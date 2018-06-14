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Все про:болельщики (260) Песков (829) секс (299) ЧМ-2018 (162)

 "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018

Российские женщины сами могут принимать решения о формате общения с иностранными болельщиками, приехавшими на чемпионат мира по футболу.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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Представитель Кремля также призвал обратить внимание на надпись, которая располагается в нижней части паспорта болельщика - "Скажи нет расизму". "Это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются", - отметил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от межрасовых связей с футбольными болельщиками. По ее словам, интимные отношения с приезжающими в страну туристами влекут негативные последствия и могут способствовать росту числа матерей-одиночек. "Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", - подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, депутат нижней палаты парламента Михаил Дегтярев призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами. Он, напротив, считает, что чем "больше родится детей, тем лучше".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071522
 
 
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Российские женщины сами могут принимать решения о формате общения с иностранными болельщиками "Скажи "ні" расизму", - Пєсков розповів про відносини між росіянкам та іноземними вболівальниками на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 9328
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В Раху болельщики привезут евро, доллары, фунты, а из Рахи- сифон, триппак и педикулёз. "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 4571
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І мандавошок. А ще є гепатит і вагінальний герпес. Прям мрія венеролога, а на мундіаль...
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Марат і Глєб: мандавошкі, які кусають Микиту за яйця. Постійно перебувають на вищевказаному місці.(С)

Этих? "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 474
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Та будь-яких... У кацапів різні є. "Багат і разнаабразєн мір расєйскай вєнєралогіі!"
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На якомусь федеральному каналі росіянок активно сватали заміж за китайців.
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У китайцев 150 млн гомосексуалистов - хватит на всё население сколенвставательной!!!!
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ЦН, можете скільки завгодно видаляти мої пости, але саме в цей час найшоколадніший канал інтер транслює хуйла наживо і без жодного перекладу. "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 2772 Чергова перемога..?
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Призвал не боятся вступать в интимные отношения с иностранными болельщиками...))))
Точка)))
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Цена старая - айфон. Можно б/у - так как девицы, вступающие в отношения, также будут далеко не первой свежести. Как та осетрина.
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Не можно, а нужно б/у, за новый руских самок должен быть с десяток.
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Админ, в чём моя вина? Все претензии к организаторам чемпионата.
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Не тільки китайці та таджики будуть запліднювати кацапських самок... Весь світ до цього долучиться..
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Россия вышла на первое место в мире по продажам жен

Более 500 сайтов в эту минуту предлагают 60 тысяч русских жен. Это именно продажа; "русскиеневестынапродажу.ком" - гласит первый же сайт Гугла, и каждый сайт позиционирует невест именно как товар, некапризный, качественный, недорогой (~$5000). Столько живого товара не предлагает больше ни одна страна мира.

Как утверждают профессиональные сводники - русские женщины готовы выйти замуж за малознакомого иностранца потому, что русские мужчины имеют очень плохую репутацию: "В дополнению к одному из высочайших уровней алкоголизма в мире, русские мужья - хронически неверны, а также склонны к насилию в семье. К тому же процент разводов приближается к 80-ти, что вынуждает "наташ" искать удачу в других странах".

Стоимость жены "в пакете" действительно невысока. ДЛя начала иностранец может бесплатно поглазеть на образцы "наташ". Потом, если он хочет смотреть на реальных девушек, с которыми можно вступить в переписку - нужно платить около 20 долларов в месяц за доступ к базе. Затем агенство организует иностранцу встречу в России или на нейтральной территории - это обычно обходится в пределах 1500 у.е. Ну и если все заладилось - то приезд невесты "на пожить" будет стоить еще около 3500 американских рублей.

Как то так. Это на заметку тем, кто "встал с колен", "духовно скрепился" и т.п...
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Дійсність навіть набагато гірша, ніж ця схема продажу жінок.
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Якщо в кокошнікє, то боятись нічого. Зуб даю.
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мне кажется,что нарасиянскому "этносу" с его богатейшим сексуальным опытом,начиная с монгол,не повредят уже даже пингвины и утконосы..
так шо хай не переймаються.. "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 2945
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Старый козел говорухин копыта отбросил. Падеж "крымнашистов" продолжается. Ему в аду тоже интересно,чей крым? А туалетный ершик песков может и до старости не дотянуть со своими "талантами".😊
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Двуглавый Кургинян©‏ @tyndagood 10 июн.

