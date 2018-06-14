 "Скажи нет расизму", - Песков рассказал об отношениях между россиянкам и иностранными болельщиками на ЧМ-2018

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Представитель Кремля также призвал обратить внимание на надпись, которая располагается в нижней части паспорта болельщика - "Скажи нет расизму". "Это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются", - отметил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от межрасовых связей с футбольными болельщиками. По ее словам, интимные отношения с приезжающими в страну туристами влекут негативные последствия и могут способствовать росту числа матерей-одиночек. "Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", - подчеркнула парламентарий.
В свою очередь, депутат нижней палаты парламента Михаил Дегтярев призвал россиян не бояться влюбляться и вступать в интимные отношения с футбольными болельщиками и болельщицами. Он, напротив, считает, что чем "больше родится детей, тем лучше".
Этих?
Точка)))
Спс!!!)))
Более 500 сайтов в эту минуту предлагают 60 тысяч русских жен. Это именно продажа; "русскиеневестынапродажу.ком" - гласит первый же сайт Гугла, и каждый сайт позиционирует невест именно как товар, некапризный, качественный, недорогой (~$5000). Столько живого товара не предлагает больше ни одна страна мира.
Как утверждают профессиональные сводники - русские женщины готовы выйти замуж за малознакомого иностранца потому, что русские мужчины имеют очень плохую репутацию: "В дополнению к одному из высочайших уровней алкоголизма в мире, русские мужья - хронически неверны, а также склонны к насилию в семье. К тому же процент разводов приближается к 80-ти, что вынуждает "наташ" искать удачу в других странах".
Стоимость жены "в пакете" действительно невысока. ДЛя начала иностранец может бесплатно поглазеть на образцы "наташ". Потом, если он хочет смотреть на реальных девушек, с которыми можно вступить в переписку - нужно платить около 20 долларов в месяц за доступ к базе. Затем агенство организует иностранцу встречу в России или на нейтральной территории - это обычно обходится в пределах 1500 у.е. Ну и если все заладилось - то приезд невесты "на пожить" будет стоить еще около 3500 американских рублей.
Как то так. Это на заметку тем, кто "встал с колен", "духовно скрепился" и т.п...
так шо хай не переймаються..
Еще
Расцветали личи и питайя,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Юнхуа
На высокий берег, под Москвой...
Не слышны в саду камней даже шорохи.
Всё здесь замерло до утра… кроме нас…. с ней.
Что ж ты милая, смотришь искоса?
Боишься на спине будут вмятины… от камней?
(только не в саду камней, а на кухне):
да как вы сме (о боже боже
неужто прямо на плите
о да о да о боже боже)
ете
с годами мы не столь проворны -
радикулит, мигрень, артроз....
любви все возрасты покорны,
но.... ограничен выбор поз.
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а это вАПще "шедевр"........
...
"При мне такой х*йни не было" (с) Адольф Гитлер
"Адольфыч дело говорит" (с) Генрих Гиммлер
здесь "отзывы" русснявых об "открытии" ЧМ на россиии........
Не було б Болконських, Шереметьєвих, Кутузових, Толстих, весь так званий "російський бомонд" складається з невідомо якого походження. Я вже мовчу про хло.
Завтра и в пятницу, 15-го, в России праздник Ураз-Байрам. Массовые обряды отменять побоялись (это же не студентов гонять). Так что иностранцы, которые приехали в "древнюю славянскую Москву" на матч открытия ЧМ-2018, очень удивятся тому, куда в итоге попали.
И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет
многомужество это единственный их шанс (Полиандрия)
И вот трансляция открытия, Хуйло толкает речь. Камера видимо на противоположной трибуне, заметно дрожит, плавает фокус. Ну та ладно, НО! По экрану плавают какие-то мутные пятна.... Ага, это тополиный пух не в фокусе. Придурки! Не было времени или денег чтобы высадить нормальные деревья???
-Як и все на лагере
дивляться... кацапи і мешканці Луганди ...
Бастардія стає все більш токсичною(С)
-Кожна дівка має знати
Де й у кого можна брати.
І якщо це не буряти-
То сміливо їм давати!!!
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Тобто до цього такі питання вирішувати за жінок😍