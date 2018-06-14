 Дети пострадавшие от взрыва авто в Киеве находятся в Охматдете. У троих состояние стабильное, один в коме, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Супрун отметила: "Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева, в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - пока в коме. Врачи оказывают всю необходимую помощь".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.