Еще

Расцветали личи и питайя,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Юнхуа
На высокий берег, под Москвой..."Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 8973
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Ох ты ж, мать честная!!! Аж мурашки по коже. "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 6474
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***
Не слышны в саду камней даже шорохи.
Всё здесь замерло до утра… кроме нас…. с ней.
Что ж ты милая, смотришь искоса?
Боишься на спине будут вмятины… от камней?


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И вот ещё вспомнилось эротическое
(только не в саду камней, а на кухне):

да как вы сме (о боже боже
неужто прямо на плите
о да о да о боже боже)
ете
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*** "Скажи "ні" расизму", - Пєсков розповів про відносини між росіянкам та іноземними вболівальниками на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 4178
с годами мы не столь проворны -
радикулит, мигрень, артроз....
любви все возрасты покорны,
но.... ограничен выбор поз.
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депутат нижней палаты парламента Михаил Дегтярев призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами. Он, напротив, считает, что чем "больше родится детей, тем лучше".

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а это вАПще "шедевр"........ "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 2345
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И кто-то после этого ещё сравнивает скреподержаву с могучим Рейхом? "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 5793
...
"При мне такой х*йни не было" (с) Адольф Гитлер
"Адольфыч дело говорит" (с) Генрих Гиммлер
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Какие такие отношения? Будут обмениваться жидкостями...
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Ну яка расєйская патріотка не захоче виїхати з магучей і прєкрасной расєї в загниваючу Європу? )))
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Уже часть москвичей узкоглазые. Теперь после чемпионата часть москвичей будет еще и чернокожих.
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"Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018" - кремлёвский петух знает, что москали спиваются и деградируют, а надо как то, или кем то пополнять орду, и действительно, может ещё есть шанс заселить 1/9 суши, хотя бы человекоподобными, да и соседям будет с кем общаться.
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Якщо б не було іноземців, не було б так званих "россіян" . Були б татаро-монголи.
Не було б Болконських, Шереметьєвих, Кутузових, Толстих, весь так званий "російський бомонд" складається з невідомо якого походження. Я вже мовчу про хло.
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Після закінчення чемпіонату в країнах-учасниках буде шалений попит на тріхопол. Фармакологічні концерни потирають ручки. )))
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да ладно, если руская, то даёт всем без исключения и в любом более менее подхолящеи местносте.
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Выживший в уме‏ @Hlopak_ 21 ч.21 час назад
Завтра и в пятницу, 15-го, в России праздник Ураз-Байрам. Массовые обряды отменять побоялись (это же не студентов гонять). Так что иностранцы, которые приехали в "древнюю славянскую Москву" на матч открытия ЧМ-2018, очень удивятся тому, куда в итоге попали.

"Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 1534
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а я не понел, куда же делось - они все геий а тут в друг контакт с женщиной да и о рождение заговорили, хм, что то противоречие получается.
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А тем временем на rambler.сру "Шведский суд прислушался к доводам «Газпрома» и остановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд
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не желают решать демографическую проблему роисси, а такой шанс ...
многомужество это единственный их шанс (Полиандрия)
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а я не понел, куда же делось - они все геий а тут в друг контакт с женщиной да и о рождение заговорили, хм, что то противоречие получается.
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Днем на срач-шоу на Первом рашистском мордва распиналась в типа великолепной организации ЧМ.
И вот трансляция открытия, Хуйло толкает речь. Камера видимо на противоположной трибуне, заметно дрожит, плавает фокус. Ну та ладно, НО! По экрану плавают какие-то мутные пятна.... Ага, это тополиный пух не в фокусе. Придурки! Не было времени или денег чтобы высадить нормальные деревья???
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яка нормальна людина буде це дивитися ?
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Слова *Нет расизму* из мордора, звучат как: нет холокосту и нет войне из гитлеровской германии.
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Не посрамі срану - дай усім! На всяк випадок.
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Якись озабоченные куме!
-Як и все на лагере "Скажи "ні" расизму", - Пєсков розповів про відносини між росіянкам та іноземними вболівальниками на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5325
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А на чорта нам потрібно знати,що там сказав піськов,та ще й з посиланням на ріа-новасті (тхьу,пляттт)...
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"Скажи "ні" расизму", - Пєсков розповів про відносини між росіянкам та іноземними вболівальниками на ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 6264

Бастардія стає все більш токсичною(С)
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девіз ЧМо з хутболу на раші.

-Кожна дівка має знати
Де й у кого можна брати.
І якщо це не буряти-
То сміливо їм давати!!!
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Российские женщины сами могут принимать решения о формате общения с иностранными болельщиками, приехавшими на чемпионат мира по футболу Источник: https://censor.net.ua/n3071522
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Тобто до цього такі питання вирішувати за жінок😍
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018
 
 
 
 
 
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