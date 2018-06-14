 Налоговики разоблачили схему незаконного экспорта шрота подсолнечника и добились возмещения государству 2,1 млн грн причиненного ущерба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по факту фиктивного предпринимательства было установлено попытку незаконного экспорта через Одесскую таможню 1,3 тыс. тонн шрота подсолнечника от имени фиктивной компании. Указанный груз был задержан и изъят сотрудниками налоговой милиции.

В дальнейшем была доказана незаконность попытки экспорта и факт того, что груз не принадлежал фиктивному предприятию, в связи с чем в мае текущего года шрот было реализован по решению суда в доход государства, чем обеспечено поступление в бюджет 2,1 млн грн.

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В настоящее время лицу, при пособничестве которого действовало фиктивное предприятие, сообщено о подозрении.

Следствие продолжается.

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