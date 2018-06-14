EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  223  0
Все про:налоги (2446) налоговая милиция (1252) НДС (281) ГФС (2615)

 Налоговиками наложен арест на 1,6 млн грн лимита суммы НДС, сформированного фиктивным предприятием

Следователи ГУ ГФС в г. Киеве предотвратили незаконное формирование предприятиями реального сектора экономики налогового кредита по НДС от фиктивной компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №8 уголовного производства было установлена компания, зарегистрированная с привлечением подставного лица плательщиком НДС. Указанной компанией создавалась видимость проведения бестоварных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, в результате чего на специальном счете компании - фигуранта в системе электронного администрирования НДС образовался лимит суммы НДС в размере 1,6 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине объявлено подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом

На основании решения суда, на указанный лимит суммы НДС в СЭА НДС наложен арест, чем предотвращено использования его для незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС предприятиями реального сектора экономики.

Расследование продолжается.

Также читайте: Столичное предприятие возместило в бюджет более 5,4 млн. грн. неуплаченной платы за землю

Источник: https://censor.net.ua/n3071540
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговиками наложен арест на 1,6 млн грн лимита суммы НДС, сформированного фиктивным предприятием
 
 
 
 
 
 вверх