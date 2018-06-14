 "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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Представитель Кремля также призвал обратить внимание на надпись, которая располагается в нижней части паспорта болельщика - "Скажи нет расизму". "Это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются", - отметил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от межрасовых связей с футбольными болельщиками. По ее словам, интимные отношения с приезжающими в страну туристами влекут негативные последствия и могут способствовать росту числа матерей-одиночек. "Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", - подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, депутат нижней палаты парламента Михаил Дегтярев призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами. Он, напротив, считает, что чем "больше родится детей, тем лучше".

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