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 ЕСПЧ внес в график рассмотрение исков Украины к РФ, однако точная дата пока не известна, - Лищина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже внес в свой график рассмотрение исков Украины к Российской Федерации, однако точная дата начала слушаний пока не известна, сообщил заместитель министра юстиции Украины – правительственный уполномоченный Украины по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Буквально в понедельник мы увидели, что на сайте суда есть информация о том, что будет слушание. Но при этом не указана дата", - сказал он журналистам в четверг.

Отвечая на уточняющий вопрос, по какому именно иску будет рассмотрение, И.Лищина. сказал: "По всем четырем, которые межгосударственные и находятся на рассмотрении Большой палаты".

По его словам, пока не понятна суть слушаний: будет ли идти речь о вопросах приемлемости или этот вопрос уже решен и будет заслушивание свидетелей или "что вообще невероятно, они просто сразу перейдут к рассмотрению по сути".

Таким образом, как пояснил И.Лищина, ЕСПЧ планирует слушания, но точной даты и информации о том, что именно будет слушаться, пока не поступало. "Суд планирует проведение слушаний по межгосударственным спорам, однако точной даты ещё не установил", - подчеркнул он.

И.Лищина выразил надежду на то, что ЕСПЧ примет окончательное решение по искам уже в 2018 году.

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Что касается шестого иска, то, по словам И.Лищины, документ уже почти готов. "Планируем, что на этой неделе закончим сбор материалов и на следующей неделе напишем и подадим". Как известно, этот иск касается нарушения прав политзаключенных украинцев в РФ.

Как сообщалось, Украина передала в ЕСПЧ пять дел, относительно ответственности РФ за события на Донбассе и в аннексированном Крыму. Первое было передано ЕСПЧ 13 марта 2015 года.

В мая 2018 года Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) передала Большой палате суда четыре дела "Украина против России", касающиеся нарушений прав человека в аннексированном Крыму и на Донбассе.

"Палата Европейского суда по правам человека, которая рассматривает четыре межгосударственных заявления, поданные Украиной против России, решила отказаться от юрисдикции над ними в пользу Большой палаты", - говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.

Так в переданных делах Украина обвиняет Россию и вооруженные группы, которые РФ контролирует в нарушениях Европейской конвенции по правам человека. В частности, заявления были поданы по нескольким статьям, включая статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), статья 5 (право на свободу и безопасность), статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство).

Первые два дела касаются событий, начиная с 27 февраля 2014 года, когда Российская Федерация, произвела аннексию АР Крым, а также, осуществляя контроль над сепаратистами и вооруженными группами, реализовывала агрессивные вооруженные действия на Донбассе, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции.

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Другие два дела покрывают события в Крыму и восточной Украине с сентября 2014 года. Правительство Украины утверждает, что РФ, установила контроль в Крыму и, контролируя сепаратистов и вооруженные группы, фактически контролирует районы Донецка и Луганска, что означает, что она несет ответственность за многочисленные нарушения Конвенции в этих районах. В частности, незаконные аресты, обыски и исчезновения активистов и членов крымскотатарской общины; гибель военных и гражданских на Донбассе в результате применения силы вооруженными группами, контролируемыми РФ; пытки и жестокое обращение по отношению к гражданским и военным в Крыму и на Донбассе; невозможность работы украинских СМИ на этих территориях; незаконная экспроприация собственности и т.д.

Источник: https://censor.net.ua/n3071507
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ внес в график рассмотрение исков Украины к РФ, однако точная дата пока не известна, - Лищина
 
 
 
 
 
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