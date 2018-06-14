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 Поперек дороги стояла машина с пьяным водителем, - Шахов рассказал детали ДТП под Лубнами

Народный депутат Сергей Шахов попал в аварию вчера ночью под Лубнами: его машина столкнулась с автомобилем, стоявшим поперек дороги с пьяным водителем за рулем.

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Шахов сообщил, что в результате ДТП все остались живы.

"Кто читает мою страницу, знает, что я сейчас езжу по Украине и общаюсь с людьми. Этой ночью ехал в Запорожье. Под Лубнами односторонняя дорога с отбойниками. Поперек дороги на неосвещенном участке стояла машина без габаритов. Оказалось, водитель пьяный, ударился в отбойник, стал поперек дороги. От столкновения с ним нашу машину кинуло на отбойник и далее - на обочину", - написал Шахов.

Нардеп также отметил, что к счастью, в его машине все были пристегнуты и поэтому сильно не пострадали.

"Я получил сильные ушибы. Сам вызвал скорую и полицию. Пьяного забрала скорая – надеюсь, с ним все будет в порядке. Хочу сказать спасибо водителю грузовика Виталию, который помогал останавливать другие машины и регулировать движение – предотвратили пару столкновений", – написал Шахов.

Народный депутат поблагодарил всех, кто оказывал помощь ему и другому водителю после ДТП.

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"Жалко, что в суматохе не спросил фамилию Виталия. Если ты читаешь меня, напиши! В целом, многие водители до приезда полиции останавливались и предлагали помощь. Хочу также их поблагодарить. Спасибо Богу, что все живы!", – резюмировал нардеп.

Как известно, вчера ночью автомобиль народного депутата Сергея Шахова попал в ДТП в Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3071491
 
 
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Виталий не пиши ему, а то еще на марш равенства пригласит.
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че то как то шустро он описал ситуацию объявил виновных и выводы судмедекпертизы. уже состряпали Поперек дороги стояла машина с пьяным водителем, - Шахов рассказал детали ДТП под Лубнами - Цензор.НЕТ 3608
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це Вячеслав Чорновол зміг загинути у автодорожній "пригоді", Кузьма, ряд інших достойників-борців за кращу долю країни.... , ну тільки не цей нікчемний блазень, політичний простітут і банальний пройдисвіт шахов
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Лучше б ты сюда не ехал! Здесь,в Запорожье,таких как ты "хоть греблю гати".Тебя ещё не хватало.
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Пане депутат, там відбійники з лівої сторони, тобто з боку лівої полоси. Те авто, що сиало впоперек воно перекрило обидві смуги руху, чи тільки ліву? Якщо тільки ліву, то що вам заважало їхтати в правій смущі і не потрапити в аварію. Питання знімаються, якщо чувак примудрився перекрити обидві смуги
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Поперек дороги стояла машина с пьяным водителем, - Шахов рассказал детали ДТП под Лубнами

Посеред дороги мчала зі швидкістю більше 100 км/год машина із дегенератом народним депутатом шаховим і влетіла у стояючу машину з водієм.
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Депутатишка нашел неосвещенный участок дороги? Да не может этого быть, враньё!!!!
В нищем Египте дороги через пустыню освещаются, все ездят без ближнего света ночью.
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а с какой скоростью лупил депутатишка шо не смог остановится ? да там и знаки есть с какой скоростью нужно ехать .
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У него неприкосновенность. Знаки не действуют.
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"...знає, що я зараз їжджу по Україні і спілкуюся з людьми..."
Це для цього Шахова головне у всій події. Щоб проголосити, що він "спілкується з людьми".
А питання постає таке, як водій не замітив авто, що стояло поперек дороги. Не несподівано стало поперек, не його закинуло поперек, а СТОЯЛО.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоперек дороги стояла машина с пьяным водителем, - Шахов рассказал детали ДТП под Лубнами
 
 
 
 
 
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