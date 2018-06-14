 "Марш равенства" в Киеве будут охранять до 5 тысяч полицейских. На любые попытки провокаций будет жесткий ответ, - Крищенко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

"Планируем привлечь до 5 тысяч сотрудников, но численность, возможно, будет корректироваться в сторону уменьшения. Поскольку маршрут движения марша не меняется, то и система обеспечения порядка будет той же. В ночь с субботы на воскресение перекрывается движение", - сказал Крищенко.

Отвечая на вопрос о том, чтоесли протестующие придут раньше и попытаются заблокировать маршу дорогу, Крищенко заявил: "Мы будем обеспечивать всем сторонам возможность выразить свою позицию. Маршу дадим пройти, а его противникам – высказать свое отношение. При этом полиция настаивает на том, что не допустит стычек, провокаций и каких бы то ни было силовых попыток противодействия маршу. И мы официально обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова; все могут высказать свое мнение, провести марш и т.п. Полиция это право обеспечит. А вот на любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ".

"Если же будут какие-то радикальные призывы к силовому противодействию, то полиция будет принимать меры. Вплоть до того, чтобы по публикациям в Интернете вносить такие случаи в ЕРДР и начать досудебное расследование, - пообещал Крищенко.

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Крищенко также анонсировал на пятницу пресс-конференцию, на которой правоохранители более подробно осветят нюансы охраны правопорядка в ходе марша.

По словам главы столичной полиции, из общего озвученного им количества полицейских значительная часть будет обеспечивать для участников Марша равенства возможность спокойно разъехаться – на метро и других видах транспорта. Будет усилено патрулирование и в других районах города, где могут появиться участники марша.

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"После окончания марша полиция еще 2-3 часа будет работать в усиленном порядке. И речь не только о районе проведения марша, но и о станциях метро, крупнейших торговых центрах и пр", - заявил Крищенко.

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