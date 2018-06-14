EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  195  2
Материалы по теме:
Все про:Крым (20166) прокуратура (3170) суд (21012) коллаборационизм (26) Камалов_Фарух (8)

 Прокуратура АРК направила в суд дело экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова

Прокуратура Автономной Республики Крым направила 14 июня обвинительный акт в отношении гражданина Украины, бывшего заместителя российского министра спорта Крыма Фаруха Камалова.

Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Херсонский горсуд продлил арест экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова. ВИДЕО

"Прокуратурой АР Крым в Апелляционный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра спорта Республики Крым, который обвиняется в совершении государственной измены, для определения подсудности", – сказала Тихончик.

По ее словам, апелляционным судом будет определено в каком именно суде города Киева будет рассматриваться его дело.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с Крымом бывшего "заместителя главы" российского "Министерства спорта Крыма".

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан России в Крыму. В последнее время задержанный занимал должность секретаря регионального отделения в российской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За госизмену будут судить бывшего главу исполнительной службы Крыма Ященко

Следователи Главного управления СБ Украины в АР Крым открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, отметили в ведомстве.

Херсонский городской суд 3 февраля избрал меру пресечения для задержанного накануне экс-замминистра российского Министерства спорта Крыма в виде содержания под стражей сроком один месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3071548
 
 
TUV3M1VYVjBRell3V1ZCUmRqbEROREJaUkZGMmRFTjVNRXhFVVhaa1F6a3dXWFpSZEZORVVtZDBRekV3V1VSU1owNUROREJaVEZGMmRFZEJNRXhxVVhWRFFYUkpUa00yTUZsRVVtazVRemhKVGtNMFNVNURNREJNTjFGMlpFTjRNRXhFVW1ka1IwSk1lUzlSYlhSRGR6Qk1lbEZ6VGtNM01FdzNVWE5zTDFGd1RrTjNNRmxFVW1jNVIwWk1lUzlSZGpsSFFUQk1OMUYxZEVkRU1GbEVVWE5PUjBNd1dWQlNaMDVEZDJaT1IwSXdXVkJSZEVoNlVYVjBReXN3VEhaUmRUbERkekJNU0ZGMmRFZEJNRXhFVW1oMFF6UXdURGRSZG1SRE5EQk1abEYyU0hwUmJYUkhRVEJaZGxGMlFUMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп сказав що Крим російський бо там всі говорять по російські. А на питання про Україну відповів що це дуже корумпована країна https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/14/7183388/
 показать весь комментарий
 
На Брайтон-бич
тоже говорят на русском.

Пусть отдаст
кацапам.

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура АРК направила в суд дело экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова
 
 
 
 
 
 вверх