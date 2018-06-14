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Все про:дети (3143) ГСЧС (1559) Ивано-Франковская область (278)

 Мужчина на Прикарпатье спас троих тонущих детей, но сам погиб, - ГСЧС

Чрезвычайное происшествие случилось на Прикарпатье в Городенковском районе. 31-летний мужчина, спасая тонущих детей, погиб сам. Его тело до сих пор не нашли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "ФАКТАМ" рассказала руководитель пресс-службы ГСЧС Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

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"Около шести часов вечера 13 июня муж с женой отдыхали на берегу реки Днестр. И вдруг услышали детский крик. Супруги увидели, что тонут сразу трое ребятишек. Мужчина, не раздумывая, кинулся в воду. Он заплыл на большую глубину, схватил первого ребенка и вытолкнул его на поверхность. Женщина, которая в это время также находилась в реке, приняла девочку и вынесла ее на берег. Еще двоих детей пришлось доставать уже со дна. Мужчина дважды нырял за ними и передавал детишек супруге. После того, как все трое тонущих ребятишек оказались на берегу, мужчина зачем-то решил нырнуть еще раз. И больше уже не выплыл", - сообщила чиновница.

По ее словам, тело мужчины пока не удалось обнаружить: водолазы обследовали более 600 квадратных метров дна реки, но безрезультатно. Кроме того, поисковые работы осложняет непогода, которая сейчас бушует на Прикарпатье.

"По предварительной версии, трое детей в возрасте до 10 лет начали тонуть из-за того, что их понесло течением. Сейчас состояние их здоровья можно оценить, как удовлетворительное", — добавила Бабушкина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071524
 
 
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мужчине конечно респект..........
и, к сожалению(!), царствие небесное
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Справжній герой.. Співчуття родині героя.. Страшне горе..
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На это я могу тебе ответить так..Возможно погибший был далеко не святым.А этот поступок заслуживает всякое прощение.Главное,что дети живы.
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Если бог есть - он величайший убийца людей и садист.
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Видимо, ты не слишком склонен к размышлениям...
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Stephen Fry on God

Cтепана за його одкровення поліція потягнула. Бог - всемогутній, може і на тобі свій погляд зупинити.
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Який? Зевс? Ізіда? Який саме з 4500? Яхве шолі? Шо дав фору по числу винищених людей фору всім решта вкупі? Мсьє знає фарт в збоченнях. тьху-тьху.
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Героям слава! Соболезную семье погибшего.
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Сам рятував тонучих людей двічі і розумію який це жах. Один раз в приблизно такій же ситуації, але люди були дорослі. Випадок на річці. А другий раз в річечці шириною метрів чотири, коли батько посадив дитину собі на шию і плавав з нею за два метри від берега. Несподівано він зрозумів що сил пропливти оті два метри у нього і немає і він тоне. Я стояв на березі і чекав поки він вийде з води щоб пірнути, але коли зрозумів, зо він тоне, плигати довелося з рятувальною місією. Пс царство небесне Герою
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Подвиг, жаль что ценой жизни.Царство небесное герою , соболезнования родным и близким.
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Царство Небесное тебе...
Соболезнования родным...
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Днестр коварный..(( Гоняли подростками из Винницы в Ямполь купаться. Одноклассник, призер области по плаванию, решил на спор к молдаванам переплыть на другой берег. Недоплыл((( Врачи предположили, что судорога, течение холодное подхватило.
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Благослови, Господи, тех, кто спасает утопающих. Когда мне было лет 12, меня спасла девушка. Здоровая такая. Сказала: "Держись за мою ногу". И на одних руках преодолела течение и вытащила меня к берегу. А ситуация была серьезная. Пловчиха, видать, хорошая. До сих пор помню ее, хоть и много лет прошло. А этого мужика, может, еще найдут. Может, он поднырнул под течение, вынырнул в другом месте и пошел домой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина на Прикарпатье спас троих тонущих детей, но сам погиб, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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