 Наемники РФ пытались атаковать Лебединское под прикрытием 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганщине, в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое, наемники применяли 120 и 82-мм минометы.

В Донецкой области против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение.

"Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Адекватный ответ морских пехотинцев сорвала планы противника, враг вынужден был перейти к оборонительным действиям", - говорится в сообщении.

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В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитника нет.

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными.

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