 Верховный суд отказался пересматривать приговор российскому наемнику Агееву, взятому в плен на Донбассе

Об этом рассказал его адвокат Виктор Чевгуз, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора", - сказал адвокат.

По его словам, суд вынес приговор в конце мая. Чевгуз отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области. Приговор ему вступил в силу 6 апреля.

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Как известно, российский ефрейтор Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными в Луганской области 24 июня 2017 вместе с еще тремя боевиками. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. 26 января Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье об участии в террористической организации.

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