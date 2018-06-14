 Верховный суд отказался пересматривать приговор российскому наемнику Агееву, взятому в плен на Донбассе

Об этом рассказал его адвокат Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора", - сказал адвокат.
По его словам, суд вынес приговор в конце мая. Чевгуз отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области. Приговор ему вступил в силу 6 апреля.
Как известно, российский ефрейтор Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня 2017 вместе с еще тремя боевиками. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. 26 января Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье об участии в террористической организации.
"Гражданская война" - это когда граждане одной страны воюют с гражданами другой страны...)))
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично сцарь - Вэ Вэ Х.йло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
по суду он пленный, террорист, или хто ?
шо за балаган там у вас ????!!!!
Гуманне ставлення до злочинця є негуманним ставленням до жертв злочину і їхніх рідних і близьких.
Принаймні 15 членів банди LTF сьогодні були звинувачені прокуратурою у намаганні вбити шість чоловік від конкуруючої банди Brothas.
Якщо обвинувачених визнають винними, вони ризикують бути засудженими до довічного ув'язнення -- это Дания , и пожизненно ха то что , только хотели , а тут убийца и 10 лет
Список из 47 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать воинам на передовой.
кроме того антикоррупционный суд шныри продавили своое превосходство, врядли будут посадки. Да и тянут как только могут.Газетная и президенская версия отличается от вр в написании. Костьми лягут. Антикоррупционные законы нужно менять, они все дыравые - шныри дыры себе повыгрызали.
Да и нужно новый антикоррупционный механизм посадок, шныри опять выиграли этот раунд. Посадок не будет.Народ будет заворован до дыр.
Нужно создавать в украине паралельное государство, изолированное от шнырей.Тяжело со шнырями бороться если у них весь админресурс. С ними можно бороться только ответной имитацией.
Все принятые вр законы нужно аннулировать - они принимались и правились с юр дырами для разграбления.