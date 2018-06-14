 Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Во время публичной дискуссии "Гиперлуп в Украине" с участием главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна и министра инфраструктуры Владимира Омеляна подписан меморандум о сотрудничестве, а также обсуждались вопросы развития скоростного транспорта (в частности, транспортной системы Нyperloop), внедрения инноваций и систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли.
Как отметил В.Омелян, Украина должна войти в мировой мейнстрим по разработке передовых технологий на транспорте.
"Нyperloop - транспорт нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности, неслыханные технологии. Одним из итогов визита Д.Алборна стало наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих новых технологий", - заявил министр.
Он выразил надежду, что вскоре будет открыт центр, который будет заниматься не только Нyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современного транспорта.
Стороны договорились о совместных разработках технологий, совместном поиске инвесторов для этого проекта.
"Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами. Это должна быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль", - подчкрнул В. Омелян.
Д.Алборн, в свою очередь, отметил прогрессивные устремления Украины.
"Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил он.
Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.
а шо мамка на горшок малую усадила...так тебя твоя тож в детстве небось, не нужник вагонній толкала)
С такими проФФессорами мы скоро рухнем в чёрную жопу.
Там, хоть у одного, есть какое-то реальное представление о делах в Украине? Боюсь я...
И на таком божественном празднике цивилизации
Украина обосралась под последнее место благодаря некоторым жирным паркетникам, которые хотели бесплатно на европу посмотреть
и пива пожрать, вместо чтобы лучше всех сдавать святые боевые нормативы. Вместе с супервоинами там была животатая саранча со следами коррпционной чумы на своем распухшем сатанинском коррупционном епале.
Кроме того саранча генштаба ремонтировала танки аж 2 года и за неделю в спешке все смонтировали.
Но больше всего проиграш был в том, что была допущена диверсия с прицелом ПНК-4(а где сбу?), а прицел решает больше всего на таких соревнованиях и он был подпорчен.Совпадение??
Немецкое штази подпортили прицел? Выгода: все Леопрады в призовых - реклама к продажам.
Или мушку спилили все-таки ватные черти. Выгода: чтобы от воодушевления укроп не попер по руцкому аду лживыъ и гнусных ватных чертей прибивать.Так как ложь и обман у ватных это оружие номер 1 и по тому как
работали пригожинцы по унижению украинцев, а они отработали на 150%, говорит что спыленная мушка на т-84 все-таки дело рук лживых и ублюдочных ватных сатанистов, чтобы показать украм что они ущербные и даже танки не способны делать.ПНК-4 - это также ростовский ват.прибор, который поставили на т-84 в 2003году.
- Продолжение банкета.
Или дороги отремонтировали. Или Гиперлупу тоже ямочный ремонт будут делать?
Лето, пора отпусков. Народ потянулся на юга, курорты.
Где в Украине есть нормальные трассы, а не танкодромы, кроме на Борисполь и Чоп?
А этот мыршавый воришка межпланетарные планы строит. Нью Васюки. Даже чем-то на Остапа Бендера похож.