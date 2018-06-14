EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  395  17
Все про:Порошенко (14961) Высший совет правосудия (186) Антикоррупционный суд (267)

 Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия (ВСП) законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: В ЕС обещают отреагировать на правки в законе об Антикоррупционном суде

"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной частью 2 ст. 125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.

Кроме того, в парламенте находится обновленная редакция президентского законопроекта №7441 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3071541
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
решил закрепить неприкосновенность проворовавшихся корешей?
 показать весь комментарий
 
Згадай що ти мені накарябав останнього разу. Зло завжди повертається до того хто його створив.
 показать весь комментарий
 
 
Потужно! А хоч відпочиває коли- небудь, петя? Чомусь згадалися чарівні Мальдіви, ну то таке.. Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП - Цензор.НЕТ 7313
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко один из лучших президентов Украины. К сожалению он опередил свое время.
 показать весь комментарий
 
Усе робить, аби цього суду не було, ну прямо все!)))
 показать весь комментарий
 
Буржуи! Тайная поправка! Пивная, еще парочку! Нас обманули! План Мореля! Пивная! Сливают Мариуполь! Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП - Цензор.НЕТ 9907
 показать весь комментарий
 
 
подлог документов- уголовка. порохло-уголовник!

 показать весь комментарий
 
 
как спешить чтоб поправку невозможно было отменить
 показать весь комментарий
 
 
В Венецианку пускай направит. А ЕС потом ему сам скажет, кто он такой и где его место.
А через пару месяцев - и все прозревшие лохотуры.
 показать весь комментарий
 
 
А что мешало внести все сразу? Теперь сначала будет ВСП рассматривать, а потом Рада уйдет на каникулы до осени. Вот такой незамысловатый способ отсрочки работы нужного суда.
 показать весь комментарий
 
 
Цей "законопроект" не в ВСП треба відсилати, а одразу в же-пе, де йому саме місце.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП
 
 
 
 
 
 вверх