 Мы настаиваем на посещении Сенцова в ближайшие дни, - Денисова прибыла в РФ для визитов к украинским политзаключенным. ФОТО

В Москве в офисе Уполномоченного РФ по правам человека состоялась встреча Людмилы Денисовой и руководителя аппарата Омбудсмена РФ. Во время встречи они обсудили детали поездки Людмилы Денисовой и возможность визитов Уполномоченного к политзаключенным - гражданам Украины, которых держат в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По словам омбудсмена, российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня. Там держится украинец Дмитрий Штыбликов.

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"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги (Тюменская область), где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - комментирует Людмила Денисова.

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что сейчас проводится работа по возможному посещению журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово", и Николая Карпюка, который находится в тюрьме в городе Владимир.

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По словам Людмилы Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.

Напомним, что согласно договоренности между Президентом Украины и Президентом РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. После поездки в Россию, Людмила Денисова планирует осуществить визит в Симферопольское СИЗО на временно оккупированной территории Крыма.