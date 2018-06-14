 Поперек дороги стояла машина с пьяным водителем, - Шахов рассказал детали ДТП под Лубнами

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шахов сообщил, что в результате ДТП все остались живы.

"Кто читает мою страницу, знает, что я сейчас езжу по Украине и общаюсь с людьми. Этой ночью ехал в Запорожье. Под Лубнами односторонняя дорога с отбойниками. Поперек дороги на неосвещенном участке стояла машина без габаритов. Оказалось, водитель пьяный, ударился в отбойник, стал поперек дороги. От столкновения с ним нашу машину кинуло на отбойник и далее - на обочину", - написал Шахов.

Нардеп также отметил, что к счастью, в его машине все были пристегнуты и поэтому сильно не пострадали.

"Я получил сильные ушибы. Сам вызвал скорую и полицию. Пьяного забрала скорая – надеюсь, с ним все будет в порядке. Хочу сказать спасибо водителю грузовика Виталию, который помогал останавливать другие машины и регулировать движение – предотвратили пару столкновений", – написал Шахов.

Народный депутат поблагодарил всех, кто оказывал помощь ему и другому водителю после ДТП.

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"Жалко, что в суматохе не спросил фамилию Виталия. Если ты читаешь меня, напиши! В целом, многие водители до приезда полиции останавливались и предлагали помощь. Хочу также их поблагодарить. Спасибо Богу, что все живы!", – резюмировал нардеп.

Как известно, вчера ночью автомобиль народного депутата Сергея Шахова попал в ДТП в Полтавской области.