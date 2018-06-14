 Убийство полковника СБУ Хараберюша: прокуратура завершила расследование, обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, подозреваемой в совершении преступления вручили обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

13.06.2018 обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).