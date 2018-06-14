 Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Во время публичной дискуссии "Гиперлуп в Украине" с участием главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна и министра инфраструктуры Владимира Омеляна подписан меморандум о сотрудничестве, а также обсуждались вопросы развития скоростного транспорта (в частности, транспортной системы Нyperloop), внедрения инноваций и систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли.

Как отметил В.Омелян, Украина должна войти в мировой мейнстрим по разработке передовых технологий на транспорте.

"Нyperloop - транспорт нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности, неслыханные технологии. Одним из итогов визита Д.Алборна стало наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих новых технологий", - заявил министр.

Он выразил надежду, что вскоре будет открыт центр, который будет заниматься не только Нyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современного транспорта.

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Стороны договорились о совместных разработках технологий, совместном поиске инвесторов для этого проекта.

"Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами. Это должна быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль", - подчкрнул В. Омелян.

Д.Алборн, в свою очередь, отметил прогрессивные устремления Украины.

"Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил он.

Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.