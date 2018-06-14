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Все про:Агеев (45) наемники РФ (493) Чевгуз (7)

 Верховный суд отказался пересматривать приговор российскому наемнику Агееву, взятому в плен на Донбассе

Кассационный уголовный суд Верховного суда отказался пересматривать приговор осужденному к 10 годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву, задержанному украинскими военными в Донбассе

Об этом рассказал его адвокат Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора", - сказал адвокат.

По его словам, суд вынес приговор в конце мая. Чевгуз отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области. Приговор ему вступил в силу 6 апреля.

Также читайте: Российский наемник Агеев приговорен к 10 годам лишения свободы, - адвокат Чевгуз

Как известно, российский ефрейтор Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня 2017 вместе с еще тремя боевиками. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. 26 января Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье об участии в террористической организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отказала России в обмене осужденного наемника РФ Агеева, - Матиос

Источник: https://censor.net.ua/n3071546
 
   
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он что, голодает до смерти? судя по упитаной плоскоморде лица и козлиной бороде - нет!
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Будет кудахтать возле параши-"менятутнеееет".
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Цього Аєєва треба терміново переводити до Львівської області. Повне цілувати портрет Степана Бандери, то буде отримувати собачій корм.
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Розповсюджена помилка, Франківськ, Тернопіль і Рівне лишили далеко позаду Львів по русофобії. Верховный суд отказался пересматривать приговор российскому наемнику Агееву, взятому в плен на Донбассе - Цензор.НЕТ 630
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Ось така вона, "гражданская вайна" в Україні, юродиві.. Навіщо приперлися в Україну?
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Х#йлопедия:
"Гражданская война" - это когда граждане одной страны воюют с гражданами другой страны...)))
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а мав би українських хробачків годувати собою!Непогано було б,якби йому була надана така можливість ,тоді нехай стільки живе в буцегарні,скільки годуватиме собою українських комашок.
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паскудний суд,треба було переглянути і змінити на кілька пожиттєвих,але ж не мусорів воно вбивало,а захисників України.Занадто легко паскуда відкараскалась...
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***
Если ты крутой вояка,
(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично сцарь - Вэ Вэ Х.йло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны алени верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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я чёт не понял
по суду он пленный, террорист, или хто ?
шо за балаган там у вас ????!!!!
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засновник партії регіонів за президента у нас.
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10 лет ? Это очень гуманно, это очень меня раздражает это блядский гуманизм к убийцам тогда как украинцам 3 года дают за воровство 4 туки соломы .
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как Сенцовц так 20!!! а Этому ...10....Приговоры надо зеркально выносить
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Добре,що не "депортували".Ви теж помітили дивне ставлення типу "українських" суддів до окупантів і колабораціоністів?Відповідь баригоботів загальновідома:"ми ж не кацапи,треба "показати світу свою гуманність".
Гуманне ставлення до злочинця є негуманним ставленням до жертв злочину і їхніх рідних і близьких.
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не порівнюйте Сєнцова і цим непотребом.Олега засудили за нібито наміри і типу планування,цього - за вбивство українського воїна під час несення служби ,за окупацію,за участь в протизаконних озброєних формуваннях... Десять років за подібне - це виправдувальний вирок.
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и че он делает в СИЗО?Колымы у нас нет , но гранитных карьеров достаточно Верховний суд відмовився переглядати вирок російському найманцю Агєєву, якого взяли в полон на Донбасі - Цензор.НЕТ 6393
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Да, маловато, надо было дать минимум - 15, ведь сколько он поубивал наших ребят, а к нему проявили гуманность, за что???
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Да, маловато, надо было дать минимум - 15, ведь сколько он поубивал наших ребят, а к нему проявили гуманность, за что???
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Коли нинішній ліберальний уряд під тиском переможного С-ДФ альянсу торік прийняв закон про більш суворіші покарання (Bandepakken), він напевно не уявляв собі, що прокуратура Копенгагена буде вимагати довічного ув'язнення для 15 членів банди LTF за замахи на життя кількох членів конкуруючої банди в жовтні минулого року...
Принаймні 15 членів банди LTF сьогодні були звинувачені прокуратурою у намаганні вбити шість чоловік від конкуруючої банди Brothas.
Якщо обвинувачених визнають винними, вони ризикують бути засудженими до довічного ув'язнення -- это Дания , и пожизненно ха то что , только хотели , а тут убийца и 10 лет
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Вороненкова убийство организовал один из шнырей ап или кабмина.
Список из 47 особ для убийств, это же список для шнырей убивать под уплату хуйла по 40 штук за человека и под полным админресурсом шнырей в киеве.И хуйлу так нравится и подходит. Убийство режисера фильма - это тоже убийство, организованное одним из шнырей, "работающего" по линии коррупции из ап или кабмина и финансируемое с кремля,прикрыто админресурсом, что говорит о шныринном следе.
Война идет в киеве между народом и шнырями, исполняющими заказы хуйла за 40 штук за голову.Начинают со сваливших с парашки.
Или шныри народ, или народ шнырей. Кто кого скорее уничтожит. Вот как стоит вопрос.Составляйте списки шнырей и делайте зачистку. Или они всех убьют. Вполне возможно что народ в киеве скоро будет завидовать воинам на передовой.
кроме того антикоррупционный суд шныри продавили своое превосходство, врядли будут посадки. Да и тянут как только могут.Газетная и президенская версия отличается от вр в написании. Костьми лягут. Антикоррупционные законы нужно менять, они все дыравые - шныри дыры себе повыгрызали.
Да и нужно новый антикоррупционный механизм посадок, шныри опять выиграли этот раунд. Посадок не будет.Народ будет заворован до дыр.

Нужно создавать в украине паралельное государство, изолированное от шнырей.Тяжело со шнырями бороться если у них весь админресурс. С ними можно бороться только ответной имитацией.
Все принятые вр законы нужно аннулировать - они принимались и правились с юр дырами для разграбления.
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молодец чувак, добился своего! а на свободе бы сейчас девок портил, да водку пил
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Что бьі кацапу иметь такое лицо, ему в московии нужно работать на трех работах или сесть в Украине в тюрьму.
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Что-то гуманный у нас суд, если учесть, что кацапня меньше 15 нашим заложникам не дает, да и не сравнить гулаговские мокшанские лагеря в Коми или Заполярье и наши в умеренном климате.
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Почему отказался? Лет 25 надо было дать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВерховный суд отказался пересматривать приговор российскому наемнику Агееву, взятому в плен на Донбассе
 
 
 
 
 
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