 НАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве за счет госбюджета футбольных полей с искусственным покрытием

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НАБУ в Фейсбук.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблений должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1, ч.3 ст.368-2, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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В НАБУ отметили, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование.

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