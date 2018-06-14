EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  2420  106
Все про:марш (467) Нацполиция (7605) ЛГБТ-сообщество (187) Крищенко (211)

 "Марш равенства" в Киеве будут охранять до 5 тысяч полицейских. На любые попытки провокаций будет жесткий ответ, - Крищенко

Следить за общественным порядком во время "Марша равенства" будут до 5 тысяч сотрудников Нацполиции Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

"Планируем привлечь до 5 тысяч сотрудников, но численность, возможно, будет корректироваться в сторону уменьшения. Поскольку маршрут движения марша не меняется, то и система обеспечения порядка будет той же. В ночь с субботы на воскресение перекрывается движение", - сказал Крищенко.

Отвечая на вопрос о том, чтоесли протестующие придут раньше и попытаются заблокировать маршу дорогу, Крищенко заявил: "Мы будем обеспечивать всем сторонам возможность выразить свою позицию. Маршу дадим пройти, а его противникам – высказать свое отношение. При этом полиция настаивает на том, что не допустит стычек, провокаций и каких бы то ни было силовых попыток противодействия маршу. И мы официально обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова; все могут высказать свое мнение, провести марш и т.п. Полиция это право обеспечит. А вот на любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ".

"Если же будут какие-то радикальные призывы к силовому противодействию, то полиция будет принимать меры. Вплоть до того, чтобы по публикациям в Интернете вносить такие случаи в ЕРДР и начать досудебное расследование, - пообещал Крищенко.

Читайте также: Если видим в "Фейсбуке" какие-то радикальные призывы, встречаемся с авторами, - Крищенко

Крищенко также анонсировал на пятницу пресс-конференцию, на которой правоохранители более подробно осветят нюансы охраны правопорядка в ходе марша.

По словам главы столичной полиции, из общего озвученного им количества полицейских значительная часть будет обеспечивать для участников Марша равенства возможность спокойно разъехаться – на метро и других видах транспорта. Будет усилено патрулирование и в других районах города, где могут появиться участники марша.

Читайте также: Денисова предупреждает об угрозах устроить "сафари" на участников "Марша равенства": "Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия власти"

"После окончания марша полиция еще 2-3 часа будет работать в усиленном порядке. И речь не только о районе проведения марша, но и о станциях метро, крупнейших торговых центрах и пр", - заявил Крищенко.

Подробнее читайте в материале: Воскресный Марш равенства в Киеве: праздник, тревога, полиция, политика

Источник: https://censor.net.ua/n3071467
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Такі агресивні коментарі.Недалекі люди або совки із духовністю не можуть зрозуміти,що геї були,є і будуть. Серед тварин також є проценти геїв,доказано що це не хвороба і не якісь відхилення.У розвинених країнах це зрозуміли,а дикі країни,на те вони і дикі,а Україні потрібно ставати цивілізованою.
 показать весь комментарий
 
Кучка кабинетных негодяев продаёт совесть украинской нации извращенцам на Западе ради подачек.
За это гибли люди на Майдане и гибли и погибают на фронте?
Чтоб стадо извращенцев гуляло по Киеву и демонстрировало свои отклонения детям?
 показать весь комментарий
 
 
Пиздец. И это православная страна. Неужели некому очистить страну от нечисти.
 показать весь комментарий
 
 
Johann Schnittke 04d1752d und Richard Sorge 8e45bbf9

Спасибо за высказанное мнение. Деньги получите в кассе
 показать весь комментарий
 
В драку вступать не надо, но скандировать свое отношение к пидарасам надо
 показать весь комментарий
 
"Марш равенства" - власть, нас нормальных людей, приравняла к больным на голову пидарасам.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Марш равенства" в Киеве будут охранять до 5 тысяч полицейских. На любые попытки провокаций будет жесткий ответ, - Крищенко
 
 
 
 
 
 вверх