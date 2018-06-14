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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (530) Омелян (432) Маск Илон (9) Hyperloop (4)

 Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян

Министерство инфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в работе над проектом Нyperloop.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Во время публичной дискуссии "Гиперлуп в Украине" с участием главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна и министра инфраструктуры Владимира Омеляна подписан меморандум о сотрудничестве, а также обсуждались вопросы развития скоростного транспорта (в частности, транспортной системы Нyperloop), внедрения инноваций и систем искусственного интеллекта в транспортной отрасли.

Как отметил В.Омелян, Украина должна войти в мировой мейнстрим по разработке передовых технологий на транспорте.

"Нyperloop - транспорт нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности, неслыханные технологии. Одним из итогов визита Д.Алборна стало наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих новых технологий", - заявил министр.

Он выразил надежду, что вскоре будет открыт центр, который будет заниматься не только Нyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современного транспорта.

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Стороны договорились о совместных разработках технологий, совместном поиске инвесторов для этого проекта.

"Он должен быть коммерчески успешным, это не должна быть очередная идея, которая дотируется правительствами. Это должна быть абсолютно прозрачная бизнес-модель, которая генерирует прибыль", - подчкрнул В. Омелян.

Д.Алборн, в свою очередь, отметил прогрессивные устремления Украины.

"Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил он.

Нyperloop Transportation - одна из первых компаний, проявивших интерес к проекту высокоскоростного транспорта Нyperloop. Компания уже имеет договора на проектирование и строительство линий высокоскоростного транспортировки с такими странами, как Франция, Словакия, Австрия, Венгрия, ОАЭ и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3071535
 
 
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Потужно! Ось тепер заживемо.. Хвала потужним реформаторам петі!
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одинаковое говно. что ржд что укрзалізниця. срань совковая.
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пассажир разній: касабня бухает по -немому и гадит также...я об єтом..
а шо мамка на горшок малую усадила...так тебя твоя тож в детстве небось, не нужник вагонній толкала)
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З кожним дне все ближче до повного гіперзалуп... Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян - Цензор.НЕТ 7300
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Был Боря-Хюндай, теперь у нас есть Вова-Гиперлуп.
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Дело, конечно, хорошее. Но нельзя ли сначала привести в лад ж.д.пути, шо б не болтало в паровозе как при 5-ти бальной качке, да и трамвайные пути "адаптировать" к дороге...
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Идиоты бля... Та вы туалеты в поездах приведите в порядок - а потом уже креативте с Гиперпулом. Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян - Цензор.НЕТ 2427
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Так же ретрогради плювали на перші автомобілі, називаючи їх "потужною" заміною коню.)))
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Та не репетуй ти так , сашко.. Скажи краще - коли в нас це диво з'явиться?
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ті видел в Украине перший гіперлуп? нет? вот и завали хавало.
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Ти пам'ятаєш ту фантастичну стрілку , тільки від одного вигляду котрої - ти побіг лити слізки на РФ? Мининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян - Цензор.НЕТ 7205 А я ж тебе вчора не чіпав , кірьянов..
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Блин, этот клоун не может приличные дороги в стране сделать, но замахивается на какие-то фантастические проекты, которые в списке наших сегодняшних потребностей стоят на 1728 месте!
С такими проФФессорами мы скоро рухнем в чёрную жопу.
Там, хоть у одного, есть какое-то реальное представление о делах в Украине? Боюсь я...
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Прошло танковое евровидение 2018(SETC Tank Challenge 18) в Германии. С танковыми танцами, ритмичными бахами, мелодичной стрелкотней(что дает божественную войну, которая по неубиваемости ницше вдыхает жизнь в цивилизацию, и которая делает воинов-богов из простых людей, а развитие военных технологий принудительно приближают людину к богам как молний воина-бога зевса; к слову гамасатня выдыхает жизнь из европы, уничтожая как и римскую империю, но то таке).
И на таком божественном празднике цивилизации
Украина обосралась под последнее место благодаря некоторым жирным паркетникам, которые хотели бесплатно на европу посмотреть
и пива пожрать, вместо чтобы лучше всех сдавать святые боевые нормативы. Вместе с супервоинами там была животатая саранча со следами коррпционной чумы на своем распухшем сатанинском коррупционном епале.
Кроме того саранча генштаба ремонтировала танки аж 2 года и за неделю в спешке все смонтировали.
Но больше всего проиграш был в том, что была допущена диверсия с прицелом ПНК-4(а где сбу?), а прицел решает больше всего на таких соревнованиях и он был подпорчен.Совпадение??
Немецкое штази подпортили прицел? Выгода: все Леопрады в призовых - реклама к продажам.
Или мушку спилили все-таки ватные черти. Выгода: чтобы от воодушевления укроп не попер по руцкому аду лживыъ и гнусных ватных чертей прибивать.Так как ложь и обман у ватных это оружие номер 1 и по тому как
работали пригожинцы по унижению украинцев, а они отработали на 150%, говорит что спыленная мушка на т-84 все-таки дело рук лживых и ублюдочных ватных сатанистов, чтобы показать украм что они ущербные и даже танки не способны делать.ПНК-4 - это также ростовский ват.прибор, который поставили на т-84 в 2003году.
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А проверить прибор перед поездкой в Европу было слабо? Или свой сделать? А не ростовский ставить?
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полторак, что с дебила возьмешь. Оно сегодня осматривало варту под новым именем, старое не прижилось и говорило что хороша машина. Охранник в минобороне. Он занят ловлей коррупциионных потоков, которые мимо него все плывут. Времени у него нету.
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Строили бы сразу телепортатор.
Или дороги отремонтировали. Или Гиперлупу тоже ямочный ремонт будут делать?
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Щось мені цей клоун Каськіва нагадує, верзе таку ж саму лажу. Може він його двоюрідний братан?
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Мне другое интересно.
Лето, пора отпусков. Народ потянулся на юга, курорты.
Где в Украине есть нормальные трассы, а не танкодромы, кроме на Борисполь и Чоп?
А этот мыршавый воришка межпланетарные планы строит. Нью Васюки. Даже чем-то на Остапа Бендера похож.
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Короче, они его поняли, а вот понял ли он их.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры и Нyperloop Transportation договорились о сотрудничестве, - Омелян
 
 
 
 
 
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