 СМИ обнаружили ошибки в расследовании МЭРТа по серной кислоте

Об этом пишут журналисты Бизнес-портала UAprom в статье "Как МЭРТ подтасовывает данные спецрасследования по серной кислоте", ссылаясь на неконфиденциальную версию доклада Комиссии, передает 24tv.ua.

В частности, по информации издания, после продления сроков расследования до 330 дней лобби Восточного ГОКа и "Сумыхимпрома" опять активизировалось.

"Текст документа изобилует фактами того, как под требуемое решение МКМТ подгоняются любые цифры без анализа и в разрез здравому смыслу", - пишут журналисты.

Например, самой вопиющей ошибкой названо то, что МЭРТ не счел аннексию Крыма и оккупацию Донбасса непредвиденными обстоятельствами, которые являются главными требованиями при проведении любого спецрасследования. А ведь в результате потери этих территорий с внутреннего рынка ушли два предприятия "Крымский титан" и "Константиновский химзавод", обеспечивавшие свыше 50% поставок потребителями, что и привело к резкому росту импорта.

Как утверждает издание, Минэкономики и торговли также закрыло глаза на тот факт, что ни один национальный производитель серной кислоты не продает свою продукцию на рынок напрямую, а действует через трейдеров.

"Эта информация сама по себе опровергает наличие причинно-следственной связи между ущербом и импортом, но МЭРТ упорно ее игнорирует", - подчеркивают журналисты.





