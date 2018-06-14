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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:прокуратура (3170) суд (21012) Сарган (259) Хараберюш (2)

 Убийство полковника СБУ Хараберюша: прокуратура завершила расследование, обвинительный акт направлен в суд

Закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, совершенного 31.03.2017 в г. Мариуполе, в результате которого погиб заместитель начальника главного отдела контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области полковник А. Хараберюш.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, подозреваемой в совершении преступления вручили обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

13.06.2018 обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2014 году полковник СБУ Александр Хараберюш переехал с семьей в Мариуполь из Донецка. 31 марта 2017 года его автомобиль был взорван в Мариуполе на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Каффайской, сам он погиб на месте. Причиной взрыва стала радиоуправляемая мина, заложенная в автомобиль.

31 октября 2017 года Глава СБУ Василий Грицак провел брифинг, на котором озвучил, что в ходе оперативных мероприятий, в Одессе задержана 29-летняя жительница Донецка Юлия Прасолова, подозреваемая в совершении преступления. Женщина прибыла в Одессу для получения биометрического паспорта. Позже Юлия Прасолова созналась в том, что именно она заложила взрывчатку в машину полковника СБУ. За участие в теракте она получила 15 тысяч долларов.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Хараберюша орденом "За мужество" 1 степени (посмертно).

Убийство полковника СБУ Хараберюша: прокуратура завершила расследование, обвинительный акт направлен в суд 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071479
 
 
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Или хорошо, или ничего.
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Казалось бы - ну нафига им биометрический паспорт, зачем им та "гейропа"? Ан нет - врут сами себе.
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Можливо то є шизофренія, але важко поставити такий діагноз
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шизофренія - бадьоро рапортувати про завершення розслідування,коли знайшли лише виконавця.Замовника і організатора не шукають,щоб самим на себе не вийти? І напевно ж не перевіряли того ,хто зайняв посаду вбитого.
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Не можу надати відповідь, бо такі деталі мені невідомі.
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Как обычно заказчика не нашли. Или СБУ не хотела искать, что бы на своих не выйти?
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справді,навіть від уваги до недорозслідування злочину смикаєшся,може,переховуєш організатора,який міг би свідчити про замовника?
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15 тысяч значит не менее 15 лет надо втулить, больше женщинам не дают
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доки писав - Ви випередили.Бачите,як мусора засмикались,коли питають про замовника та організатора.
Справді,мусора нам не свої,вони знають,за прикладом окупованих територій України,що окупант платитиме більше і прав мусорам надасть іще більше.А тих,що ,як виявилось,справді захищали закон їхні колеги і повбивали ж.
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Заказчика нашли все газеты через 5 минут после взрыва, правда, "измена Родина" в обвинении почему то отсутствует.
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ти точно мусор: - схожа?годиться!Треба точно знати - хто ,а не схожих шукати.Схожих за віком,за статтю чи за місцем проживання?
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Давно пора вручать наказание по накопленной системе: террористический акт + незаконное обращение с взрывчатыми веществами + измена родине + убийство + убийство должностного лица при исполнении+ сепаратизм+экстримизм+рашизм+дибилизм=150 лет на урановых рудниках под землей в шахте на глубине 3 километра, в кандалах и электронном ошейнике и тротиловой шашкой в .опе.
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Давно про это пишу! Надо поглощение меньших сроков бОльшими заменить на суммирование.
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Мы смотрим 1000и100 дел . И никто за что не отвечает! Я не знаю может он был хороший человек! Стоко всего ! ментов,сбу ,всяких служб на шее людей Украины . Результат один! Залог ,годами суд. Условный срок. Они надеются что так будет продолжатся и после ихнего правления.
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на самом деле схема простая, выбирается не очень умный человек в тяжелом положении, предлагается сумма и поручается положить нужный пакетик в нужное место. Причем, что это была мина человек может и не знать, ему говорится, что это сюрприз, шутка, или допустим прослушивающее устройство. И всё...
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Какая же должна быть мораль и безответственность ,чтобы делать такие заявления ! Сбу и мвд абсолютно не работают, а еще проще сказать ,просто саботаж !
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Таке враження,що на парашу.тудей попав...чи на вєсті.сру...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство полковника СБУ Хараберюша: прокуратура завершила расследование, обвинительный акт направлен в суд
 
 
 
 
 
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