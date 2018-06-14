 Прокуратура АРК направила в суд дело экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова

Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прокуратурой АР Крым в Апелляционный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра спорта Республики Крым, который обвиняется в совершении государственной измены, для определения подсудности", – сказала Тихончик.

По ее словам, апелляционным судом будет определено в каком именно суде города Киева будет рассматриваться его дело.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего "заместителя главы" российского "Министерства спорта Крыма".

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

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Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Херсонский городской суд 3 февраля избрал меру пресечения для задержанного накануне экс-замминистра российского Министерства спорта Крыма в виде содержания под стражей сроком один месяц.