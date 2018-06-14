 Ждем заключения экспертов, чтобы поставить точку в деле о сбитом Ил-76, - адвокат Погосян

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат потерпевших Виталий Погосян, передает Цензор.НЕТ.

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"17.06.2014 года были внесены сведения в ЕРДР (уголовное производство № 42014000000000517), по факту халатного отношения военных должностных лиц к службе, что повлекло тяжкие последствия. 18.11.2014 года Назарову В.М. сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренном ч.3 ст. 425 УК Украины. 25.11.2014 года Назарову В.М. избрана мера пресечения в виде залога в размере 365 400 грн. 09.12.2014 года апелляционным судом размер залога уменьшен до 97 440 грн. 02.03.2015 года Назаров В.М. получил сообщение о завершении досудебного расследования, и знакомился с материалами практически до октября 2015 года. 17.12.2015 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области начал рассматривать дело в отношении Назарова В.М", - напомнил адвокат.

"27 марта 2017 года Павлоградским горрайонным судом вынесен приговор Назарову В.М, согласно которого он признан виновным по ч. 3 ст. 425 УК Украины и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. На указанный приговор Назаровым В.М, его защитой и представителями МО было подано апелляции. Апелляционный суд Днепропетровской области начал рассмотрение указанных апелляций 26 сентября 2017 года, а 22 января 2018 года вынес Определение о назначении по делу комиссионной судебной военной экспертизы. Итак, ждем заключения экспертов, чтобы поставить точку в этом деле", - резюмировал Погосян.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.



14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.