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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:выборы (20356) Канада (1101) уровень жизни (21) Ващук Роман (44)

 "Благосостояние в Украине улучшается, но общее восприятие изменений ухудшается", - посол Канады Ващук

Опросы показывают негативную тенденцию к восприятию изменений и реформ в стране, несмотря на улучшение благосостояния украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на общественно-политическом форуме "Есть ли окно возможностей для реформ за год до выборов?" Рассказал Роман Ващук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине.

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"В частных разговорах украинцы отмечают, что замечают улучшение их семейного благополучия, начиная с 2012 года, однако публично об этом речь не идет. Более того - есть общее восприятие, что ситуация в стране только ухудшается. Однако за 4 года я знаком со многими людьми, которые реально создают изменения в вашей стране. Никто не связывает улучшение личного благосостояния с изменениями в стране, несмотря на то, что на самом деле они связаны", - говорит Роман Ващук.

Посол отмечает, что окно возможностей для правительства - доказывать связь между успехами реформ и улучшением уровня жизни.

"Успешная территориальная община является успехом реформы децентрализации. Не забывайте о вкладе общественности и международных партнеров. Напоминайте о связи между процессами. Люди должны понимать, что реформы делаются для них. Да, есть цель получении транша МВФ, но достижения реформ останутся для людей, чтобы улучшать им жизнь, а не для того, чтобы были счастливы послы или правительства иностранных государств", - говорит Роман Ващук.

Кроме этого, посол Канады призвал концентрироваться на успехах, а не только на провалах.

"Слышали ли вы о сумме в 3,2 млрд долларов, которую на встрече G7 выделили на улучшение образования для женщин и девушек в мире, или сумму для борьбы с засорением океанов? Нет. Но точно слышали о скандалах и предательствах в Большой Семерке. Именно из-за концентрирования людей на провалах перечеркивается весь эффект общих успехов, которых хватает", добавляет Роман Ващук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071494
 
   
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На РАБссии вводятся продуктовые карточки,завил зам.министра промышленности и торговли РАБссии Виктор Евтухов.
ак как же встали с кален,ГрязьПром Роснефть "Добробут в Україні поліпшується, але загальне сприйняття змін погіршується", - посол Канади Ващук - Цензор.НЕТ 9554
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Только один армян должен быть у власти, а лучше ни одного.(ни тимошкян ни авакян)
Чтобы петя переизбрался, нужно вернуть саакашвилли.
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Ах да,Днег нет но вы держитесь...,Санкции Конгресса ..ну ну Всё что Бог дайот на Пользу РАБссии... "Добробут в Україні поліпшується, але загальне сприйняття змін погіршується", - посол Канади Ващук - Цензор.НЕТ 6334
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Если ченовник получил израельский паспорт - значит он уже очень много накрал.
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А можно пофамильно тех украинцев, чье благосостояние улучшается?
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После закрытия сельского корыта с грязью. Надо же где-то плескаться.
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Это как в том анекдоте про свекруху - "свинья везде болото найдет"
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Роман Абрамович уже израильтянин,Плешивый в Шоке.ЧЕЛСИ надо срочно ПРОДАТЬ.. "Добробут в Україні поліпшується, але загальне сприйняття змін погіршується", - посол Канади Ващук - Цензор.НЕТ 557
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ну где находятся благоденствующие - в раде и в ап - остальным херовато
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40% доходов украинцы тратят на покушать, еще столько же на оплату мародерских тарифов, более 40% зарплаты уходит в налоги. Растет благосостояние... ДРУГИХ украинцев.
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П'ята колона нагнітає атмосферу, все малює чорною фарбою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Благосостояние в Украине улучшается, но общее восприятие изменений ухудшается", - посол Канады Ващук
 
 
 
 
 
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