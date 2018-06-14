 Поперек дороги стояла машина с пьяным водителем, - Шахов рассказал детали ДТП под Лубнами

Об этом нардеп написал на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
Шахов сообщил, что в результате ДТП все остались живы.
"Кто читает мою страницу, знает, что я сейчас езжу по Украине и общаюсь с людьми. Этой ночью ехал в Запорожье. Под Лубнами односторонняя дорога с отбойниками. Поперек дороги на неосвещенном участке стояла машина без габаритов. Оказалось, водитель пьяный, ударился в отбойник, стал поперек дороги. От столкновения с ним нашу машину кинуло на отбойник и далее - на обочину", - написал Шахов.
Нардеп также отметил, что к счастью, в его машине все были пристегнуты и поэтому сильно не пострадали.
"Я получил сильные ушибы. Сам вызвал скорую и полицию. Пьяного забрала скорая – надеюсь, с ним все будет в порядке. Хочу сказать спасибо водителю грузовика Виталию, который помогал останавливать другие машины и регулировать движение – предотвратили пару столкновений", – написал Шахов.
Народный депутат поблагодарил всех, кто оказывал помощь ему и другому водителю после ДТП.
"Жалко, что в суматохе не спросил фамилию Виталия. Если ты читаешь меня, напиши! В целом, многие водители до приезда полиции останавливались и предлагали помощь. Хочу также их поблагодарить. Спасибо Богу, что все живы!", – резюмировал нардеп.
Как известно, вчера ночью автомобиль народного депутата Сергея Шахова попал в ДТП в Полтавской области.
Посеред дороги мчала зі швидкістю більше 100 км/год машина із
дегенератомнародним депутатом шаховим і влетіла у стояючу машину з водієм.
В нищем Египте дороги через пустыню освещаются, все ездят без ближнего света ночью.
Це для цього Шахова головне у всій події. Щоб проголосити, що він "спілкується з людьми".
А питання постає таке, як водій не замітив авто, що стояло поперек дороги. Не несподівано стало поперек, не його закинуло поперек, а СТОЯЛО.