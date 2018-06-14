 Налоговиками в Черновицкой области изъята партия молдавских сигарет без акцизных марок стоимостью более 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" около г. Новоднестровск был обнаружен автомобиль марки "Рено Мастер", который принадлежит жителю г. Хмельницкий.

По результатам осмотра указанного автомобиля, проведенного с письменного согласия собственника, в транспортном средстве было обнаружено, изъято и передано на ответственное хранение 66 тыс. 750 пачек сигарет производства Молдовы в ассортименте без марок акцизного налога. Также был изъят и автомобиль, на котором они перевозились.

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Общая стоимость изъятых сигарет составляет более 1,8 млн грн.

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