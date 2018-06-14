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Все про:взрыв (3908) дети (3143) ОХМАТДЕТ (86) Супрун Ульяна (296)

 Дети пострадавшие от взрыва авто в Киеве находятся в Охматдете. У троих состояние стабильное, один в коме, - Супрун

Глава Минздрава Ульяна Супрун обнародовала информацию о пострадавших от взрыва в Киеве детях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Супрун отметила: "Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3071551
 
 
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Тебе стан дітей цікавить, чи хто про це повідомив?
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Стан дітей, дай їм Бог здоров'я, може оцінити лише лікуючий лікар. Піар імпортної потвори є лише піаром і нічого більше, інформації він не несе жодної...
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А лікуючий лікар буде щось писати у Твіттері і Цензор це опублікує? Та невже...
Ти лікар, якому потрібно більше інфи про постраждалих?
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Серед шоколадного гною шукакати якийсь адекват є справою абсолютно даремною. Ви, дебіли, сказати нічого розумного не можете, тільки закрити рота нормальним тужитесь...
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Выбуху авто не було. Был выбух коробки, находившейся в старом, заброшенном авто, в котором часто играли дети.
Дети предоставлены сами себе. Лазят где попало целыми днями. Родителям абсолютно пофигу.
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Супрун уже готова разобрать их на органы? А где же её рекомендации о том, как легче переносить взрывы?
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Ти для мене також не відразу видавався кінченим скотом...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДети пострадавшие от взрыва авто в Киеве находятся в Охматдете. У троих состояние стабильное, один в коме, - Супрун
 
 
 
 
 
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