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 Наемники РФ пытались атаковать Лебединское под прикрытием 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 14 июня, противник 10 раз нарушал режим прекращения огня, в т.ч. 6 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганщине, в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое, наемники применяли 120 и 82-мм минометы.

В Донецкой области против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение.

"Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Адекватный ответ морских пехотинцев сорвала планы противника, враг вынужден был перейти к оборонительным действиям", - говорится в сообщении.

Читайте: Наемники РФ за сутки 11 раз применили тяжелое вооружение: ранены четверо украинских воинов, - пресс-центр ОС

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитника нет. 

Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными.

Также читайте: Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

Источник: https://censor.net.ua/n3071534
 
 
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Тут под Мариком уже не первые сутки громко.
А сегодня, как по мне, так с начала марта 2017 года, наша арта снова начала эффективно сопровождать наших мужиков на земле.
Буквально минут 10 назад скоты российско-фашистские выдохлись и угомонились. Это все, или твари просто пошли на ужин - выясним позже.
Но пока - наши отрывают винторогим все что видят, а те отгавкиваются из далека.
Как по мне, не прекратят удары 152-ми, как было сегодня во второй половине дня - получат ответку в свои грязные спермопиемники и сдохнут нах все.
Там им и место, сучкам хуйловским.
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уже ответил - поправками в закон об антикорупционном суде.
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И сколько дров накрошили из наступавших? Наемники РФ пытались атаковать Лебединское под прикрытием 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3312
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Это длится каждый вечер уже недели полторы. Дохлых орков не считают даже орки. Нам оно не интересно вообще, от сова пох.

"Российский фашизм": беспроигрышная лотерея!!!
"Сдохнут все!!! (ТМ)"
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головне що- В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитника нет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ пытались атаковать Лебединское под прикрытием 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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