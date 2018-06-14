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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Денисова (161) омбудсмен (350) Россия (69632) Сенцов (541) Карпюк (145) Штыбликов (6)

 Мы настаиваем на посещении Сенцова в ближайшие дни, - Денисова прибыла в РФ для визитов к украинским политзаключенным. ФОТО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сегодня прибыла на территорию РФ, чтобы осуществить мониторинговые визиты в места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные.

В Москве в офисе Уполномоченного РФ по правам человека состоялась встреча Людмилы Денисовой и руководителя аппарата Омбудсмена РФ. Во время встречи они обсудили детали поездки Людмилы Денисовой и возможность визитов Уполномоченного к политзаключенным - гражданам Украины, которых держат в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По словам омбудсмена, российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня. Там держится украинец Дмитрий Штыбликов.

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Мы настаиваем на посещении Сенцова в ближайшие дни, - Денисова прибыла в РФ для визитов к украинским политзаключенным 01
Мы настаиваем на посещении Сенцова в ближайшие дни, - Денисова прибыла в РФ для визитов к украинским политзаключенным 02

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги (Тюменская область), где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - комментирует Людмила Денисова.

Мы настаиваем на посещении Сенцова в ближайшие дни, - Денисова прибыла в РФ для визитов к украинским политзаключенным 03

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что сейчас проводится работа по возможному посещению журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово", и Николая Карпюка, который находится в тюрьме в городе Владимир.

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По словам Людмилы Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.

Напомним, что согласно договоренности между Президентом Украины и Президентом РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. После поездки в Россию, Людмила Денисова планирует осуществить визит в Симферопольское СИЗО на временно оккупированной территории Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3071466
 
 
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Кацапи як завжди створюють перепони.
Ніби ж домовились про візит до ув'язнених, так ні, знову починається..
До чого ниций народішко...
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а Сенцов разве в мацкве содержится?
пока она там будет настаивать... пока добираться...
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їй запропонували зустріч 22 числа, вона наполягає на зараз
тож кацапи, Господі..
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Цих трьох путін також може посадити. Для чого було їхати взагалі, коли є Червоний Хрест. На місці путіна, я б Денисову&Co кинув би до буцегарні. Але йому, напевне, вигідно, коли троє дурнів витрачає гроші українських платників податків.
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А тим часом в ласти взувся Говорухін,приготуватися херою динири Йоське макогону
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы настаиваем на посещении Сенцова в ближайшие дни, - Денисова прибыла в РФ для визитов к украинским политзаключенным. ФОТО
 
 
 
 
 
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