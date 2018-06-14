 Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" в соответствии с процедурой, определенной частью 2 ст. 125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.

Кроме того, в парламенте находится обновленная редакция президентского законопроекта №7441 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей.