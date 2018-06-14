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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (3908) дети (3143) Киев (16009)

 Четверо детей пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО

В результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четверо детей получили ранения и госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в комментарии Громадському ТВ сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с руководством столичной полиции и взрывотехники.

"Сегодня, 14 июня, в 16.42 в полицию Киева поступило сообщение о взрыве на ул. Чернобыльской в ​​Святошинском районе Киева "- отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.

Полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к нему людей.

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Четверо детей пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, - Нацполиция 01
Четверо детей пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3071529
 
 
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взросліе виноваті - ВСЕ! пострадали дети без присмотра !
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Старые автомобили надо запретить. А на новые автомобили у украинцев ещё долго денег не будет.
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А ежедневные пробки говорят об обратном. Да и очереди на кассах уже замучили... Вот такое оно, українське зубожіння. Четверо детей пострадали от взрыва старого автомобиля в Святошинском районе Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1374
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в Киеве из совавтопрома такие брошенки" только и ржавеют...
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И я о том же... Прибедняться - это национальная черта украинцев.
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а чого прибіднятися? щоб заправляти таке авто, треба бути олігархом
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Пробки ни о чем не говорят. Пир во время чумы.
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У Украинцев есть деньги на новые автомобили, а у хохлов и ватников нет.
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Ошибочная точка зрения.
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культовые авто, легенды советского автопрома.

Укравтопром курит в углу ...со своими ....
«Еврокар», выпустивший 479 «легковушек», в сравнении с январем 2017 года показал рост 59.7%, при этом в декабре с конвейера предприятия сошло 586 авто. ПАО «ЗАЗ» и вовсе прекратило производство легковых автомобилей.
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"пострадали от взрыва старого автомобиля " - ну ясно же, что новые взрываются совсем по другому и без жертв ....
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"Громадське" і тут не змогло не збрехати- бо ніякого вибуху автомобіля не було.
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Родители идиоты, разве можно детей оставлять без присмотра, а тем более разрешать лезть в чужие автомобили.
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По вигляду авто не скажеш, що був вибух. Там щось інше.
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В результате "взрыва" автомобиль не пострадал))
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Вероятно Волга оборудована газом и возможно взорвались какие-то его остатки, раз долго стояла!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо детей пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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