 Мужчина на Прикарпатье спас троих тонущих детей, но сам погиб, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "ФАКТАМ" рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

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"Около шести часов вечера 13 июня муж с женой отдыхали на берегу реки Днестр. И вдруг услышали детский крик. Супруги увидели, что тонут сразу трое ребятишек. Мужчина, не раздумывая, кинулся в воду. Он заплыл на большую глубину, схватил первого ребенка и вытолкнул его на поверхность. Женщина, которая в это время также находилась в реке, приняла девочку и вынесла ее на берег. Еще двоих детей пришлось доставать уже со дна. Мужчина дважды нырял за ними и передавал детишек супруге. После того, как все трое тонущих ребятишек оказались на берегу, мужчина зачем-то решил нырнуть еще раз. И больше уже не выплыл", - сообщила чиновница.

По ее словам, тело мужчины пока не удалось обнаружить: водолазы обследовали более 600 квадратных метров дна реки, но безрезультатно. Кроме того, поисковые работы осложняет непогода, которая сейчас бушует на Прикарпатье.

"По предварительной версии, трое детей в возрасте до 10 лет начали тонуть из-за того, что их понесло течением. Сейчас состояние их здоровья можно оценить, как удовлетворительное", — добавила Бабушкина.

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