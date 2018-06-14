 Четверо детей пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському ТВ сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Яна Неруш.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с руководством столичной полиции и взрывотехники.
"Сегодня, 14 июня, в 16.42 в полицию Киева поступило сообщение о взрыве на ул. Чернобыльской в Святошинском районе Киева "- отметили в полиции.
Правоохранители выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.
Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался.
Полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к нему людей.
Укравтопром курит в углу ...со своими ....
«Еврокар», выпустивший 479 «легковушек», в сравнении с январем 2017 года показал рост 59.7%, при этом в декабре с конвейера предприятия сошло 586 авто. ПАО «ЗАЗ» и вовсе прекратило производство легковых автомобилей.