недвижимость. Все оккейно...
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Чтобы петя переизбрался и хуйло закидывал мешки денег для переизбрания пети нужно лишь вернуть большее зло хуйла- саакашвилли-за него говорят дела в грузии и враждебность хуйла к нему. Иначе хуйло изберет себе тимошенку - уже рекламы выделено на миллионы для поднятия рейтинга путинской капроматной ручной крысы - тимошенко, которая имела решающее мягкое влияние на сдачу крыма и еще мягко могла сдать половину украины. По всей украине стоят бигборды хуйла под завесой морды тимошенко.
Хитровыепаных армян(это не грузины) в украинской политике должно быть не больше одного - или тимошенкян или авякян иначе будет пистец.Избавится от больной та еще проблема, а если еще авакян вростет.
Авякян все камерами заставил для усиления власти, знает какое епало куда ходит и что делает и как его унитожить. Теперь полмиллиарда на мусарские вертолеты нашел деньги, когда на 10 оплотов у шнырей нет денег(инвестирует в еще продолжительное свое воровство). Ладно там 5 штук, но нафуя ему полусотни? Таким количеством можно воевать с кем угодно, а особенно с народом.
Или авякян или тимошян. Чаша вреда от авакова уже начинает переливаться - пора избавляться от него и с конфискацией миллиардов, наворованных им- тихо сидит как и тимошкян, не оствечивается, свои темные армянские дела мутит.Иначе вся армения побежит в украинкую политику миллиарды хапать, от своих шнырей не возможно избавиться, еще армян не хватало.А лучше избавится от двоих армян подальше и поскорее, видя какие кульбиты начудила эта епанутая со сдачей крыма и нападения хуйла на украину и как она насилует мозги украинцам лживым трепом. Расстрелять тимошенко сразу после кравчука за сдачу яо на лживый наепательсий меморандум(слова Memorandum on Security ASSURENCES(заверения) это не GUARANTEES и они вообще никуя не значит), которым можно только жопу подтереть.3й я. арсенал в мире за кусок бумаги подтереть жопу, ценность которого сотни триллионов $$$$$ по значимости - за такое на молекулы разобрать это даже не капля в море.
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Шо выходит? А то, шо пацанчик справляется с обязанностями. И всё идет так, как надо его шефу. А если учесть публикацию в Европейской Правде, сегодня, то даже более чем успешно у них дела идут. Я об этой публикации:
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/14/7083138/
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тоже, когда увидела "объяснения" этого самовлюбленного индюка, была в шоке.........
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да, развязка все ближе. 4 года деятельности и бездеятельности рошена дают плоды.
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Это самая мерзкая личность которая стоит за организацией убийств украинцев на Донбассе. Это он организовывал убийство более 10 тыс человек. Эта мразь должна сразу после Путина сидеть в тюрьме☹️
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Как то пофиг на перестановки или не перестановки клиентов виселицы.
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Президент США Дональд Трамп сказал во время ужина на саммите "Большой семерки", что Дальний восток является китайским, так как все жители Дальнего востока разговаривают не на русском, аннексировать Дальний восток позволил настоящий Президент Путин,а что касается Крыма подумал про себя Трамп,то кто его подтянет к себе ближе ,то того Крым и будет. Сурков продовжить "опікуватися Донбасом", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3645
1016Языком младенца глаголит истина..
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Готовьтесь к неделе засилья лгбт-ботов, которые будут геноцидить народ обвинениями в гомофобии
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у каждого свои праздники, хе-хе.... Сурков продовжить "опікуватися Донбасом", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7534 а чего это ты против толерантности? Да пусть пройдут, флагами помашут, жалко тебе что-ли... Сурков продовжить "опікуватися Донбасом", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1140
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а кацапы-то в футболе просто звери - 5:0 выиграли...если в четверти выйдут на португальцев даже не знаю... Сурков продовжить "опікуватися Донбасом", - Пєсков - Цензор.НЕТ 114
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Вот Вам пани и панове видео всего лишь 90-то годичной давности в России, что-бы мы поняли европейци в Украине и в ЕС, что нам готовят мошканцы после каждой войны и убийств Московией в Европе "мыжебратья адинарот"

https://www.facebook.com/dmitry.paramonov.7/posts/1348592651938591
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А мы напомним - паханат православно-уголовного рейха продолжает настаивать на тезисе "гражданской войны в Украине". Вот такая она - "гражданская война".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСурков продолжит "заниматься Донбассом", - Песков
 
 
 
 
 
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