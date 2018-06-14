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 Политика Украины
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 НАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве за счет госбюджета футбольных полей с искусственным покрытием

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют возможные злоупотребления при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НАБУ в Фейсбук.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблений должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1, ч.3 ст.368-2, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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В НАБУ отметили, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование.

НАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве за счет госбюджета футбольных полей с искусственным покрытием 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3071528
 
 
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даже сомнений біть не может...
всі крадуть,а вони хіба - руді?
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Купили нормальные газоны, а ведь могли дешевые китайские...
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Ничего не выйдет, этими полями заведует депутат от Будки Павелко, а значит очередной пещорный суд опять похоронит дело.
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построили за счёт бюджета , а играть можно только за 100 грн. в час...
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А толку от ваших расследований?
Вы всё это время шо-то расследуете, а до-расследовать никак не можете.
Хорошая работа, хорошая зарплата, а расследовать можно и годами, ни с зарплаты, ни с работы ничего не отвалится. Хорошо так жить...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ расследует возможные злоупотребления при строительстве за счет госбюджета футбольных полей с искусственным покрытием
 
 
 
 
 
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