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 Политика Украины
  2025  24
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 ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14% абитуриентов, - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) сдали 86% абитуриентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

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"14 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены экспертной комиссии приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, соответствующий 23 тестовым баллам, по математике - 10 тестовых баллов, по биологии – 22, по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам - 19.

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В связи с этим от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог "сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% лиц; по математике - 81%; по биологии - 92%; по английскому языку - 87%; по немецкому - 82%; по французскому - 86%; по испанскому - 88%.

Как сообщалось, с 22 мая в Украине с теста по математике стартовала сессия ВНО 2018 года и завершилась 13 июня тестированием по химии.

В основной сессии ВНО-2018 принимало участие более 335 тыс. выпускников украинских школ.

Источник: https://censor.net.ua/n3071481
 
 
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ты бы тоже е здал,если бы даже знал язык,это ещё не факт что ты всю грамматику знаешь и другие нюансы
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Це вже діалект, наврядчи там таке питали.
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то напевно ж, але так казати на дітей недопустимо
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Може, все таки, шваблики?)))) Часто читаєш анекдоти? Ну ну...
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А по національній та територіальним ознакам розподіл є?

Було б "смішно", якби більшість заваливших тест виявилось серед українців в україномовних областях. ЗНО з української мови та літератури не склало 14% абітурієнтів - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 4777
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Цілком вірогідно, у нас можуть бути такими румуни, на Закарпатті угорці та румуни.
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ЗНО з московської мови не здали 100% випускників.
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14 % це досить велика цифра. Тим не меньш, міністр гриневич скорочує навчальні дисципліни гуманітарного циклу до 7-ми, в тому числі українською мовою, за професійним спрямуванням, на що є вказівка МОНу. Як тоді обовязкове знання української мови держслужбовцями? Такого навіть не часів табачника
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вибачте, української мови за професійним спрямуванням
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наведіть будь ласка приклади завдань. Я певний, тут половина не дасть правильної відповіді. (В мене молодший цього року здавав)
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Больше 10 балов по математике только 81% Вот это да!Наугад же 10 можно набрать даже.
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Русскоязычные детсады и школы должны быть платными, в бюджете страны денег и так не ,я бы тоже бесплатно хотел своих внуков обучать в англоязычной школе. ЗНО з української мови та літератури не склало 14% абітурієнтів - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 6521
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14% абитуриентов, - УЦОКО
 
 
 
 
 
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