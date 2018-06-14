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Все про:Денисова (161) омбудсмен (350) СИЗО (962) политзаключенные (803) Москалькова (31)

 Москалькова посетит граждан РФ, находящихся в СИЗО Херсона, Одессы и Киева 18 июня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует поехать в Украину 18 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я планирую поехать в понедельник в Херсон в СИЗО где содержится Вышинский, ваш коллега журналист", - сообщила Т.Москалькова журналистам в четверг в Екатеринбурге.

Она добавила, что 16 июня планирует встретиться в Омске с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

"Если я буду ей нужна здесь, и если органы ФСИН сочтут, что я должна сопровождать, то я буду сопровождать ее (Л.Денисову. - Ред.) в Челябинске, Салехарде и в других регионах", - сказала Т.Москалькова.

Она добавила, что на Украине намерена побывать также в Одессе и Киеве.

"В списке граждан РФ, которые находятся сегодня под стражей, тот, что я представила Денисовой, 34 человека. Это два зеркальных списка по 34 человека. Но я оставляю за собой право расширения этого списка. Как и Л.Денисова", - сказала омбудсмен РФ.

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Всего, по ее словам, ва Украине в местах лишения свободы, в местах принудительного содержания в СИЗО, и в колониях, находятся более 400 граждан России, совершивших преступления разной степени, в том числе уголовные.

"Как омбудсмен, согласно своему мандату, я могу проверить условия, порядок содержания под стражей, оказания медицинской помощи, и нет ли применения насилия или других незаконных методов, связанных с содержанием под стражей", - отметила Т.Москалькова.

Также она сообщила, что в своем ежегодном докладе обратит внимание на защиту прав журналистов. "Я буду в своем докладе специально писать раздел о защите прав журналистов. Потому что задержание и обвинение журналиста за его профессиональную деятельность на Украине - это грубейшее нарушение международных прав, нравственного подхода к человеческому исполнению своего служебного долга", - заявила Т.Москалькова.

Ранее Т.Москалькова заявляла, что на Украине, помимо журналиста Кирилла Вышинского, хотела бы посетить еще троих заключенных: активистку "Волонтеры Победы" Елену Одновол, а также военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Источник: https://censor.net.ua/n3071486
 
 
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Уполномоченный по правам человека в бесправной стране. Оригинально
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К Вышинскому пускать ее только после того, как кацапы пустят наших консула и Денисову к Сенцову. Эта ментовка только ради Вышинского и приехала, остальные им побоку.
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Вышинские - это династия в карательной системе со времён Сталина.
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Как ментовская баба может быть уполномоченным по правам человека ??????
впрочем на России возможно все
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по нормальному задержать ету ФСБшную праститутку и посадить в один из етих СИЗО.все равно путинский режим будет признан нацистко-фашистским и кремлевские шестерки вроде нее осуждены за преступления против человечности
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Это два зеркальных списка по 34 человека. Но я оставляю за собой право расширения этого списка. Как и Л.Денисова", - сказала омбудсмен РФ.

ПТН ПНХ... я чет не так "звиздолятнула"????
Если не так то направьте точнее свой "партийный стержень" ...


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Знову безхребетні холуї вальцманату прогнулися перед хуйлом. До Сенцова вже 4 роки нікого не пускають
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Правда очі коле, худоба рошеномізка? То кусай закуй 🖕
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Почему ее должны пустить к Вышинскому? Он не выходил из гражданства Украины. Двойного гражданства мы не признаем. Итого - рос.баба проведывает гражданина Украины.
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ну и бабы на рассии, без слёз не взглянешь, что эта, что захерова, жуть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМоскалькова посетит граждан РФ, находящихся в СИЗО Херсона, Одессы и Киева 18 июня
 
 
 
 
 
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