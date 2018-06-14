 Налоговиками наложен арест на 1,6 млн грн лимита суммы НДС, сформированного фиктивным предприятием

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 уголовного производства было установлена компания, зарегистрированная с привлечением подставного лица плательщиком НДС. Указанной компанией создавалась видимость проведения бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, в результате чего на специальном счете компании - фигуранта в системе электронного администрирования НДС образовался лимит суммы НДС в размере 1,6 млн грн.

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На основании решения суда, на указанный лимит суммы НДС в СЭА НДС наложен арест, чем предотвращено использования его для незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС предприятиями реального сектора экономики.

Расследование продолжается.

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