 НАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве за счет госбюджета футбольных полей с искусственным покрытием

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НАБУ в Фейсбук.
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблений должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.
Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1, ч.3 ст.368-2, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
В НАБУ отметили, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование.
всі крадуть,а вони хіба - руді?
Вы всё это время шо-то расследуете, а до-расследовать никак не можете.
Хорошая работа, хорошая зарплата, а расследовать можно и годами, ни с зарплаты, ни с работы ничего не отвалится. Хорошо так жить...