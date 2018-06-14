EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  833  7
Все про:Германия (3104) Крым (20166) фальсификации (1241)

 Немецкий депутат Маурер, незаконно посещавший Крым, осужден за фальсификации выборов в Германии

В Германии 11 июня суд признал пятерых человек, в том числе четверых представителей оппозиционной Левой партии, виновными в фальсификации выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, им назначены условные сроки лишения свободы от 7 месяцев до полутора лет.

Среди осужденных – 48-летний глава горсовета Квакенбрюка Андреас Маурер, который выступает за отмену западных санкций против России и признание аннексированного Крыма российской территорией.

Правоохранительные органы заподозрили нарушения после того, как в 2016 году Левая партия в одном из районов города с большим количеством иностранцев неожиданно набрала 65 процентов голосов – гораздо больше, чем в среднем по региону. Следствие установило, что фальсификаторы, пользуясь политической и языковой неграмотностью избирателей, заполняли вместо них бюллетени, подделывали подписи и отмечали "галочками" нужных им кандидатов. Мошенники задействовали процедуру голосования по почте: дело было представлено так, будто избиратели брали на дом бюллетени и затем отсылали их заполненными.

Как выяснилось, "почтовая" схема принесла одному из подсудимых 558 голосов, тогда как в день голосования он получил лишь 6. По данным обозревателя Антона Павлушко, всего было доказано 17 случаев фальсификации избирательных бюллетеней.

Смотрите также: Сторонник Путина, немецкий депутат Маурер, незаконно посещавший Крым, подозревается в фальсификации выборов, - блогер Павлушко. ФОТОрепортаж

Андреас Маурер, получивший 7 месяцев лишения свободы условно, намерен обжаловать приговор, который он назвал "политическим", и отказался покидать свой пост до окончания судебных разбирательств. Этот политик известен тем, что ранее дважды ездил в аннексированный Крым, посещал контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами районы Донбасса, участвовал в ток-шоу на российском телевидении, а также встречался с Владимиром Путиным и байкером Александром Залдостановым по прозвищу Хирург.

Die Linke считается одной из самых прокремлевских сил Германии. Многие ее депутаты неоднократно ездили в качестве наблюдателей на выборы в аннексированном Крыму, а также в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Суд над четырьмя членами Левой партии и членом семьи одного из подсудимых начался 23 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3071497
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Михаил Владимирович Охендовский рыдает от хохота, читая новость про этого неумеху. Кивалов бьется в истерике, утирая слезы смеха.
 показать весь комментарий
 
Шо ше можна чекати від "німецького лівого і друга раші"
 показать весь комментарий
 
Ну то что у нас рвутся в депутаты всех уровней и мастей это понятно...это бабки...а в Германии...?? Неужели только ради большой зарплаты..?? Німецького депутата Маурера, який незаконно відвідував Крим, засуджено за фальсифікації виборів у Німеччині - Цензор.НЕТ 3724
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНемецкий депутат Маурер, незаконно посещавший Крым, осужден за фальсификации выборов в Германии
 
 
 
 
 
 вверх