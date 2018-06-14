 "Благосостояние в Украине улучшается, но общее восприятие изменений ухудшается", - посол Канады Ващук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на общественно-политическом форуме "Есть ли окно возможностей для реформ за год до выборов?" Рассказал Роман Ващук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине.

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"В частных разговорах украинцы отмечают, что замечают улучшение их семейного благополучия, начиная с 2012 года, однако публично об этом речь не идет. Более того - есть общее восприятие, что ситуация в стране только ухудшается. Однако за 4 года я знаком со многими людьми, которые реально создают изменения в вашей стране. Никто не связывает улучшение личного благосостояния с изменениями в стране, несмотря на то, что на самом деле они связаны", - говорит Роман Ващук.

Посол отмечает, что окно возможностей для правительства - доказывать связь между успехами реформ и улучшением уровня жизни.

"Успешная территориальная община является успехом реформы децентрализации. Не забывайте о вкладе общественности и международных партнеров. Напоминайте о связи между процессами. Люди должны понимать, что реформы делаются для них. Да, есть цель получении транша МВФ, но достижения реформ останутся для людей, чтобы улучшать им жизнь, а не для того, чтобы были счастливы послы или правительства иностранных государств", - говорит Роман Ващук.

Кроме этого, посол Канады призвал концентрироваться на успехах, а не только на провалах.

"Слышали ли вы о сумме в 3,2 млрд долларов, которую на встрече G7 выделили на улучшение образования для женщин и девушек в мире, или сумму для борьбы с засорением океанов? Нет. Но точно слышали о скандалах и предательствах в Большой Семерке. Именно из-за концентрирования людей на провалах перечеркивается весь эффект общих успехов, которых хватает", добавляет Роман Ващук.

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