 Наемники РФ пытались атаковать Лебединское под прикрытием 122-мм артиллерии и крупнокалиберных минометов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На Луганщине, в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое, наемники применяли 120 и 82-мм минометы.
В Донецкой области против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение.
"Активные действия противника были отмечены на Мариупольском направлении. Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Адекватный ответ морских пехотинцев сорвала планы противника, враг вынужден был перейти к оборонительным действиям", - говорится в сообщении.
В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитника нет.
Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положение наших подразделений неизменными.
А сегодня, как по мне, так с начала марта 2017 года, наша арта снова начала эффективно сопровождать наших мужиков на земле.
Буквально минут 10 назад скоты российско-фашистские выдохлись и угомонились. Это все, или твари просто пошли на ужин - выясним позже.
Но пока - наши отрывают винторогим все что видят, а те отгавкиваются из далека.
Как по мне, не прекратят удары 152-ми, как было сегодня во второй половине дня - получат ответку в свои грязные спермопиемники и сдохнут нах все.
Там им и место, сучкам хуйловским.
"Российский фашизм": беспроигрышная лотерея!!!
"Сдохнут все!!! (ТМ)"